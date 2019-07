dpa-Gruppe wächst deutlich - Digital-Umsätze steigen

BERLIN (dpa-AFX) - Die dpa-Unternehmensgruppe hat ihren Wachstumskurs fortgesetzt.



Der Umsatz der Gruppe stieg 2018 um 2,3 Prozent auf 139,8 Millionen Euro nach 136,7 Millionen Euro im Jahr zuvor. Dies teilte die größte Nachrichtenagentur Deutschlands nach ihrer 70. Gesellschafterversammlung am Montag in Berlin mit. Der Umsatz der Kerngesellschaft dpa GmbH ging leicht auf 93,0 Millionen Euro (2017: 93,6 Mio Euro) zurück, der Gewinn stieg von 1,2 Millionen Euro auf 1,5 Millionen Euro.

dpa-Geschäftsführer Peter Kropsch sieht das Unternehmen in "einem komplexen Marktumfeld" auf dem richtigen Weg. "Es ist uns gelungen, unsere Kunden bei der Transformation in digitale Medienhäuser eng zu begleiten und dafür die richtigen Angebote bereitzuhalten. Gleichzeitig haben wir unser Geschäft im Business- und Governance-Bereich weiter ausgebaut", sagte Kropsch.

Während der Zeitungsmarkt sich weiterhin mit sinkenden Auflagen auseinandersetzen muss, steigerte die dpa ihre Umsätze insbesondere im Segment der digitalen Nachrichten, im Bereich der Business- und Kommunikationslösungen sowie der individuellen Contenterstellung. "Unsere zahlreichen Initiativen in Richtung Verifikation, Data Driven Publishing und eine verbesserte Ausbildung zahlen sich aus", sagte dpa-Chefredakteur Sven Gösmann.

Einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Gruppe leisteten erneut die Tochtergesellschaften. So konnten insbesondere news aktuell mit Lösungen für PR-Abteilungen und -Agenturen, die picture alliance im Bildgeschäft und die dpa-infocom mit ihren Digitalprodukten gute Ergebnisse erzielen.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) feiert in diesen Tagen 70. Geburtstag. Sie wurde am 18. August 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von rund 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 179 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg)./pos/DP/fba