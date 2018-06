dpa-Gruppe steigert ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2017 auf 136,7 Millionen Euro (FOTO)

--------------------------------------------------------------Digitaler Geschäftsberichthttp://ots.de/gVyqYw--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Die dpa-Unternehmensgruppe schließt das Geschäftsjahr 2017 miteinem erneuten Umsatzwachstum ab. So konnte der Konzern um dieDeutsche Presse-Agentur einen Gesamtumsatz von 136,7 Millionen Euroerwirtschaften. Im Vorjahr waren es 136,2 Millionen Euro. DieseZahlen gab Deutschlands größte Nachrichtenagentur heute im Rahmenihrer 69. Gesellschafterversammlung in Hamburg bekannt."Die schnelle und oft disruptive Entwicklung der Medienbranchestellt dpa vor große Herausforderungen. Unsere Rezepte dafür sindeine anhaltende Innovations-Offensive und eine noch engere Vernetzungmit unseren Kunden", sagte Peter Kropsch, Vorsitzender derdpa-Geschäftsführung. "Damit ist insbesondere die Weiterentwicklungunserer B2B-Inhaltemarktplätze im Rahmen der Strategie dpa-Connectgemeint. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Programm PerformingContent. Hier entwickeln wir Methoden und Services, wie unsereInhalte helfen können, Abonnenten im digitalen Raum zu gewinnen undzu halten. Wir beobachten den Wind der Veränderung auf unserenMärkten sehr genau und gewinnen daraus viel Inspiration", so PeterKropsch weiter.Der Deutschen Presse-Agentur GmbH ist es als Kerngesellschaft desKonzerns gelungen, mit 93,6 Millionen Euro ihr hohes Umsatzniveau zuhalten (2016: 94 Millionen Euro). Im Ergebnis bedeutet das einenJahresüberschuss von 1,2 Millionen Euro für das abgelaufeneGeschäftsjahr (2016: 1,4 Millionen Euro). So konnte ein Großteil derauflagenbedingten Erlösrückgänge durch ein erfolgreiches Neugeschäftim Bereich Business-Lösungen aufgefangen werden. Eine wichtige Rolleim Innovationsprozess und bei der Weiterentwicklung der dpa-Dienstespielen nach wie vor die Tochtergesellschaften und Beteiligungen. DasRekordergebnis der dpa-infocom belegt, dass dpa es nachhaltigverstanden hat, den digitalen Wandel aufzugreifen und gewinnbringendeGeschäftsmodelle aufzubauen. Mit der Übernahme desSocial-Media-Monitoring-Services Buzzrank startete dpa zudem miteinem gänzlich neuen Produkt in den Markt. Als sehr erfolgreichzeigte sich außerdem die Tochtergesellschaft news aktuell, dieDienstleistungen für die Kommunikationsbranche anbietet und damiteinen wesentlichen Beitrag zum Gesamterfolg der dpa-Gruppeerwirtschaftet hat."Seriöse, fundierte Fakten sind im Kampf gegen Manipulation,Desinformation und Irrtum in der Welt der Nachrichten wichtiger dennje", sagte dpa-Chefredakteur Sven Gösmann bei der heutigenGesellschafterversammlung. "Mit unserem Profile-Prozess zur weiterenVerbesserung unserer Dienste, der Schaffung einesVerifizierungs-Teams und eines Social-Media-Monitoring-Teamsreagieren wir auf die Herausforderungen der Medienwelt. Das Ziel istklar: Wir wollen mit unserem Journalismus immer sehr schnell, vorallem aber richtig und verständlich sein", so Sven Gösmann weiter.Insgesamt hat die Deutsche Presse-Agentur ihre führende Positionam Markt weiter ausgebaut und gestärkt. Eine zentrale Rolle nimmtdabei der neu organisierte internationale Bildfunk ein, der für einverbessertes und auf lokale Quellen gestütztes Angebot an dieRedaktionen sorgt. Gemeinsam mit 35 weltweiten Partneragenturenstellt dpa einen Bilderdienst bereit, der klar an den Bedürfnissender Kunden orientiert ist.Rund um die Aufgabenfelder Verifikation und Radar hat dpa neueredaktionelle Strukturen geschaffen, um für ihre Kunden noch mehrSchnelligkeit und Sicherheit im Hinblick auf Informationen ausSozialen Netzwerken und anderen Online-Quellen zu bieten. Experten inder Redaktion sorgen dafür, dass erste Signale nachrichtenrelevanterGeschehnisse sofort erkannt, eingeordnet und überprüft werden, umohne Zeitverlust in eine verlässliche Berichterstattung einsteigen zukönnen.Außerdem betonte Chefredakteur Sven Gösmann auf der heutigenGesellschafterversammlung die hohe Bedeutung der Nachwuchsförderungbei dpa und stellte unter anderem die Schwerpunkte der neuenVolontärausbildung vor. Im aktuellen Jahrgang stehen vierunterschiedliche Rollen im Mittelpunkt: multimedialer Reporter,Regisseur, Newsroom Developer und Produktmanager. Darüber hinaus hatsich die dpa-Initiative "Powerhaus" bewährt. Auch am frühen Morgenund späten Abend bietet die Nachrichtenagentur jetzt eine umfassendeBerichterstattung an.In ihrem aktuellen Geschäftsbericht beschäftigt sich dpa mit demLeitthema "Vernetzung". Damit ist die enge Verbindung derNachrichtenagentur mit ihren Kunden gemeint, aber auch die Vernetzungzwischen den verschiedenen Teilen des Konzerns sowie die gemeinsameArbeit aller Menschen in der dpa-Unternehmensgruppe.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Social Web: www.dpa.com/de/social-media