dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP: Lufthansa wehrt sich gegen Vorwurf der Preistreiberei

BERLIN - Die Deutsche Lufthansa wehrt sich nach dem Aus des Konkurrenten Air Berlin gegen Vorwürfe der Preistreiberei.



"Was kolportiert wird über angebliche Preissteigerungen, ist nachweisbar nicht zutreffend", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister der Zeitung "Welt am Sonntag". Es handele sich um Einzelfälle, die es auch früher montagmorgens und freitagnachmittags gegeben habe. "Für etwa 95 Prozent der Passagiere hat sich beim Preis nichts geändert."

Linde erreicht beim Aktientausch für Praxair-Fusion über 90 Prozent

MÜNCHEN - Der Industriegasekonzern Linde kann bei dem geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair die noch verbliebenen nicht umtauschwilligen Aktionäre ausschließen. Bis zum Ablauf der Umtauschfrist reichten mehr als 90 Prozent der Aktionäre der Münchner Linde AG ihre Aktien zum Umtausch in Anteile der künftigen Linde plc ein, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Damit wäre ein sogenannter Squeeze-Out möglich. Eine Entscheidung darüber sei aber noch nicht getroffen.

Gutachten sollen Bewegung in Streit um Stahlfusion bringen

ESSEN - Im festgefahrenen Streit um eine Stahlfusion von Thyssenkrupp und Tata sollen nun unabhängige Gutachter für Bewegung sorgen. Bei einem Treffen der Arbeitsgruppe aus Vertretern des Unternehmens und der Arbeitnehmer sei vereinbart worden, zwei externe Expertisen einzuholen, bestätigte ein IG Metall-Sprecher am Samstag in Düsseldorf.

Adidas-Chef Rorsted drängt nicht in Aufsichtsrat des FC Bayern

MÜNCHEN - Den neuen Adidas -Vorstandschef Kasper Rorsted zieht es aktuell nicht in den Aufsichtsrat des FC Bayern München. Das sei "momentan kein Teil meiner Überlegungen", antwortete der 55 Jahre alte Däne im Interview der "Bild am Sonntag" auf die Frage, ob er 2018 in das Kontrollgremium des deutschen Fußball-Rekordmeisters gehen werde. Der Sportartikel-Hersteller Adidas ist mit 8,33 Prozent einer von drei externen Anteilseignern der FC Bayern München AG.

Städte verlieren in der Dieselkrise die Geduld

BERLIN - In der Dieselkrise verlieren die deutschen Kommunen die Geduld - und verlangen schnelle Sofortmaßnahmen für eine bessere Luft. "Viele Städte stehen jetzt in den Startlöchern und warten auf den Startschuss der Bundesregierung", sagte die Präsidentin des Städtetages, die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse, der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Treffen von Bund, Kommunen und Ländern bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag (28.11.) müsse ein Eckpunktepapier zur Verteilung der Mittel aus dem Dieselfonds beschlossen werden. Merkels Parteikollegin Lohse sagte zudem, die Städte seien nicht die Verursacher des Stickoxid-Problems. "Ganz stark in der Verantwortung steht die Automobilindustrie."

Bahn-Aufsichtsratschef Felcht tritt Ende März zurück

BERLIN - Der Aufsichtsratschef der Deutschen Bahn, Utz-Hellmuth Felcht, hat für Ende März seinen Rücktritt angekündigt. Das teilte der bundeseigene Konzern am Freitag in Berlin mit. Die schwierige Suche nach Spitzenpersonal hatte auch zu Kritik an Felcht geführt. Sie wurde zusätzlich erschwert durch den Regierungswechsel. Noch ist nicht klar, wer den Bund als Eigentümer der Bahn künftig im Aufsichtsrat vertreten wird.

