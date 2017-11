dpa bietet crossmediales Sportangebot zu den Olympischen Winterspielen 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Die Deutsche Presse-Agentur geht zu den Olympischen Winterspielen2018 (09. bis 25. Februar in Pyeongchang) mit einem umfassendencrossmedialen Sportangebot an den Start. Deutschlands größteNachrichtenagentur bildet für ihre Kunden alle Formate ab, die füreine komplette und zeitgemäße Berichterstattung rund um dassportliche Großereignis sorgen. dpa begleitet alle Entscheidungen undliefert Bilder, Videos, Grafiken sowie zahlreiche integrierbareAngebote für digitale Medien und Social Media - wie Liveticker,Medaillenspiegel oder Wettkampfkalender."Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind neben derFußball-WM das zentrale Highlight des Sportjahres 2018. Deshalb gehenwir mit einem umfassenden Angebot an den Start - crossmedial und'ready-to-publish' für alle Kanäle.", sagte dpa-CEO Peter Kropsch."Mit unseren Diensten und Produkten bilden wir die vielfältigenAnforderungen unserer Kunden ab. Egal ob Print, Digital, Mobil oderalles gleichzeitig. Wir sind einer der wichtigsten Helfer, damit dieBerichterstattung rund um das Mega-Event gelingt: schnell,verlässlich, unterhaltsam und vor allem so spannend, wie die Menschenes zu Olympischen Winterspielen erwarten", so Peter Kropsch weiter.Neben den Sportberichten stehen vor allem Beiträge über dieaktuelle politische Lage auf der koreanischen Halbinsel und ihreinternationalen Auswirkungen auf der Agenda. Ebenso wird über Landund Leute berichtet, um den Lesern in Deutschland Atmosphäre undKultur nahe zu bringen."Wir sind mit einem rund 40-köpfigen Team vor Ort.", sagtedpa-Sportchef Martin Romanczyk. "Für unser eingespieltes Team ausRedakteuren, Fotografen, Video- und Radio-Reportern sowie Technikernwerden es intensive Wochen. Wie bei jedem Großereignis arbeiten wirnach den Prinzipien: Hohe Flexibilität, gute Absprachen, klareFokussierung auf das Wesentliche." Das gesamte Material wird sofortvon Pyeongchang aus in den Dienst gesendet. Unterstützung erhält dasTeam von Ressorts in der Heimat und dem internationalen Netz. "DieBerichterstattung in den deutschen Tag hinein kommt uns und unserenKunden entgegen", sagte Martin Romanczyk.Das komplette dpa-Angebot rund um die Olympischen Winterspiele2018 auf einen Blick:Text:- Tägliche umfassende Berichterstattung zur deutschen Mannschaftmit aktuellen Meldungen- Vorschauen zu allen Entscheidungen, Nachdrehen zu allenwichtigen Ereignissen- Regelmäßig Stories zu übergreifenden Themen IOC/DOSB, Lokalesetc.Foto:- Bilder von dpa-Fotografen und eine Selektion der besten Bildervon mehr als 30 Partneragenturen weltweit, mit AP alsLeadagentur- Ca. 500 Bilder pro Tag (Fokus auf deutschen Teilnehmern undMedaillengewinnern sowie Berichterstattung aus dem DeutschenHaus Pyeongchang 2018)- dpa Picture-Alliance: Themenportal zu den OlympischenWinterspielen und individuelle Dienstleistungen rund um's Bild(u.a. Porträts der deutschen Athleten, Impressionen aus Südkoreasowie ein Rückblick auf vergangene Winterspiele)SportsLine:- Aufbereitung der Text- und Bildberichterstattung alsautomatisierter Feed- Ready-to-publishVideo:- Videoclips rund um die Wettbewerbe und Stimmungen aus derOlympiastadt- Formate: Beiträge, Snippets und Rohmaterial (mindestens 40Videos)Audio:- Sportberichterstattung zu deutschen und Schweizer Medaillen undanderen wichtigen Entscheidungen, dazu Beiträge über Land undLeute und politische Aspekte- Formate: Kollegengespräche, Reportagen, Interviews sowieNachrichtenstücke und O-TöneInfografik:- Grafiken im Wunschlayout: Zeitpläne, Medaillenspiegel oderaufwändige Erklärgrafiken- Formate: JPEGs, PDFs, GIFs und kurze Videoclips (Layout undGröße print- oder weboptimiert anpassbar)SportsLive:- Multimedialer Liveticker für Smartphone,Tablet und PC- Über 250 Stunden Liveberichterstattung (täglich von 01:00 bisetwa 16:00 Uhr)- Widgets wie Medaillenspiegel, Wettkampfkalender, Bildergalerien,Ergebnisdaten und TermineCustom Content:- Maßgeschneiderte Auftragsproduktionen undContent-Marketing-Umsetzungen- Alle Formate: vom Social-Media-Post und Kunden-Newsletter bishin zum Olympia-PodcastMehr zum dpa-Angebot rund um die Olympischen Winterspiele findenSie auch hier: dpaq.de/olympia2018Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell