dpa-digital services und Die Mehrwertmacher kooperieren beim digitalen Publizieren - Verlage sollen Potentiale von E-Paper und Tablet besser nutzen können, um mehr Kunden zu gewinnen (FOTO)

Berlin (ots) -Die dpa-digital services GmbH (dpa-ds, Hamburg) und dieMehrwertmacher (Dresden) haben für den Bereich des digitalenPublizierens von Tageszeitungen eine enge Zusammenarbeit vereinbart.Verlage, die mit der Mobile Publishing Suite der dpa-ds ihre E-Paper-und Tablet-Ausgaben produzieren, können deren Nutzung durch die Leserin Zukunft mit den Lesewert-Services der Mehrwertmacher analysierenund das Angebot entsprechend anpassen und verbessern.Wie die beiden Unternehmen am Dienstag zum Auftakt desBranchen-Kongresses BDZV beBETA in Berlin mitteilten, gehe es vorallem darum, die digitalen Varianten der Tageszeitung durch neueTechnologien und Analyse-Leistungen so weiterzuentwickeln, dassVerlage die Nutzungsintensität, die Loyalität der Leser und dieAuflagenzahlen deutlich steigern können."E-Paper und Tablet-Ausgaben bieten Tageszeitungen derzeitbesonders gute Möglichkeiten, neue Abonnenten außerhalb dertraditionellen Printformate zu gewinnen und so ihre digitalen Erlösezu erhöhen. Wir wollen gemeinsam mit den Mehrwertmachern und unserenKunden die großen technischen Potentiale dieser Plattformen bessernutzen, um gerade auch jungen Zielgruppen die Funktionen undMehrwerte anbieten zu können, die sie heute von einem digitalenMedienangebot erwarten", erläuterte Meinolf Ellers, Geschäftsführerder dpa-ds.Für Ludwig Zeumer, den Geschäftsführer der Mehrwertmacher, stehtdabei das richtige redaktionelle Inhalte-Konzept im Vordergrund: "DieLeser sagen uns mit Lesewert und mit ihrer E-Paper-Nutzung sehrgenau, was sie von uns erwarten. Wenn wir auf sie hören und ihrenInteressen und Gewohnheiten gerecht werden, werden sie auf unsereAngebote nicht mehr verzichten wollen. Wir Mehrwertmacher freuen unsdarauf, in Zusammenarbeit mit der dpa-ds Produkte zur effektivenAnalyse der E-Paper- und Print-Nutzung zu entwickeln und Verlageneinen noch engeren Austausch mit ihren Lesern zu ermöglichen."Die dpa-digial services (www.dpa-digitalservices.com) ist einGemeinschaftsunternehmen der Deutschen Presse-Agentur (dpa, Hamburg)und der Austria Presse Agentur eG (APA, Wien) und betreibt Lösungenfür das digitale Publizieren.Die Mehrwertmacher (www.diemehrwertmacher.de) sind das digitaleEntwicklungszentrum der DDV Mediengruppe in Dresden. AlsDienstleister und Berater entwickeln sie Produkte, Lösungen und Ideenfür Verlage, darunter das Echtzeit-Analysetool Lesewert fürPrintmedien.