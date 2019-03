Die drei Top-Themen der ITB Berlin vom Freitag, 8. März 2019 (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Celebrating Her-Awards für herausragende Frauen im Tourismus -Dringliche Worte anlässlich der rasanten Klima-Erwärmung - AnhaltendeBeliebtheit von Reisen in die USADie ITB Berlin informiert in ihrem Social Media Newsroom onlineunter http://newsroom.itb-berlin.de über Neuigkeiten von der weltweitführenden Reisemesse.Auszeichnung für außergewöhnliche Frauen in der Tourismus-BrancheEine Reihe von herausragenden Frauen der weltweiten Reiseindustriewurde erneut im Rahmen der Celebrating Her-Awards ausgezeichnet. DerPreis umfasst insgesamt fünf Kategorien und würdigt das besondereEngagement für die Stärkung von Frauenrechten im Rahmen derTourismus-Branche. In diesem Jahr gingen die Awards an ÄgyptensTourismus-Ministerin Rania Al Mashat, Jane Madden, Managing Partnervon FINN Partners, Helen Marano, Founder and President von MaranoPerspectives, Mechthild Maurer, Managing Director bei ECPAT sowie diegriechische Tourismusministerin Elena Kountoura. www.bit.ly/2SRNhilDringlicher Apell von einem der führenden KlimaforscherEin "Weiter wie bisher" führt in den Abgrund. So lautet sinngemäßder Weckruf von Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joachim Schellnhuber,Direktor Emeritus, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK).In einer Keynote anlässlich des CSR Days auf dem ITB Berlin Kongressrichtete er dringliche Handlungsapelle an die Branche, wenn wirvermeiden wollen, dass es irgendwann keine Strände mehr angesichtseines steigenden Meeresspielgels gibt. Unter anderem schlug er denAufbau eines effizienteren Hochgeschwindigkeitsnetzes in Europa sowiealternative Antriebe für Kreuzfahrtschiffe vor. www.bit.ly/2NMLbiXUngebremste Beliebtheit von Reisen nach NordamerikaÜber den anhaltenden Trend zu Reisen in die USA berichtete TiloKraus-Dünow, Geschäftsführer von Canusa Touristik und Mitvorstand vonVisit USA (VUSA) im Video-Interview mit der ITB Berlin. Darin führteder Nordamerika-Experte aus, dass die Branche keineswegs denvielzitierten Trump-Effekt bestätigen könne. Einer der Hauptgründefür die anhaltende Beliebtheit des Landes sei insbesondere dieaußergewöhnliche Natur - allen voran in den zahlreichen Nationalparksdes Landes. www.bit.ly/2tUCLN5Die Top-Themen und weitere Beiträge der weltweit führendenReisemesse finden Journalisten und andere Interessierte täglich aufhttp://newsroom.itb-berlin.de. In deutscher und englischer Spracheinformiert der Social Media Newsroom über alle Destinationen, die aufder ITB Berlin vertreten sind, sowie über Neuigkeiten und Trends ausLuftfahrt, Kreuzfahrt, Hotellerie und Travel Technology. Auch der ITBBerlin Kongress, der führende Think Tank der globalen Reiseindustrie,zählt zu den Themen des Nachrichtenportals.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China / ITB India:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell