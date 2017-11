dpa-Hackathon #PicturePunk: Visionäre Projekte zum Thema Bild (FOTO)

Berlin (ots) -Beim dpa-Hackathon #PicturePunk drehte sich drei Tage lang allesum das Thema Bild. Rund 70 Teilnehmer arbeiteten an intelligentenBildersuchen, digitalen Lizenz- und Rechtekonzepten sowie neuenvisuellen Darstellungsformen. Die Reihe "dpa news Hackathon" ist einwichtiger Baustein der Innovationsstrategie von Deutschlands größterNachrichtenagentur - gemeinsam mit ihren Kunden. Den Hauptpreis "BestOverall", der mit 1.500 Euro dotiert ist, sicherte sich das Team SRCHmit einem Prototyp für eine API-gestützte Bildersuche."Hackathons sind Teil unseres Services für unsere Kunden - eingemeinsamer Marktplatz der Innovation", sagte Roland Freund,Stellvertreter des Chefredakteurs bei dpa. "Die Herausforderungen desMedienwandels lassen sich am besten zusammen meistern. Das ist auchdas Grundprinzip der dpa als Agentur der deutschen Medien: Gemeinsamist besser", so Roland Freund weiter. Unter anderem waren Entwicklerund Redakteure von Main-Post, Funke Mediengruppe, VRM Holding,Westdeutscher Rundfunk und t-online im Newsroom der dpa in Berlin zuGast, aber auch viele freie Designer, Entwickler und Journalistensowie Mitarbeiter aus der gesamten dpa-Gruppe.Die konzipierten Hackathon-Ideen spiegeln die gesamte Bandbreiteder heutigen Medien-Innovationen wieder. Bestes Beispiel dafür istdas Siegerprojekt SRCH, das zeigt, welche Möglichkeiten in einerintelligenten Bildersuche und dem Einsatz von Schnittstellen (APIs)stecken. SRCH vereinfacht die Arbeit mit der immer größerenBilderflut erheblich. Das mit dem "Best Overall" und "Best of API"ausgezeichnete Team entwickelte zusätzlich auch Ideen für eine3D-Anwendung. Damit verdeutlichte das Team, in welche Richtung sichBildersuchen, Portale und Datenbanken entwickeln werden.Die Kategorie "Most Innovative" sicherte sich das Hackathon-TeamMedia Chain, das ein zukunftsweisendes automatisiertes Lizenz- undRechtekonzept präsentierte. Den "Best Pitch" zeigte das Team SmartStories mit einem multimedialen Storyformat für Redaktionen, diedamit in wenigen Schritten eine Alternative zu klassischenFoto-Klickstrecken und Bildergalerien produzieren können. Außerdemdabei: Ask the press, ein Sprachassistent, der User viaSprachsteuerung mit News versorgt. Und das Werkzeug Area ContentFinder, das Medienobjekte ohne Geodaten anhand alternativermittelter geografischer Informationen findet und die Treffer zumBeispiel auf einer digitalen Karte anzeigen kann. "Das alles sindwichtige Vitaminstöße für neue Projekte in den Medienhäusern", freutesich Roland Freund.#PicturePunk wurde gemeinsam von dpa und dem next mediaaccelerator (nma) organisiert. Der nma ist das internationaleFörderprogramm für mediennahe Startups von dpa und anderenMedienunternehmen. Unterstützt wurde der Hackathon von Adobe,Microsoft, Google News Lab, Medium Magazin, Media Lab Bayern, der dpapicture alliance und Dana Press Photo.Hackathon-Jury:- Annette Milz (Chefredakteurin Medium Magazin)- Lina Timm (Media Lab Bayern)- Lars Trieloff (Principle bei Adobe)- Dirk Zeiler (CEO, next media accelerator)- Roland Freund (Stellvertreter des Chefredakteurs, dpa)Eingesetzte APIs:- Adobe I/O- Microsoft Cognitive Services- Google Cloud Vision- Picture AllianceÜber dpa:Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängigeDienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagenturversorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus demIn- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren undReportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach imdpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig vonWeltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oderRegierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um dieUhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender,Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehrals 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell