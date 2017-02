dpa-Custom Content auf der CMCX (FOTO)

Hamburg/München (ots) -Wer nach Qualitätsinhalten und einem verlässlichen Partner beimContent-Marketing sucht, wird bei dpa-Custom Content (dpa-CC) fündig.Mit diesem Anspruch geht die dpa-Einheit für Auftragsarbeiten bei derCMCX (Content Marketing Conference and Exhibition) an den Start.Die Branche trifft sich am 7. und 8. März in der Messe München, umüber die neuesten Trends zu sprechen und um Ideen zu tanken - unteranderem von Rednern wie Joko Winterscheidt (Joko & Klaas), MickyBeisenherz ("Das Lachen der Anderen") sowie Marketingverantwortlichenaus Unternehmen wie Beiersdorf, McDonald's Deutschland, Volkswagenund Zalando.dpa-CC ist als einer von rund 30 Ausstellern dabei. Das Portfolioreicht vom Lektorat über Inhalte für deutsche Botschaften weltweitbis hin zur kompletten Produktion einzelner Magazine. "Die Stärkenunseres Teams sind neben dem journalistischen Anspruch eine sehr hoheFlexibilität und Einsatzbereitschaft", sagt RedaktionsleiterChristoph Walter. Die Redaktion in Hamburg sowie ein Netz aus freienMitarbeitern arbeitet aktuell für mehrere dutzend Kunden.Zur CMCX erwartet der Veranstalter bis zu 3.500 Besucher aus derBranche selbst sowie mehrere tausend von der parallel und inKooperation stattfindenden "Internet World". Neben der Konferenz mitinsgesamt über 50 Referenten sowie der Fachmesse steht Networking aufdem Programm. "Wir freuen uns auf spannende Kontakte", sagt JohannesWagemann (dpa-CC-Vertrieb). "Kommen Sie vorbei und mit uns insGespräch."Vereinbaren Sie einen Termin mit uns: http://dpaq.de/iRGLQDer Besuch der Messe ist kostenlos.dpa-Stand: CX 11.Mehr Infos zur CMCX:http://content-marketing-conference.com/exposition/messebesuch/Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängigeDienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagenturversorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus demIn- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren undReportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach imdpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig vonWeltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oderRegierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um dieUhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender,Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehrals 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHChris MelzerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 30 2852 31103E-Mail: melzer.chris@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell