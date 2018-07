dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

VW: Längere Abgastest-Probleme - FDP will Hardware-Fonds für Diesel

WOLFSBURG/BERLIN - Bei Volkswagen dürfte die Durststrecke durch tausendfache Nachprüfungen und gestoppte Bänder wegen der neuen Regeln für Abgastests deutlich länger dauern als zunächst gedacht.



"Dieses Thema wird uns einige Monate beschäftigen, bis wir in den Werken wieder zu einer normalen Fahrweise kommen", kündigte Vorstandschef Herbert Diess in einem Brief an die Mitarbeiter an. Der Text lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Auch andere Autobauer ringen mit der komplexen Umstellung, teils müssen ganze Modellreihen vorübergehend aus dem Programm genommen werden. Aus der Politik kommen weiter Forderungen nach Hardware-Nachrüstungen für Diesel.

Covestro will sich bei Übernahmen stärker engagieren

FRANKFURT - Der Kunststoffkonzern Covestro will künftig aktiver bei Übernahmen werden. "Beim Thema M&A haben wir in der Vergangenheit sehr wenig getan, das soll sich ändern", sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). "Wir schauen rechts und links, welche Möglichkeiten es gibt, ohne dass wir uns in irgendeiner Weise unter Druck setzen lassen", betonte der seit April dieses Jahres bei der einstigen Bayer -Tochter das Finanzressort verantwortende Manager.

Henkel will Preise anheben - vor allem Klebstoffe teurer

DÜSSELDORF - Kunden des Konsumgüter-Herstellers Henkel (Persil, Loctite, Schwarzkopf) müssen sich auf Preiserhöhungen einstellen. "Wir rechnen mit insgesamt höheren Preisen vor allem in unserem Klebstoffgeschäft", sagte der Vorstandschef des Dax -Konzerns, Hans Van Bylen, der "Rheinische Post" (Samstag) in Düsseldorf. Grund sei die Weitergabe von deutlich gestiegenen Einkaufspreisen "für Rohstoffe wie insbesondere Öl oder auch bestimmte Edelmetalle".

Paypal-Chef: Werden weitere Unternehmen kaufen - Auch mehr Partnerschaften

DÜSSELDORF - Der US-Online-Bezahldienstleister Paypal will durch weitere Übernahmen und Partnerschaften wachsen. "Wir haben eine sehr gesunde Bilanz und wir werden diese einsetzen, um weitere Unternehmen zu kaufen", sagte Firmen-Chef Dan Schulman dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). Jährlich wolle Paypal ein bis drei Milliarden Dollar für Übernahmen ausgeben, vor allem um sehr spezifische Fähigkeiten zu zu erwerben.

Onlinehandel legt im zweiten Quartal stark zu

BERLIN - Die deutschen Verbraucher haben im zweiten Quartal erneut deutlich mehr im Internet eingekauft. Wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel am Sonntag in Berlin berichtete, stiegen die Brutto-Umsätze im Onlinehandel von April bis Juni verglichen mit dem zweiten Jahresviertel 2017 von knapp 14 Milliarden auf jetzt 15,6 Milliarden Euro. Das Plus der Einzelhändler im Netz sei etwa bei Bekleidung und Schuhen (9 Prozent), bei Lebensmitteln, Drogerieartikeln und Tierbedarf (15,4 Prozent) oder bei Unterhaltung und Elektronik (15,5 Prozent) besonders groß gewesen. Grundlage der Daten sind die Ergebnisse einer Verbraucherstudie.

Mitglieder von Kaffee-Familie Darboven in Sorge - 'Bruch mit Werten'?

HAMBURG - Mehrere Mitglieder der Familie Darboven bangen um die Zukunft des Hamburger Kaffee-Herstellers. "Wir sind in tiefer Sorge um dieses Unternehmen, an dem wir zusammen 42,5 Prozent der Anteile halten", schreibt Arthur Darboven - Sohn von Firmenchef Albert Darboven (82) - mit seinen Cousins Arndt und Behrendt Darboven sowie deren Mutter Helga Darboven in einem gemeinsamen offenen Brief. Sie warnen darin, es könne zu einem "Bruch mit den Werten des Unternehmens und der Familie" kommen. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuvor hatte auch "Bild" darüber berichtet.

Dürre Zeiten auf den Feldern: Müssen Verbraucher mehr zahlen?

OLDENBURG/BERLIN - Das trockene und heiße Wetter belastet die Bauern - Verbraucher müssen sich aber vorerst wohl nicht auf steigende Preise für Brot, Bier, Quark oder Milch einstellen.

E-Antrieb lässt Fahrradbranche schwärmen - Eurobike eröffnet

FRIEDRICHSHAFEN - Bei der diesjährigen Messe Eurobike können sich Fachbesucher seit Sonntag mit etlichen neuen Produkten und Ideen zum Radfahren vertraut machen. Es gehe eine wahre Innovationswelle durch die Branche, sagte Siegfried Neuberger, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) der Deutschen Presse-Agentur. Die Eurobike biete etliche Produktinnovationen, darunter neue Akku-Technologien und Motoren. Weitere große Themen seien Lasten-Räder, die digitale Vernetzung des Fahrrads sowie E-Mountainbikes.

Berliner Sparkassenkunden können Geld jetzt in Sekunden überweisen

BERLIN - Viele Berliner können vom kommenden Dienstag an (10. Juli) in Sekundenschnelle Geld auf ein anderes Konto überweisen. Rund 859 000 Nutzer des Online-Bankings der Berliner Sparkasse haben dann die Möglichkeit, einen Betrag bis zu 15 000 Euro als sogenannte Echtzeitüberweisung zu transferieren, wie ein Sprecher des Kreditinstituts sagte. Voraussetzung ist, dass die Bank des Empfängers ebenfalls am Echtzeitverfahren teilnimmt. "Echtzeit" heißt in der Praxis, dass dem Empfänger die Summe innerhalb von zehn Sekunden gutgeschrieben wird.

Bundesernährungsministerin gegen Verkaufsverbot für Energy Drinks an Jugendliche

BERLIN - Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) lehnt Überlegungen aus der SPD ab, den Verkauf stark koffeinhaltiger Energy Drinks an Jugendliche einzuschränken. Angesichts laufender Forschungen dazu sowie schon geltender nationaler und EU-rechtlicher Regeln sei dies derzeit nicht angebracht, sagte eine Ministeriumssprecherin dem "Tagesspiegel" (Montag). Statt auf Verbote setze Klöckner auf Aufklärung, hieß es: Faltblätter, Internet- und Hörfunkbeiträge sollen Eltern und Heranwachsende vor übermäßigem Genuss warnen.

^

Weitere Meldungen

-TV-Quoten: Fußball toppt alles

-Es geht auch ohne: Wie das Ende der Leinwand den Kinos helfen soll

-'Wut, Witz und Widerstand': S21-Gegner demonstrieren für 'Umstieg 21'

-Görlitzer Werk von Siemens bekommt Verantwortung für Dampfturbinen

-Favre nimmt Arbeit beim BVB auf - Jarmolenko darf neuen Club suchen

-Steinmeier: Europa muss in Nato mehr Verantwortung übernehmen

-Studie: Vorstandschefs börsennotierter Firmen verdienten weniger

-ROUNDUP: CDU-Politiker wollen Fahrverbote für Euro-5-Diesel weiter vermeiden°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he