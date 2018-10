dpa baut Vertrieb Governance weiter aus - Anne Jacobs wird neue Account Managerin (FOTO)

Berlin (ots) -Die Deutsche Presse-Agentur baut ihren Vertrieb fürinstitutionelle Kunden weiter aus. Zum 1. Januar 2019 verstärkt AnneJacobs (41) als Account Managerin den Vertriebsbereich Governance inBerlin und betreut zusammen mit der Key Account Managerin GovernanceAnja Stein bundesweit die Kunden aus Politik und Verwaltung. Diegebürtige Magdeburgerin Jacobs bewegt sich seit fast 20 Jahren aufdem politischen Parkett und ist in der Bundes- und Landespolitikumfassend vernetzt."Ich freue mich sehr, dass wir Anne Jacobs als Verstärkung fürunser Governance-Team gewinnen konnten", erklärt dpa-VertriebsleiterThorsten Matthies. "Aus ihrer bisherigen Tätigkeit kennt sie diewachsenden Anforderungen unserer Kunden im Bereich von Politik undVerwaltung sehr genau und ist damit eine hervorragende Vermittlerinfür den Nutzen unserer Dienste und unserer vielfältigen anderenLeistungen. Die positive Entwicklung des Segments Governance zeigt,dass zuverlässige Nachrichten und Informationen sowie zunehmend auchindividualisierte Leistungen von dpa im politischen Bereich einewichtige Rolle spielen und zunehmend nachgefragt werden.""Anne Jacobs ist eine bestens vernetzte Impulsgeberin", fügt AnjaStein hinzu, die als Key Account Managerin seit September 2018 denBereich Governance verantwortet. "Ihre Expertise wird dazu beitragen,dass wir unsere Angebote erweitern und noch passgenauer auf denBedarf der Kunden bei Bund und Ländern ausrichten."Anne Jacobs war fast 20 Jahre im Deutschen Bundestag tätig - unteranderem als Pressesprecherin der SPD-Landesgruppe Bayern und alsBüroleiterin des damaligen Parlamentarischen Staatssekretärs UlrichKasparick. Aus verschiedenen Tätigkeiten als freie Journalistin istsie mit dem Medien- und Agenturgeschäft intensiv vertraut. Sie istzudem aktiv in der europäischen Bildungsarbeit, gibt Medien-Trainingsund betreute Volontäre in der Ausbildung. Anne Jacobs erwarb nachihrem Abitur am Börde-Gymnasium in Wanzleben auch in New York Citydie US-amerikanische Hochschulreife und studierte Amerikanistik,Betriebswirtschaftslehre und Politik in Leipzig, Graz und Berlin mitAuslandsaufenthalten in den USA und China.Über dpa:Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch);Social Web: www.dpa.com/de/social-mediaPressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell