dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP/Alarmstimmung bei Linde: Neue Hürden für Fusion mit Praxair

MÜNCHEN - Der Gasehersteller Linde steht bei der Milliarden-Fusion mit dem US-Branchenriesen Praxair vor unerwarteten kartellrechtlichen Hürden.



Linde fürchtet nun, dass die Wettbewerbshüter höhere Anforderungen stellen könnten, als bisher erwartet, wie die Linde AG in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Mit dem Zusammenschluss, der bis zum 24. Oktober perfekt sein muss, würde der weltgrößte Gasehersteller entstehen - noch vor dem französischen Konkurrenten Air Liquide . Noch stehen allerdings Freigaben wichtiger Kartellbehörden aus, unter anderem in den USA und in Europa. Die EU-Kommission hatte erst vor kurzem ihre Prüffrist abermals bis zum 24. August verlängert.

US-Starinvestor Buffett steigert Quartalsgewinn kräftig

OMAHA - Börsen-Guru Warren Buffett verwöhnt seine Aktionäre einmal mehr mit glänzenden Quartalszahlen. In den drei Monaten bis Ende Juni steigerte seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway den operativen Gewinn im Jahresvergleich um 67 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar (6,0 Mrd Euro), wie Buffetts Konglomerat am Samstag am Hauptsitz in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska mitteilte.

Autokauf bleibt für VW-Kunden oft ein Geduldspiel

WOLFSBURG - Der Autokauf bleibt für Volkswagen -Kunden in vielen Fällen ein Geduldspiel - wegen der aktuellen Probleme mit neuen Abgastests teilweise auch bei besonders umweltfreundlichen Fahrzeugen. Für Autos mit Hybrid- und Erdgas-Antrieb würden derzeit gar keine Bestellungen angenommen, sagte ein Sprecher am Sonntag. Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" über das Thema berichtet. Der Bestellstopp bei diesen Antriebsarten hängt VW zufolge allerdings auch mit Modellwechseln und technischen Umstellungen zusammen. Hybrid-Fahrzeuge seien voraussichtlich 2019, Erdgasautos bereits im vierten Quartal 2018 wieder bestellbar, sagte der Sprecher.

Neue Streikwelle bei Ryanair kommt auf Urlauber zu

DUBLIN - Mitten in der Ferienzeit müssen sich Reisende wieder auf Streiks bei Europas größtem Billigflieger Ryanair gefasst machen. Am kommenden Freitag (10. August) werden insgesamt 104 Flüge von und nach Belgien gestrichen, teilte das Unternehmen im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Außerdem seien am selben Tag Schweden (22 Flüge) und Irland (20) betroffen. Ryanair war am Wochenende zunächst nicht für weitere Details zu erreichen.

Daimler-Betriebsrat warnt vor Macht asiatischer Batterieproduzenten

STUTTGART - Daimler -Betriebsratschef Michael Brecht hält die Dominanz asiatischer Hersteller bei der Batteriezellen-Produktion auf Dauer für gefährlich. Er sieht nun vor allem die heimische Zulieferbranche am Zug, möglichst bald einen eigenen Vorstoß zu wagen. "Wir brauchen eine deutsche oder europäische Lösung", sagte Brecht der Deutschen Presse-Agentur. Und er mahnte zur Eile: "Es muss jetzt einer aus der Deckung kommen, der sagt: Ich würde es mir zutrauen." Mit jedem Jahr werde das Vorhaben schwieriger.

ROUNDUP: Wie weiter bei Opel Eisenach? - Infotreffen nach den Werksferien

EISENACH - Die Beschäftigten von Opel Eisenach starten nach dreiwöchigen Werksferien am Montag zunächst ins Ungewisse. Die Mitarbeiter kämen entsprechend ihrer Schichtpläne zu Informationsveranstaltungen ins Werk, teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit. Sie würden von ihren Vorgesetzten über die Planungen für ihren Bereich informiert. Ob in Eisenach möglicherweise Kurzarbeit gefahren wird, wie es vor den Werksferien hieß, oder ob die Produktion gedrosselt wird, wollte der Sprecher nicht sagen. "Weitere Informationen werden wir zu gegebener Zeit bekanntgeben."

Presse: Entscheidung über Düsseldorfer Flughafenpläne wohl erst 2022

DÜSSELDORF - Der Flughafen Düsseldorf muss offenbar länger auf eine Genehmigung für den geplanten Ausbau warten als gedacht. Zu welchem Zeitpunkt das Verfahren beendet sei, sei noch nicht absehbar, zitierte die "Rheinische Post" (Samstag) unter Berufung auf ein Schreiben des NRW-Verkehrsministeriums an Flughafen-Chef Thomas Schnalke.

Hoffnungsschimmer in der Zinsflaute für Lebensversicherungskunden

FRANKFURT - Kunden von Lebensversicherungen können auf eine etwas höhere Verzinsung des Altersvorsorgeklassikers hoffen. Nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin könnten sie von dem geplanten langsameren Aufbau des Kapitalpuffers profitieren, den die Versicherungen seit 2011 wegen der Zinsflaute bilden müssen. "Das Geld würde nicht in der Zinszusatzreserve gebunkert, sondern könnte den Kunden zugutekommen", sagte der oberste Versicherungsaufseher Frank Grund den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa. Das Bundesfinanzministerium will die Berechnungsmethode zum Aufbau der sogenannten Zinszusatzreserve verändern.

Hitzewelle macht Frankreichs Atomkraftwerken zu schaffen

PARIS - Die Hitzewelle in weiten Teilen Frankreichs sorgt für Einschränkungen bei Atomkraftwerken. Wie der französische Energiekonzern EDF mitteilte, wurde der Reaktor 1 des Atomkraftwerkes Saint Alban südlich von Lyon angehalten und vom Stromnetz getrennt, um eine übermäßige Erhitzung der Rhone zu verhindern. Das Kühlwasser des Kraftwerks stammt aus dem Fluss.

Weitere Meldungen

-Kreditversicherer Euler Hermes sieht große Risiken in der Schifffahrt

-Saudische Öltanker nehmen wieder Route durch das Rote Meer auf

-CDU-Energieexperte fordert Ausbaustopp für Windkraftanlagen

-Grüne werfen Berliner Flughafengesellschaft mangelnde Transparenz vor

-CDU-Politikerin will spontane Tattoos verbieten

-Presse: Frauen verwenden 'Pille danach' immer öfter

-Schöne Bescherung: Dürre setzt Weihnachtsbäumen zu

-Rheinland-Pfalz sieht Genossenschaft als Modell für Landarztpraxen

-Braunalgen-Plage bedroht Urlaubsregion in Mexiko

-Ärger mit irreführender Werbung

-Iran Air: Fünf weitere ATR-Flugzeuge kommen

-Chile verbietet Geschäften die Ausgabe von Plastiktüten

-Zu heiß für Gartenarbeit - grüner Branche droht schlechteres Geschäft

-Schäden nach neuem Erdbeben vor Indonesien

-Größter Radverleiher Deutschlands verschärft Abstellregeln

-Volksfeste im Hitzesommer: Sorgen in Bayern, Gelassenheit im Norden

-Bund fordert von Ländern konsequentere Tierschutz-Kontrolle

-Prognose: EEG-Umlage treibt Strompreis 2019 nicht nach oben°

