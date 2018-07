Mainz (ots) -Sexueller Missbrauch wird gemeinhin männlichen Täternzugeschrieben. Über Täterinnen und männliche Betroffene ist wenigerbekannt. Das Familiendrama "Die Hände meiner Mutter" greift mutig einTabuthema auf. Die Erinnerung an den sexuellen Missbrauch durch seineeigene Mutter wird für einen Familienvater zur Zerreißprobe, auch inder eigenen Familie. Das Drama von Regisseur Florian Eichinger, derauch das Drehbuch schrieb, ist im ZDF am Donnerstag, 19. Juli 2018,23.00 Uhr, als dritter Film der Reihe "Shooting Stars - Junges Kinoim Zweiten" der Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsehspiel zu sehen.Der Film mit Andreas Döhler, Katrin Pollitt, Jessica Schwarz undanderen wurde unter anderem 2016 beim Filmfest München mit demHauptpreis der Reihe Neues Deutsches Kino ausgezeichnet.Als sein vierjähriger Sohn Adam nach einem Toilettengang mit derGroßmutter Renate (Katrin Pollitt) eine kleine Schnittwunde hat,erinnert sich Markus (Andreas Döhler) zum ersten Mal daran, was seineMutter ihm angetan hat, als er selbst noch ein Kind war. Markusvertraut sich seiner Frau Monika (Jessica Schwarz) an, die zuerstirritiert reagiert, ihn aber dann dabei unterstützt, sich seinenErinnerungen zu stellen. Markus sucht die Konfrontation mit seinerMutter und beginnt eine Therapie. Sein offener Umgang mit demerlebten sexuellen Missbrauch fördert in seiner Ursprungsfamilieweitere Geheimnisse zutage. Obwohl er versucht, alles richtig zumachen, merkt Markus, wie sein Leben und seine Beziehung langsamauseinanderfallen.Das Drama "Somewhere in Tonga" von Florian Schewe bildet amMontag, 23. Juli 2018, 0.15 Uhr, den Abschluss der Reihe "ShootingStars - Junges Kino im Zweiten".Alle Filme der "Shooting Stars"-Reihe stehen seit Dienstag, 17.Juli 2018, 30 Tage lang in der ZDFmediathek bereit.https://presseportal.zdf.de/pm/shooting-stars-1/https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/shootingstarsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell