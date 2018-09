dpa auf der DMEXCO 2018: Social Media Monitoring mit Buzzrank (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Deutsche Presse-Agentur dpa präsentiert auf der DMEXCO in Kölnihr komplettes Angebot für Media Intelligence. Im Mittelpunkt stehtdabei der Social Media Monitoring Service Buzzrank. Erstmals Teil der"World of Agencies", zeigt die Nachrichtenagentur auf der größtenDigital-Messe Europas in Halle 8 die Stärken des Tools: HoherNutzwert durch valide Daten, innovative Reporting-Formate undUser-Partizipation über die Buzzrank Beta Group."Auf der DMEXCO stellen wir die neuen Angebote von dpa im BereichMedia Intelligence vor und sprechen mit den Besuchern darüber, wiewir ein zeitgemäßes Social Media Monitoring sehen", kündigtBuzzrank-Gründer Björn Ognibeni an, der für dpa in beratenderFunktion tätig ist. "Viel zu oft ist dieses Thema heute geprägt vonhoher Komplexität und geringem Nutzwert. Dazu bieten wir mit Buzzrankeine echte Alternative, die einfach zu nutzen ist und schnellkonkrete Ergebnisse liefert", so Björn Ognibeni weiter.Buzzrank wertet die Inhalte Sozialer Netzwerke wie Twitter,Instagram und YouTube aus und liefert verlässliche Treffer undAnalysen. Zusätzlich werden Blogs und Diskussionsforen nachStichworten, Hashtags oder Wortkombinationen durchsucht. Nebenumfangreichen Ergebnislisten liefertder Monitoring-Dienst wertvolleInformationen zu Kontaktpotenzial, Wortvergleichen undSentimentverteilung.Außerdem bietet Buzzrank:- Ein User Interface, das jeder Nutzer nach einer kurzenEinführung problemlos bedienen kann.- Funktionen, die in Echtzeit valide Daten ausgeben und sich dabeibewusst auf das beschränken, was tatsächlich gebraucht wird.- Ein neues Reporting-Format, das im Gegensatz zu PDF/PPT-Reportswirklich gelesen wird.- Möglichkeiten, neben rein quantitativen Größen auch relevanteInhalte zu einem konkreten Thema zu ermitteln.- Content aus der dpa Gruppe, der über Buzzrank exklusiv in einemSocial Media Monitoring Tool zur Verfügung steht.- Passende, optionale Dienstleistungen: Von der manuellenFundstellen-Moderation, die eine valide Sentiment-Analysesicherstellt, bis hin zur Erstellung von umfangreichen Reportsund Analysen.Alle Features können von den DEMEXCO-Besuchern direkt am dpa-Standausprobiert werden. Dort erklärt das Standteam auch, wie Buzzrankstetig weiter entwickelt wird und wie die User daran mitwirken können- über die Buzzrank Beta Group.Während der DMEXCO stellt Buzzrank außerdem eine ganze Reihe vonspeziellen Angeboten frei im Netz zur Verfügung:DMEXCO Live-InfografikEine kontinuierlich aktualisierte Zusammenfassung des Monitoringsauf Twitter und Instagram.https://monitor.buzzrank.de/infographic/dmexco18Buzzrank Curator Feed zur DMEXCODie vom Buzzrank Algorithmus ausgewählten Top 25 Links der aktuellspannendsten Webseiten, Fotos und Videos rund um #DMEXCO18.http://curator.buzzrank.de/de/dmexco18/feedLive-Tracking des Lufthansa FlyingLabsWie schon zur SXSW trackt Buzzrank live das FlyingLab derLufthansa an Bord der LH401, die am 10.09. von New York nachFrankfurt fliegt - ebenso wie die Aktivitäten des FlyingLabs Team vorOrt in der World of Experience auf der DMEXCO.https://monitor.buzzrank.de/infographic/lhflyinglabBuzzrank auf der DMEXCO:"World of Agencies", Halle 8Kontakt und Terminvereinbarung: dmexco@buzzrank.de12./13. September 2018Koelnmesse GmbHMesseplatz 150679 KölnÜber dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Social Web: www.dpa.com/de/social-mediaPressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell