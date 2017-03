Die drei Top-Themen der ITB Berlin vom Freitag, 10. März 2017

Berlin (ots) - Bundesminister Müller fordert die Branche zu mehrNachhaltigkeit auf +++ Slowenien setzt auf Grün +++ Dunkelheit alswichtige Ressource für Astrotourismus +++ Social Media Newsroom mitNeuigkeiten, Fotos und den Posts auf Facebook und TwitterDie ITB Berlin informiert in ihrem Social Media Newsroom onlineunter http://newsroom.itb-berlin.de über Neuigkeiten von derführenden Reisemesse der Welt.Die drei Top-News vom Freitag, 10. März 2017Bundesentwicklungsminister Müller redet der Branche ins Gewissen"Schutz durch Nutzen" stiften, faire Arbeit schaffen undumweltfreundlicher werden - diese drei Forderungen sendeteBundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller beim ITB Berlin Kongressan die Tourismusbranche. Nachhaltigkeit müsse eine flächendeckendeStrategie werden, so der Minister. Dazu passt, dass dieWelttourismusorganisation UNWTO 2017 zum Internationalen Jahr desnachhaltigen Tourismus ernannt hat. Als positives Beispiel für seineerste Forderung stellte Gerd Müller das diesjährige PartnerlandBotswana mit seinem Kampf gegen Wilderei heraus. Faire Arbeit könnendurch die stärkere Einbindung der lokalen Bevölkerung erreichtwerden. Die Kreuzfahrtindustrie mahnte er zu mehrUmweltfreundlichkeit in Sachen Treibstoffe an.Lesen Sie weiter: http://ots.de/8wdFdSlowenien hat ein Herz für GrünDie weltweit erste grüne Destination Slowenien hat viel erreicht.60 Prozent der Natur des Landes stehen bereits unter Schutz, dasGrundrecht auf sauberes Trinkwasser ist in der Verfassungfestgeschrieben. Die Hauptstadt Ljubljana wurde 2016 von derEU-Kommission zum "European Green Capital" gekürt. Besucher desLandes können grünen Tourismus zum Beispiel bei der Übernachtung ineinem Baumhaus erleben und gleich bei der Ernte von Biogemüsemithelfen. Maja Pak, Direktorin des slowenischen Tourismusamtesformulierte das Ziel des diesjährigen Culture & Convention Partnersdes ITB Berlin Kongress deutlich: "Unsere Vision ist ein 100 Prozentgrünes Slowenien."Lesen Sie weiter: http://ots.de/VnxoWAstrotourismus: Nachthimmel in GefahrZwei Drittel der Europäer haben die Milchstraße noch nie gesehen -eine Tatsache, die noch vor 200 Jahren undenkbar gewesen wäre, alsder Blick auf die Sterne als Navigationshilfe und Zeitmesser diente.Die heutige Lichtverschmutzung in vielen Teilen der Welt macht esschwer, einen sternenvollen, naturdunklen Nachthimmel zu erleben.Beim 12. Pow-Wow für nachhaltigen Tourismus berichteten dieAstronomen Dr. Andreas Hänel und Harald Bardenhagen von ihrem Kampffür mehr natürliche Dunkelheit. An die Tourismusbranche gewendetsagte Harald Bardenhagen: "Es gibt viele Möglichkeiten, diesenatürliche Ressource in touristische Produkte einzubauen", nicht nurin weit entfernten Destinationen, sondern auch in Eifel oderHavelland.Lesen Sie weiter: http://ots.de/PykVBDie Top-Themen der führenden Reisemesse der Welt findenJournalisten und andere Interessierte täglich aufhttp://newsroom.itb-berlin.de. In deutscher und englischer Spracheinformiert der Social Media Newsroom über alle Destinationen, die aufder ITB Berlin vertreten sind, sowie über Neuigkeiten und Trends ausLuftfahrt, Kreuzfahrt, Hotellerie und Travel Technology. Auch der ITBBerlin Kongress, der führende Think Tank der globalen Reiseindustrie,zählt zu den Themen des Nachrichtenportals.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITBBerlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos.Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de.Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017.Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie.2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihreProdukte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter120.000 Fachbesuchern, vor.Akkreditieren Sie sich ab sofort online für die ITB Berlin unteritb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com.Sie finden aktuelle Informationen im Social Media Newsroom aufhttp://newsroom.itb-berlin.de/dePressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Serviceund abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia WegenerPR ManagerTel.:+ 49 30 3038-2269Fax: + 49 30 3038-912269j.wegener@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell