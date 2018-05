Die drei größten Sonnenschutz-Irrtümer (FOTO)

Bielefeld (ots) -440.000 Treffer in 0,29 Sekunden. Die Frage "Wie schütze ich meineHaut vor Sonne?" beschäftigt die Bevölkerung. Unter denSuchergebnissen bei Google kursieren aber auch allerhandSonnenschutz-Irrtümer. Linola räumt mit drei Mythen rund um denSonnenschutz auf.Irrtum 1: Sonnenschutz benötigt 20 Minuten EinwirkzeitOft hört und liest man den Rat, sich 20 Minuten vor dem geplantenSonnenbad einzucremen. Richtig ist jedoch, dass Sonnencremes sofortschützen, da ihre mineralischen wie chemischen UV-Filterphysikalische Effekte nutzen, um die UV-Strahlen unschädlich zumachen. Hierzu reflektieren sie diese wie kleine Spiegel oder wandelnsie in Wärmestrahlung um. Allerdings wird der angegebeneLichtschutzfaktor (LSF) nur erreicht, wenn die empfohlene Mengeaufgetragen wird. Dazu müssen für den ganzen Körper bei einem5-jährigen Kind etwa 10 g und bei einem Erwachsenen sogar 30 g Cremepro Anwendung verschmiert werden. Viele tragen jedoch zu wenig Cremeauf, das heißt verwenden sie zu dünn, sodass die Schutzleistungdeutlich niedriger ist, als auf der Packung als LSF angegeben.Irrtum 2: Wasserfestes Sonnenmittel schützt auch nach dem BadenViele Verbraucher kaufen wasserfeste Sonnencreme in dem Glauben,die Eincremeprozedur nach dem Baden nicht wiederholen zu müssen.Jedoch allein dieser Wasserkontakt kann die Schutzwirkung schon umbis zu 50 Prozent verringern. Das anschließende Abtrocknen kann denSonnenschutz noch weiter abschwächen, sodass Nachcremen Pflicht ist.Bei starker Hitze sollte der Schutz - unabhängig davon, ob man insWasser geht oder nicht - alle zwei Stunden erneuert werden, da durchSchweiß, Kleidung, Liegen auf Handtüchern oder Decken, dieSchutzschicht der Sonnencreme dünner wird. Viele Anwender meinenirrtümlich, dass sich dadurch die maximale Schutzdauer erhöht, diesist jedoch nicht der Fall, der Schutz wird lediglichaufrechterhalten. Die maximale Schutzdauer wird durch denLichtschutzfaktor vorgegeben.Irrtum 3: Kleidung ist der beste SonnenschutzIn vielen Köpfen existiert der Gedanke: Haut, die von Kleidungbedeckt ist, ist automatisch vor Sonne geschützt. Je nach Materialartund Fertigungsverfahren können Sonnenstrahlen jedoch auch Stoffedurchdringen. Es gelten die Faustregeln: Je engmaschiger dieTextilie, desto besser schützt sie vor Sonnenstrahlung. Lockergeschnittene Kleidung hat eine bessere Schutzleistung als engeKleidung. Dunkle Stoffe sind hellen Stoffen vorzuziehen. AlleHautbereiche, die nicht mit Stoff bedeckt sind, müssen mitausreichend Sonnenschutz eingecremt werden.Korrekterweise müssten die Ratschläge so lauten:1. Sonnenschutz sollte unmittelbar vor dem Sonnenbad aufgetragenwerden2. Nachcremen ist auch bei wasserfesten Produkten unbedingterforderlich3. Dunkle, dichtgewebte Kleidung mit lockerer Passform schütztzusätzlich vor SonnenstrahlungEin Sonnenprodukt mit hohem Lichtschutzfaktor kann dieAufenthaltszeit in der Sonne in Abhängigkeit vom Hauttyp verlängern.Also ordentlich eincremen und ab nach draußen zum Beispiel mit demSchutz für empfindliche und neurodermitische Haut: LinolaSonnen-Hautmilch.Pressekontakt Dr. Wolff-GruppeMarcel KlöppingLina MiddelmannE-Mail: pr@drwolffgroup.comOriginal-Content von: Dr. Wolff-Gruppe, übermittelt durch news aktuell