dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Aktionärstreffen in Omaha: Warren Buffett liefert starke Zahlen

OMAHA - Staranleger Warren Buffett hat beim Aktionärstreffen seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway glänzende Zahlen präsentiert.



Im ersten Quartal stieg der operative Gewinn im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar (5,0 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Samstag mitteilte. Bei der Hauptversammlung in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska herrschte wie jedes Jahr großer Andrang - Zehntausende Anhänger kamen. Um ihre Fragen zu beantworten, nahmen sich der 88-jährige Buffett und sein 95 Jahre alter Vize Charlie Munger rund sechs Stunden Zeit.

Airbus erwägt Klage gegen Regierung wegen Rüstungsexportverbot

MÜNCHEN - Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus erwägt, die Bundesregierung wegen des Exportverbots von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien zu verklagen. "Das Verhalten der Bundesregierung führt dazu, dass Airbus bestehende Verträge mit Kunden nicht einhalten kann", sagte der Chef der Verteidigungssparte, Dirk Hoke, dem "Spiegel" (Freitag). Airbus behalte sich daher alle rechtlichen Optionen vor.

Regierung verschiebt Entscheidung über Alitalia bis Mitte Juni

ROM - Die italienische Regierung hat die Entscheidung über die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft Alitalia verschoben. Bis spätestens 15. Juni hat die staatliche Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato (FS) nun Zeit, um einen noch fehlenden Mitinvestor zu finden, der für eine Rettung Alitalias nötig ist. Bis zum zuvor gesetzten Fristende am 30. April war das nicht gelungen.

Disney schlägt Sportsender für 9,6 Milliarden Dollar los

BALTIMORE/BURBANK - Der Entertainment-Riese Walt Disney verkauft ein Paket von mehr als 21 regionalen Sportsendern an den US-Medienkonzern Sinclair Broadcast . Die Unternehmen gaben am Freitag nach US-Börsenschluss bekannt, sich auf einen Kaufpreis von 9,6 Milliarden Dollar (8,6 Mrd Euro) geeinigt zu haben. Insgesamt werde das Sendernetzwerk bei dem Deal mit 10,6 Milliarden Dollar bewertet.

Netzagentur: Telefónica hinkt bei Mobilfunk-Ausbau zurück

BONN/BERLIN - Beim Mobilfunk-Ausbau erhöht sich der Druck auf das Telekommunikationsunternehmen Telefónica Deutschland . Nach einem Bericht der Bundesnetzagentur ist die Firma weit entfernt von den Ausbauvorgaben, die Ende 2019 erreicht sein müssen. Die Differenz zwischen dem aktuellen Ausbaustand und den Versorgungsauflagen sei "zum Teil noch erheblich", schreiben die Autoren mit Blick auf Telefónica (O2). Die Deutsche Telekom und Vodafone sind weiter.

Vodafone: Staat soll selbst Rohre für Datenkabel verlegen

BERLIN - Der Telekommunikationskonzern Vodafone fordert mehr Engagement des Staates für den Ausbau der Breitband-Kabelnetze in Deutschland. "Die letzte Meile zum Haus ist eine große Herausforderung. Es ist enorm teuer, die Straße in Eigenregie aufzureißen", sagte der Deutschlandchef des Unternehmens, Hannes Ametsreiter, der Zeitung "Welt am Sonntag".

Porsche setzt bei China-Exporten künftig auf die 'Seidenstraße'

STUTTGART - Der Sportwagenbauer Porsche steuert seinen wichtigsten Markt in China nun auch auf der Schiene an. Über die "Neue Seidenstraße" gehen die Autos neuerdings zweimal pro Woche per Güterzug in die Millionenstadt Chongqing im Südwesten Chinas - jeweils maximal 88 Stück in höchstens 44 Containern pro Zug, wie ein Sprecher der Volkswagen-Tochter sagte. Die rund 11 000 Kilometer lange Fahrt beginnt den Angaben zufolge in Bremerhaven und führt über Polen, Weißrussland, Russland und Kasachstan. Sie dauert etwa 18 Tage, wie eine Sprecherin des Osnabrücker Logistik-Unternehmens Hellmann sagte, das die Transporte seit Anfang April organisiert.

'WamS': Heckler & Koch kritisiert Ausschreibung für neues Sturmgewehr

BERLIN - Der Waffenhersteller Heckler & Koch will einem Medienbericht zufolge Änderungen in der bereits laufenden Ausschreibung für das neue Sturmgewehr der Bundeswehr erreichen. Die Geschäftsführung des Unternehmens werfe Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zugleich vor, keine faire und sachkundige Auswahl für das G36-Nachfolgemodell zu treffen, berichtet die "Welt am Sonntag".

ROUNDUP: Dortmund glaubt kaum noch an Titel - Favre: 'Sind keine Träumer'

BREMEN - Öffentlich kapitulieren wie nach dem Derby-Drama wollte Lucien Favre diesmal nicht. Richtig glauben sie beim BVB nach dem nächsten Tiefschlag im Titelrennen der Fußball-Bundesliga an die neunte Meisterschaft aber nicht mehr. "Wir sind keine Träumer", sagten Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Favre nach dem 2:2 (2:0) am Samstag bei Werder Bremen unabhängig voneinander. Vor den letzten beiden Spielen sind die Chancen auf die Meisterschale auf ein Minimum gesunken.

^

Weitere Meldungen

-Teure Inseln, preiswertes Haff - Küsten-Immobilien immer teurer

-Eberl: Hazard-Wechsel im Sommer nach Dortmund noch nicht beschlossen

-Abgeordnete legen Gegenmodell zu Spahn-Plänen zur Organspende vor

-Milliarden-Programm für 'saubere Luft': 15,6 Millionen Euro abgerufen

-Tourismusbranche fordert flexiblere Arbeitszeiten

-Kommunen fordern bundesweiten 'Masterplan Klimaschutz'

-Horrorlandung mit Happy End: Boeing 737 rutscht in Fluss

-ROUNDUP 2: Spahn will Masern-Impfpflicht mit Geldbußen ab März 2020 durchsetzen

-SPD: Scheuer hat bei Reform des Fahrdienstmarktes keine klare Linie

-Tarifverhandlungen für Klinikärzte vertagt - Warnstreiks möglich

-Bundespolizei will mehr Platz für Kontrollen an Flughäfen

-ROUNDUP/'WamS': Wohnnebenkosten steigen 2019 in 7 Landeshauptstädten

-Saar-Regierungschef fordert bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten

-Kraft tanken auf der Autobahn - eHighway-Projekt für Lkw startet

-US-Botschafter drängt Deutschland erneut zu höheren Rüstungsausgaben

-Österreich gegen Ausbau von slowakischem Atomkraftwerk Mochovce

-Grüne kritisieren Distanzierung der CDU von CO2-Steuer°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he