"Die drei ???" als Alexa Skill: Amazon Music und EUROPA veröffentlichen interaktives Hörspielerlebnis

München (ots) - Die bei Jung und Alt beliebten Detektive JustusJonas, Peter Shaw und Bob Andrews ermitteln nun auch via Amazon AlexaAmazon Music veröffentlicht heute gemeinsam mit dem Sony MusicFamily Entertainment Label EUROPA den Alexa Skill "Die drei ???: DeinFall!". Die beliebte Hörspiel-Reihe begeistert seit Serienstart 1968eine große Fangemeinschaft in Deutschland und hat seitdem 46Millionen Tonträger verkauft und zählt zudem aktuell rund 3,5Milliarden Streams. Mit der bereits im Jahr 2011 erschienenen Folge"Haus der Angst" erobern die drei Detektive nun auch denCloud-basierten Sprachdienst Alexa. Ab sofort können alle AlexaNutzer das innovative Hörspiel mit dem einfachen Sprachbefehl "Alexa,öffne Die drei Fragezeichen" beginnen und aktiv am Verlauf derspannenden Story mitwirken.Die Folge "Haus der Angst" erzählt die Geschichte von Justus,Peter und Bob, die seltsame Vorkommnisse in einem Vergnügungsparkuntersuchen. Dabei müssen die Zuhörer besonders aufpassen, denn sieentscheiden an vielen Stellen der Handlung interaktiv durchSprachbefehle, was die drei Ermittler tun sollen. Nachdem dieDetektive zum Beispiel in einer der Attraktionen einen geisterhaftenSchrei hören, kann der Zuhörer Alexa anweisen, ob sie die Nacht imPark verbringen sollen oder die Ermittlungen am nächsten Tagfortsetzen."Zusammen mit unserem Partner Amazon Music haben wir, das SonyMusic Family Entertainment Label EUROPA, eine Innovation imHörspiel-Bereich geschaffen. Für unsere Serie 'Die drei ???' habenwir das erste interaktive Hörspiel der Serie für Alexa-fähige Geräteadaptiert. Diese Teamarbeit macht mich besonders stolz. Die Fans von'Die drei ???' werden begeistert sein von den Möglichkeiten, dieHandlung selbst beeinflussen zu können", so Arndt Seelig, SeniorDirector Family & Home Entertainment Sony Music GSA."Wir freuen uns, gemeinsam mit Sony Music, den Kunden von AmazonMusic Unlimited und Prime Music mit 'Die Drei ???: Dein Fall!' einneues und revolutionäres Format anzubieten. Mit AlexasSprachsteuerung wird der passive Zuhörer zum aktiven Gestalter derGeschichte", sagt Rene Fasco, Director of Digital Music bei AmazonDeutschland. "Das Alexa Skill Kit ermöglicht die Entwicklungspannender Projekte. Die Interaktivität bietet ein außerordentlichesPotential und einen Mehrwert, der zum mehrmaligen Hören undAusprobieren einlädt."Interaktive Hörspiele verändern die Art und Weise, wie KinderGeschichten hören. Mit den neuen Skills für Kinder können Elternsichergehen, dass ihre Kinder Alexa sinnvoll und mit einer für siegeeigneten Mischung aus Spaß und Lernen nutzen. Erziehungsberechtigtemüssen das Skill Angebot für Kinder einmalig über die Alexa Appaktivieren. Die Aktivierung ist in der Folge für alle Skills fürKinder gültig.Informationen zu Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show, Echo Spot,Echo Dot, Alexa und Fire TV sowie hochauflösendes Bildmaterial findenSie im Amazon Newsroom.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.amazon.de/about undunter @AmazonNews.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell