dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

'BamS': Piëch droht Aufsichtsratsposten bei Porsche zu verlieren

BERLIN/STUTTGART - Der frühere VW -Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch könnte einem Medienbericht zufolge seinen letzten Posten im Konzern verlieren.



Die Familien Porsche und Piëch hätten sich darauf geeinigt, Piëch im Zuge einer Umstrukturierung des Kontrollgremiums der Porsche SE zu entmachten und ihm sein Aufsichtsratsmandat zu entziehen, schreibt die "Bild am Sonntag". Ein Sprecher der Porsche SE sagte am Sonntag, der Aufsichtsrat müsse bis Mitte April entscheiden, wer künftig dem Gremium angehören solle. Chefkontrolleur Wolfgang Porsche hatte am Rande des Autosalons in Genf am vergangenen Montag gesagt, es sei noch keine Entscheidung über die Besetzung gefallen.

Deutsche Bank umwirbt Investoren

FRANKFURT/BERLIN - Die Deutsche Bank wirbt für ihre geplante Kapitalerhöhung. Sie erfolge aus einer Position neuer Stärke heraus, sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner der "Welt am Sonntag". "Sie soll die Diskussion um die vermeintliche Kapitalschwäche und über das langfristige Wachstumspotenzial unseres Hauses ein für alle Mal beenden." Die Deutsche Bank hatte in der vergangenen Woche beschlossen, bis zu acht Milliarden Euro frisches Kapital bei ihren Aktionären einzusammeln.

VW bestätigt Schuldbekenntnis im Abgas-Skandal vor US-Gericht

DETROIT - Der Volkswagen -Konzern hat sich im Skandal um manipulierte Abgaswerte vor einem US-Gericht in mehreren Punkten schuldig bekannt. Chefjurist Manfred Döss bestätigte am Freitag dem zuständigen Richter Sean Cox in Detroit das vor zwei Monaten im Rahmen eines Vergleichs mit dem US-Justizministerium abgegebene Geständnis im Namen des Autobauers. VW räumt Betrug, Verstöße gegen Umwelt- und Einfuhrgesetze sowie Behinderung von Ermittlungen ein.

VW steigt in Batteriezellforschung ein - Schub durch Ladepunkte?

WOLFSBURG/BERLIN - Volkswagen steigt in die Erforschung von Batteriezellen ein. Das Motorenwerk in Salzgitter habe mit dem "Zukunftspakt" nun eine entsprechende Zusage, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh der Deutschen Presse-Agentur. Erste Mitarbeiter seien bereits eingestellt worden. "Wir gehen davon aus, dass die Batterie in Zukunft 40 Prozent der Wertschöpfung eines Autos ausmacht", erklärte Osterloh. "Die Frage ist, ob wir uns dabei komplett von Herstellern aus Asien abhängig machen wollen. Ich sage: Als Gewerkschaften und Betriebsräte wollen wir dies auf gar keinen Fall."

Berater: Viele Probleme beim Umbau des Lufthansa-Konzerns

FRANKFURT - Wenn die Lufthansa an diesem Donnerstag (16. März) als letzter Dax -Konzern ihre Zahlen für das vergangene Jahr vorlegt, muss Chef Carsten Spohr viele strategische Antworten geben. Nach Einschätzung des Airline-Beraters Gerald Wissel wird er den Umbau des umsatzstärksten Luftverkehrskonzerns Europas trotz etlicher Probleme weiter vorantreiben. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Billigtochter Eurowings, die als Sammelbecken funktionieren soll.

Experte: PSA wird Opel mit hohem Tempo sanieren

FRANKFURT/GEISLINGEN - Bei der Sanierung des defizitären Autoherstellers Opel-Vauxhall wird der französische PSA -Konzern nach Einschätzung eines Branchenexperten sehr zügig vorgehen. Er halte es nicht für realistisch, dass allein das Opel-Management den Umbau gestalten werde, sagte der Leiter des Instituts für Automobilwirtschaft (ifa) in Geislingen, Willi Diez, der Deutschen Presse-Agentur. "Das hat noch bei keiner Übernahme funktioniert", sagte er unter Hinweis auf die schmerzlichen Erfahrungen des Daimler -Konzerns bei der längst wieder rückabgewickelten Übernahme des US-Herstellers Chrysler.

Studie: US-Banken laufen europäischer Konkurrenz immer mehr davon

FRANKFURT - Der Abstand der US-Banken zu ihren europäischen Wettbewerbern in Sachen Profitabilität hat sich im vergangenen Jahr weiter vergrößert. Während Europas Großbanken 2016 in der Summe einen kräftigen Gewinnrückgang um 20 Prozent hinnehmen mussten, konnten die Top-US-Banken ihre Führungsposition ausbauen und den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr nochmals um gut fünf Prozent steigern. Das ist das Ergebnis einer am Sonntag veröffentlichten Analyse des Beratungsunternehmens EY.

Google-Schwesterfirma will Roboterwagen-Entwicklung bei Uber stoppen

SAN FRANCISCO - Die Google -Schwester Waymo will die Entwicklung selbstfahrender Autos beim Fahrdienst-Vermittler Uber vor Gericht stoppen lassen. Die Entwicklerfirma hinter den bekannten Google-Autos wirft Uber in einer Klage vor, bei ihr gestohlene Technologie zu nutzen. Waymo beantragte am Freitag zusätzlich, Uber die Nutzung ihrer Technologien per einstweiliger Verfügung zu verbieten, und verschärfte damit die Gangart in dem Streit.

Am Montag erneut Streik an Berliner Flughäfen

BERLIN - Reisende müssen sich auch zum Start in die neue Woche auf Verspätungen und Flugausfälle an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld einstellen. Für Montag hat die Gewerkschaft Verdi die rund 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem weiteren Streik aufgerufen. Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg rechnet mit starken Beeinträchtigungen. "Wir bitten alle Fluggäste, sich bei ihren Airlines zu informieren", sagte ein Sprecher am Sonntag. Erst am Freitag waren Hunderte Flüge in Tegel und Schönefeld ausgefallen.

^ Weitere Meldungen

-Verdi: ING-Diba-Tarifvertrag setzt Maßstäbe für die Finanzbranche -ROUNDUP: Streik bei Amazon - rund 200 Mitarbeiter legen Arbeit nieder -Flughafengesellschaft stellt Anzeige wegen Geheimnisverrats am BER -Kalifornien will Roboterwagen ohne Fahrer auf die Straße lassen°

