Die drei Top-Themen der ITB Berlin vom Mittwoch, 8. März 2017

Berlin (ots) - Preview für neues Berlin Travel Festival +++Botswana setzt sich für Schutz der Wildtiere ein +++ IPK World TravelMonitor® mit aktuellen Zahlen zum weltweiten Tourismus +++ SocialMedia Newsroom mit Neuigkeiten, Fotos und den Posts von Facebook undTwitterDie ITB Berlin informiert in ihrem Social Media Newsroom onlineunter http://newsroom.itb-berlin.de über Neuigkeiten von derführenden Reisemesse der Welt.Die drei Top-News vom Mittwoch, 8. März 2017Neues Berlin Travel Festival für reisefreudige MillenialsEinen Vorgeschmack auf das neue Berlin Travel Festival erhaltenBesucher der ITB Berlin derzeit im Marshall-Haus. Die Mischung ausinteraktiver Ausstellung und Bühnenprogramm steht unter dem Motto"People, Places and Memories". Angesprochen werden soll mit demFestival die Zielgruppe der Millenials, die mit digitalen Medienaufgewachsen sind und andere Bedürfnisse an das Reisen stellen. AlsInnovationstreiber unterstützt und fördert die ITB Berlin die neueVeranstaltung, die im kommenden Jahr zum ersten Mal vom 9. bis 11.März in der Arena in Kreuzberg stattfinden wird. Für Fachbesucher derITB Berlin werden dann Kombitickets aufgelegt.Lesen Sie weiter: http://ots.de/FI7jIBotswana: Die Reise der NashörnerBotswanas größtes Pfund ist seine Biodiversität, deshalb setzt dasPartnerland der diesjährigen ITB Berlin im Kampf gegen Wildereikonsequent auf den Schutz und der Erhalt seiner Wildtiere. EinBeispiel ist die Umsiedlung von Nashörnern aus verschiedenen Ländernim südlichen Afrika nach Botswana. Die Weiten der botswanischenWildnis bieten den Dickhäutern genügend geschützte Areale. "Rund45.000 US-Dollar kostet so ein Rhino-Umzug", erklärte Map Ives,Botswana National Rhino Coordinator, auf der ITB Berlin. AuchProminente wie Prinz Harry konnten die Verantwortlichen für ihrProjekt schon gewinnen: Der Prinz half tatkräftig dabei mit, einumgezogenes Nashorn in seine neue Heimat zu entlassen.Lesen Sie weiter:http://newsroom.itb-berlin.de/de/news/botswana-reise-nashoernerIPK World Travel Monitor®: Weltweiter Tourismus trotzt Terror undUnruhenWährend in einer Reihe von Zielländern wie der Türkei oderFrankreich aufgrund von politischen Unruhen oder Terroranschlägen dieBesucherzahlen teilweise massiv zurückgingen, verzeichneten die Zahlder weltweiten Auslandsreisen 2016 einen Anstieg um vier Prozent. Zudiesem Ergebnis kommt der World Travel Monitor® von IPKInternational, der auf dem ITB Berlin Kongress vorgestellt wurde. Für2017 prognostizierte Rolf Freitag, CEO IPK International, einweiteres Wachstum der weltweiten Auslandsreisen um vier Prozent. Ineiner Sonderbefragung gingen die Marktforscher auch den Auswirkungenvon Terroranschlägen auf das Reiseverhalten nach. 45 Prozent derinternational Reisenden könnten ihre Pläne für 2017 aufgrund vonTerrorwarnungen ändern, 16 Prozent erwägen nicht ins Ausland zureisen beziehungsweise eine Inlandsreise anzutreten.Lesen Sie weiter: http://ots.de/Hs3l4Die Top-Themen der führenden Reisemesse der Welt findenJournalisten und andere Interessierte täglich aufhttp://newsroom.itb-berlin.de. In deutscher und englischer Spracheinformiert der Social Media Newsroom über alle Destinationen, die aufder ITB Berlin vertreten sind, sowie über Neuigkeiten und Trends ausLuftfahrt, Kreuzfahrt, Hotellerie und Travel Technology. Auch der ITBBerlin Kongress, der führende Think Tank der globalen Reiseindustrie,zählt zu den Themen des Nachrichtenportals.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITBBerlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos.Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de.Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017.Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie.2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihreProdukte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter120.000 Fachbesuchern, vor.