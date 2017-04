dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Kreise: Chinesen zeigen Interesse am Kauf der HSH Nordbank

HAMBURG - Die zum Verkauf stehende HSH Nordbank hat laut eingeweihten Kreisen Interesse in China geweckt.



Der chinesische Großaktionär der Deutschen Bank , die HNA Group gehöre zu den potenziellen Käufern und habe ein vorläufiges Angebot abgegeben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag und berief sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die HNA sehe die Möglichkeit Synergien aus dem eigenen maritimen Kreditgeschäft und dem großen Schiffsportfolio der HSH zu ziehen.

'WSJ': Schneider Electric steht vor Milliardendeal - Verkauf von Tochter DTN

NEW YORK - Der französische Elektrokonzern Schneider Electric steht laut einem Pressebericht kurz vor dem Verkauf seiner US-Tochter DTN. Für die unter anderem auf Wetterdaten für Landwirte spezialisierte Daten- und Softwarefirma gebe es einen europäischen Interessenten der bereit sei, rund eine Milliarde US-Dollar auf den Tisch zu legen, berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag in seiner Online-Ausgabe. Dabei beruft sich das Blatt auf Informationen einer eingeweihten Person.

'Bild am Sonntag': Fraport plant extra Flugsteig für Billigflieger

FRANKFURT - Am Frankfurter Flughafen gibt es laut einem Pressebericht konkrete Pläne für einen neuen Flugsteig eigens für Billigflieger. Die "Bild am Sonntag" beruft sich in ihrem Artikel dabei auf interne Planungsunterlagen des Flughafenbetreibers Fraport . Laut denen werde der neue "Flugsteig G" zunächst acht und in der zweiten Baustufe zwölf Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen können. Der einfache Neubau auf Basis von Fertigelementen kostet demnach rund 150 Millionen Euro und könnte bereits 2019 in Betrieb gehen.

ROUNDUP: Immobilienbranche warnt vor Büro-Mangel in Metropolen

BERLIN/FRANKFURT - Neue Büros sind für Unternehmen in Großstädten wie beispielsweise Frankfurt nur noch schwer zu finden. In den sieben größten Städten drohe eine gefährliche Verknappung der Flächen, warnt der Zentrale Immobilien-Ausschuss (ZIA). In Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart stünden nur noch fünf Prozent der Flächen leer, halb so viel wie im Jahr 2010. "Flächenengpässe können die Wirtschaftsentwicklung der Städte hemmen", teilte ZIA-Experte Andreas Schulten vom Analyseunternehmen Bulwiengesa der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Baupolitik dürfe sich nicht nur auf Wohnungen konzentrieren.

Der Durchbruch des Roboterautos lässt auf sich warten

MÜNCHEN - Die selbstfahrende Zukunft lässt auf sich warten: Vollautomatische Roboterautos auf Deutschlands Straßen werden in Deutschland auch Ende des nächsten Jahrzehnts nicht Alltag sein, glauben Autoexperten aus der Versicherungsbranche. Doch könnten die Unfallzahlen schon vorher mit zunehmender Technisierung des Autofahrens sinken - und Kfz-Versicherungen billiger werden.

Bayer mit positiven Studiendaten für neues Krebsmittel Copanlisib

LEVERKUSEN - Der Pharmakonzern Bayer hat für sein neues Krebsmittel Copanlisib positive Studiendaten vorgelegt. Die Ergebnisse der Phase-II-Studie zeigten eine dauerhafte Wirksamkeit der intravenösen Verabreichung des Mittels mit einem handhabbaren Sicherheitsprofil bei Patienten mit erneut aufgetretenem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL), teilte der Konzern am Freitag mit. Diese seien schwierig zu behandeln.

- Geringeres Wachstum: Lego entlässt 176 Mitarbeiter in seinen Fabriken - Hendricks lässt nach Weg für Schließung von Uranfabriken suchen - VW-Aufsichtsratschef: Interne Ermittlungen zum Abgasskandal über 2017 hinaus - McDonald's setzt künftig noch stärker auf frisches Hackfleisch -Alstria Office will Immobilienportfolio auf 6 Milliarden Euro verdoppeln -Ford ruft Zehntausende Pick-up-Trucks zurück in die Werkstatt -Studie: Vorstände von börsennotierten Firmen bleiben Männerdomäne -ROUNDUP: Nachfrage nach Shrimps aus Deutschland steigt trotz hoher Preise -Maritime Konferenz: Gewerkschaften warnen vor Digitalisierung -Neue Berliner S-Bahn-Trasse könnte 900 Millionen Euro kosten -Österreicher starten neuen Containerzug zum JadeWeserPort -Neuer Bauleiter für BER-Terminal in Schönefeld°

