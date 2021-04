Mit der dritten Runde der Konjunkturpakete sollten Verbraucher auf diese Finanzbetrügereien achten!

Verbraucher und Unternehmen können in naher Zukunft mit einer gewissen Erleichterung rechnen, da die Demokraten im Repräsentantenhaus ein drittes Konjunkturpaket endgültig verabschiedet haben. Das bedeutet, dass in den kommenden Monaten ein frischer Haufen Geld in das System fließen wird.

Nach Angaben der Federal Trade Commission wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 380.000 Beschwerden über Betrug eingereicht, wobei die Verbraucher angeblich um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung