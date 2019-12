Unterföhring (ots) -- David Simons ("The Wire", "Tremé") Serie über die Pornobranche inNew York City ab 20. Januar auf Sky Atlantic HD- Parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demandabrufbar- Mit James Franco und Maggie Gyllenhaal in den HauptrollenAufstieg und Fall der New Yorker Pornobranche: die finale Staffel der Dramaserie"The Deuce" spielt im Jahr 1984, als das Leben auf der "Deuce" rund um den TimesSquare härter wird. Schwarze Straßengangs haben die Macht am Times Squareübernommen und eine mysteriöse neue Krankheit namens AIDS überschattet dasfreizügige Leben. Die letzten acht Episoden der dritten Staffel sind ab dem 20.Januar immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen.Parallel dazu stehen wöchentlich jeweils zwei Episoden auf Sky Ticket, Sky Gound über Sky Q on Demand auf Abruf bereit. Die Staffeln eins und zwei werden ab8. Januar werktags gegen 18.45 Uhr / 18.10 Uhr ausgestrahlt und sind als Sky BoxSet über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q on Demand abrufbar.Über "The Deuce":New York, 1984: Auf der Deuce bringen die Achtziger Jahre einige Veränderungen.Das Leben ist härter geworden, schwarze Straßengangs beherrschen die Straßen umden Times Square, der Drogenkonsum steigt und eine mysteriöse neue Krankheitnamens AIDS überschattet das freizügige Leben in Midtown Manhattan. Aber nichtnur das macht der Pornobranche zu schaffen, sondern auch der Einzug derHVS-Videos. Pornofilme werden billiger produziert, auf künstlerischeRahmenhandlungen wird verzichtet, so dass Candy (Maggie Gyllenhaal) überlegt,aus dem Pornogeschäft auszusteigen. Vincent (James Franco) und Abby (MargaritaLevieva) habe Beziehungsprobleme, so dass Vincent wieder Kontakt zu seinerEx-Frau Andrea (Zoé Kazan) sucht.. Candy und Harvey (Maggie Gyllenhaal, DavidKrumholtz) müssen sich fit machen für das Porno-Geschäft der Zukunft, das durchdas neue Medium Video revolutioniert wird. Pornostar Lori (Emily Meade) musssich nach ihrem Entzug wieder an den Arbeitsalltag gewöhnen und kämpft mit denneuen Gegebenheiten im Pornogeschäft.Die beiden Serienschöpfer, Drehbuchautoren und Showrunner, David Simon ("TheWire") und George Pelecanos lassen mit "The Deuce" das schmutzige New York der70er- und 80er-Jahre wiederauferstehen. Sein wichtigster Kollaborateur beidiesem Projekt ist James Franco, der nicht nur die beiden ZwillingsbrüderVincent und Frankie verkörpert, sondern auch als ausführender Produzentfungiert. Seine Figur des Vincent beruht zum Teil auf einem wahren Charakter,der tatsächlich in der Nähe des Times Square eine Bar führte, die ungewöhnlichfür damalige Verhältnisse, ein Schmelztiegel jeglicher sozialer Schichten war.James Franco drückt der nostalgisch-stimmungsvollen und gleichzeitigsozialkritischen Serie auch als einer der Regisseure seinen Stempel auf. Wie vonAnfang an geplant lässt David Simon die Serie nun nach der dritten Staffel undinsgesamt 25 Folgen enden. Aktuell arbeitet Simon als Produzent an derHBO-Miniserie "The Plot Against America" nach dem Roman von Philip Roth, dievoraussichtlich 2020 bei Sky zu sehen sein wird.Facts:Originaltitel: "The Deuce", Dramaserie, 8 Episoden,à ca. 60 Minuten, USA 2019.Regie: u.a. Alex Hall, Steph Green. Schöpfer, Drehbuchautoren und Produzenten:David Simon, George Pelecanos. Ausführender Produzenten: David Simon, GeorgePelecanos, Nina K. Noble, James Franco. Koausführende Produzenten: RichardPrice, Alex Hall. Produzenten: Maggie Gyllenhaal, Laura Schweigman, Marc HenryJohnson. Darsteller: James Franco, Maggie Gyllenhaal, Margarita Levieva, ChrisCoy, Michael Rispoli, Daniel Sauli, Luke Kirby, David Krumholtz, Zoe Kazan.Lawrence Gilliard Jr..Ausstrahlungstermine:Staffel drei ab 20.01.2020 immer montags in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr auf SkyAtlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q on Demand abrufbarStaffel eins und zwei ab 8.1.2020 wöchentlich um 18.45 Uhr sowie ab 9.1.2020 ab18.10 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie als Sky Box Set auf SkyTicket, Sky Go und über Sky Q on Demand abrufbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichstenUS-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebtenSerien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie"Watchmen" und "Euphoria" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HDaußergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals ausItalien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sindsowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüberhinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestelltund können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist alseigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zuPremium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. WeitereInformationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie aufwww.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.Über Sky Ticket:Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange VertragsbindungSerien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durchsein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformenvereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eineverbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen undpersönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS undAndroid Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, viaChromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4457655OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell