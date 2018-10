Nach drei relevanten Kriterien / Klüh Catering: Nr. 2 beim Deutschen Kunden-Award 2018

Düsseldorf (ots) - Klüh Catering, Düsseldorf, hat beim DeutschenKunden-Award 2018 als Betreiber von Betriebsrestaurants in dreirelevanten Kriterien gepunktet. Sowohl bei der Kundenzufriedenheit,als auch bei der Kundenbehandlung und unter demPreis-Leistungs-Aspekt belegte das Düsseldorfer Familienunternehmenden zweiten Platz unter allen Anbietern bundesweit.Der Award wird von der Deutschen Gesellschaft fürVerbraucherstudien mbH vergeben, die als unabhängigesForschungsinstitut mit empirisch fundierten und objektivenBranchen-Studien regelmäßig die Qualität von Unternehmen diverserBranchen ermittelt.Im Bereich "Technik und Beruf / Kantinenbetreiber" belegte KlühCatering, das bundesweit 120 Betriebsrestaurants bewirtschaftet, beimdiesjährigen Deutschen Kunden-Award 2018 nach den genannten Kriterienmit jeweils geringfügigem Abstand zum Gewinner den jeweils 2. Platz.Klüh Catering-Geschäftsführer Thorsten Greth: "Diese Auszeichnungist für uns Freude und Ansporn zugleich. Wir sehen damit gewürdigt,dass es uns in hohem Maße gelungen ist, eine für den Gast höchstzufriedenstellende Leistung und zugleich ein optimalesPreis-Leistungsverhältnis darzustellen".Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierenderMultiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereichinfrastruktureller Gebäudedienstleistungen. In den FachbereichenCleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service,Airport und Facility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen alsauch integrierte Servicekonzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mitrund 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 803 Mio. Euro um(2017).Pressekontakt:osicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 159262-60 |wolfgang.osinski@osicom.deKlüh Service Management GmbH | Ivanka Pataca | Tel.: 0211 9068-232 |i.pataca@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell