Die drei Top-Themen der ITB Berlin vom Donnerstag, 9. März 2017

Berlin (ots) - World Legacy Awards prämierenNachhaltigkeitsprojekte +++ Auszeichnung für beste Kliniken im neuenMedical Tourism Pavillon +++ Neue Studie von Travelzoo und ITB Berlinuntersucht Sicherheitsbedürfnisse +++ Social Media Newsroom mitNeuigkeiten, Fotos und den Posts auf Facebook und TwitterDie ITB Berlin informiert in ihrem Social Media Newsroom onlineunter http://newsroom.itb-berlin.de über Neuigkeiten von derführenden Reisemesse der Welt.Die drei Top-News vom Donnerstag, 9. März 2017World Legacy Awards ehren nachhaltige Tourismusprojekte Brückenbauen und dabei sowohl wirtschaftlich und sozial als auch ökologischund kulturell nachhaltig wirken - diese Ziele verfolgen die Projekte,die sich für die diesjährigen World Legacy Awards der ITB Berlin undNational Geographic beworben hatten. Im Palais am Funkturm wurden nundie Preisträger in den fünf Kategorien für ihre innovativenBemühungen im nachhaltigen Tourismus ausgezeichnet. Für CostasChrist, Editor in Chief des National Geographic Traveler, haben sieVorbildcharakter für die internationale Reiseindustrie: "Man kann denbesten Urlaub seines Lebens haben und gleichzeitig die Welt bessermachen - genau das ist das Herz des nachhaltigen Tourismus."Lesen Sie weiter: http://ots.de/EtBnBAuszeichnung der zehn besten Kliniken weltweit im neuen MedicalTourism PavillonEine wichtige Orientierungshilfe leistet die aktuelle Top Ten derweltweit besten Kliniken für Medizin-Tourismus, die in dem neuenMedical Tourism Pavillon der ITB Berlin in Halle 3.2 vorgestelltwurde. Die Medical Travel Quality Alliance (MTQUA), Zertifizierer fürden Medizin-Tourismusbereich, hat neben der Qualität dermedizinischen Betreuung und Pflege auch das Preis-Leistungsverhältnisund Aspekte der Ethik und des Managements unter die Lupe genommen.Auf dem ersten Platz landete die Asklepios Klinik in Barmbek beiHamburg, gefolgt vom Clemenceau Medical Center in Beirut und demFortis Hospital Bannerghatta in Bangalore.Lesen Sie weiter: http://ots.de/6NchKStudie von Travelzoo und ITB Berlin zu Sicherheitsempfinden vonUrlaubernSicherheit spielt bei Reiseentscheidungen eine immer wichtigereRolle. Dies belegt die aktuelle Studie von Travelzoo und der ITBBerlin, die Verbraucher in den wichtigsten Reisemärkten in Europa,Japan, Südafrika, Indien und Nordamerika befragt hat. Die größteAngst haben Menschen demnach vor Terrorismus und vor allem vor demneuen Gesicht des Terrorismus, wie Travelzoo-Vorstand Richard Singerauf dem ITB Berlin Kongress erklärte. Er forderte dieReiseveranstalter auf, Urlauber nicht nur im Vorfeld zu informieren,sondern auch, wenn sie bereits gebucht haben. Klare Reisehinweise ausoffiziellen Quellen und Zertifizierungen von Sicherheitsstandardskönnen helfen, Urlaubern die Unsicherheit zu nehmen.Lesen Sie weiter: http://ots.de/WhUaNDie Top-Themen der führenden Reisemesse der Welt findenJournalisten und andere Interessierte täglich aufhttp://newsroom.itb-berlin.de. In deutscher und englischer Spracheinformiert der Social Media Newsroom über alle Destinationen, die aufder ITB Berlin vertreten sind, sowie über Neuigkeiten und Trends ausLuftfahrt, Kreuzfahrt, Hotellerie und Travel Technology. Auch der ITBBerlin Kongress, der führende Think Tank der globalen Reiseindustrie,zählt zu den Themen des Nachrichtenportals.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITBBerlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos.Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de.Slowenien ist der Convention & Culture Partner der ITB Berlin 2017.Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie.2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihreProdukte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter120.000 Fachbesuchern, vor.