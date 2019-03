Die drei Top-Themen der ITB Berlin vom Donnerstag, 7. März 2019 (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Virtual Reality birgt große Chancen für Messe-Erlebnis -Deutschlands Fahrradtourismus weltweit spitze - TourismMalaysia-Chairman über Potenziale von Medizin- und ÖkotourismusVirtual Reality bringt große Chance für Messe-ErlebnisEntlang des Messebesuchs lässt sich digitale Technologie anzahlreichen Stationen überaus sinnvoll einsetzen. Das Spektrum vonVirtual Reality reicht von der Messevorbereitung über die Navigationwährend der Messe bis hin zur Nachbereitung des Besuchs. Dies isteines der Ergebnisse einer Diskussion zum Thema VR im ITB VirtualReality Lab, an der David Ruetz, Head of ITB und Prof. Dr. CorneliaZanger von der TU Chemnitz teilnahmen. Bei aller Euphorie betonte derITB-Chef jedoch, rein virtuelle Messen würden die echte menschlicheBegegnung sicherlich niemals ersetzen können. Zudem dürfe der Einsatzder Technologie nicht dem reinen Selbstzweck dienen, sondern müsseals Element begriffen werden, das die Markenerfahrung sinnvollbereichert und unterstützt.Link: www.bit.ly/2EJTtDWDeutschlands Fahrradtourismus weltweit spitzeRadfahren in Deutschland wird immer beliebter. Dies verkündete derAllgemeine Deutsche Fahrrad Club ADFC pünktlich zum 20-jährigenJubiläum und anlässlich seiner jüngsten Radreise-Analyse. Insgesamtstiegen im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Deutsche aus touristischenBeweggründen aufs Fahrrad - ein Rekordwert. Umso mehr freute sichFrank Hofmann, stellvertretender Vorsitzender des Verbands, über denbeeindruckenden Trend, nachdem die Zahl 2017 aufgrund einesverregneten Sommers gesunken war. Laut ADFC sind die Deutschenunangefochtene Reiseweltmeister auf dem Rad. Das Land sei in diesemSegment nicht nur wichtigster Quellmarkt, sondern gleichzeitig auchbedeutendste Destination für den Fahrradtourismus.Link: www.bit.ly/2NMceL6Partnerland Malaysia setzt verstärkt auf Öko- und MedizintourismusIn einem Video-Interview zog Tourism Malaysia-Chairmain DatukAhmad Shah Hussein bereits jetzt ein ausgesprochen positives Resümeeder Partnerland-Kooperation mit der ITB Berlin und prognostiziert fürsein Land einen spürbaren Einfluss auf künftige Besucherzahlen. Indem Gespräch betonte er unter anderem die umfangreichen Möglichkeitenzum Austausch mit den Reiseveranstaltern. Zudem führte er aus, welchenormes Potenzial er für sein Land im Medizin-Tourismus sieht. Nichtzuletzt betonte er die Vorzüge des Ökotourismus abseits der großenStädte, der insbesondere den Bewohnern kleiner Dörfer die wertvolleMöglichkeit gibt, an der boomenden Reisewirtschaft zu partizipierenund Besuchern gleichzeitig spannende Einblicke in das ursprünglicheLeben der Bevölkerung zu gewähren.Link: www.bit.ly/2IYk4CPDie Top-Themen und weitere Beiträge der weltweit führendenReisemesse finden Journalisten und andere Interessierte täglich aufhttp://newsroom.itb-berlin.de. In deutscher und englischer Spracheinformiert der Social Media Newsroom über alle Destinationen, die aufder ITB Berlin vertreten sind, sowie über Neuigkeiten und Trends ausLuftfahrt, Kreuzfahrt, Hotellerie und Travel Technology. Auch der ITBBerlin Kongress, der führende Think Tank der globalen Reiseindustrie,zählt zu den Themen des Nachrichtenportals.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China/ ITB India:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell