dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Eon-Chef kündigt Stellenabbau an und will Ausgleich für Atomausstieg

DÜSSELDORF - Der Energiekonzern Eon will zahlreiche Arbeitsplätze in der Verwaltung abbauen.



"Eon wird dezentraler. Das heißt, dass vor allem in der zentralen Verwaltung Stellen wegfallen", sagte Eon-Chef Johannes Teyssen der "Rheinischen Post" (Samstag). "Naturgemäß ist auch Essen als Konzernsitz betroffen, wo wir derzeit rund 600 Mitarbeiter in Zentralfunktionen haben." Teyssen fügte hinzu: "Wir prüfen aber auch, wo Tochterunternehmen und Shared-Service-Center effizienter werden können."

Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef: Europäische Bankenfusion derzeit kein Thema

FRANKFURT - Der Deutsche-Bank Aufsichtsratschef hat einer europäischen Bankenfusion vorerst eine Absage erteilt. "Im Moment ist die Phantasie für eine paneuropäische Fusion gebremst, da haben wir andere Prioritäten", sagte Paul Achleitner der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Den Einstieg ins Investmentbanking verteidigte der Manager als alternativlos. "Der Schritt war richtig für die Deutsche Bank ", so Achleitner: "Wir stehen fest zu diesem Geschäft. Nur muss es in einer Art und Weise ausgeübt werden, wie es den heutigen gesellschaftlichen, politischen und regulatorischen Vorgaben entspricht."

Freiwilliger Rückruf mehrerer Autobauer läuft nur schleppend an

FLENSBURG/BERLIN - Wegen des Abgas-Skandals wurde gleich bei mehreren Autobauern nachgemessen - neben dem Rückruf bei VW wollen deutsche Hersteller nun bis zu 630 000 Wagen freiwillig nachbessern. Doch die Updates kommen nur langsam in Gang. Im September gab das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Umrüstung des Geländewagens Macan von Porsche frei. Daimler hat inzwischen mit dem Update der V-Klasse begonnen. Die übrigen Modelle warten noch auf die Freigabe.

Bausparbranche setzt weiter auf Kündigung von Altverträgen

STUTTGART - Die Bausparbranche bleibt bei vielen Kunden auf Konfrontationskurs und setzt auf die Kündigung von gut verzinsten Altverträgen. Das teilten mehrere Bausparkassen auf Anfrage mit. Damit ist klar: Im Jahr 2017 dürften abermals Zehntausende Verträge gekündigt werden. Nach der ersten großen Welle 2015 mit 200 000 Kündigungen waren es 2016 schätzungsweise 60 000 - ähnlich hoch wird der Wert wohl auch 2017 sein.

Studie: Chemiebranche bleibt 2017 im Übernahmefieber

FRANKFURT - Das Übernahme- und Fusions-Karussell in der Chemiebranche dürfte sich laut einer Studie 2017 schwungvoll weiterdrehen. Nach dem rekordverdächtigen Niveau 2016 dürften das günstige Finanzierungsumfeld und strategische Erwägungen die Entwicklung bestimmen, wie die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in einer aktuellen Studie schrieb. Dazu zählten Abspaltungen aus laufenden Transaktionen sowie weitere Übernahmen zur Konsolidierung und Portfolio-Erweiterung.

Borgward-Chef rechnet 2017 mit 100 000 verkauften Fahrzeugen

STUTTGART - Der Chef des chinesisch-deutschen Autobauers Borgward erwartet für das neue Jahr steigende Wachstumszahlen. Mit der Einführung des BX5 könne man mit einem Absatz von rund 100 000 Fahrzeugen weltweit rechnen, sagte Ulrich Walker der Deutschen Presse-Agentur.

Presse: Toshiba will Lok-Werk im Norden bauen

KIEL - Der japanische Konzern Toshiba plant offenbar den Bau eines Lok-Werks in Norddeutschland. Als Standort für die Prototyp-Entwicklung und Serienfertigung von zunächst 100 Hybrid-Loks haben die Japaner Kiel im Visier, wie die "Kieler Nachrichten" (Samstagausgabe) berichten. Konkurrent für die geplanten Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro und mehr als 200 Arbeitsplätze sei Rostock.

Deutsche Metallindustrie erwartet 2017 höchstens ein Mini-Wachstum

BERLIN - Schwaches Wachstum, keine neuen Arbeitsplätze - die Metall- und Elektroindustrie erwartet ein bescheidenes Jahr 2017. Unabhängig von den zahlreichen Krisenherden in der Welt hält der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Rainer Dulger, die schwache Produktivität derzeit für das größte Problem. Von der nächsten Bundesregierung verlangt er Impulse für die Wirtschaft.

^ Weitere Meldungen

-2016 war eines der sichersten Jahre in der zivilen Luftfahrt -ROUNDUP: Kostenloses WLAN im ICE nun auch in der zweiten Klasse -McDonald's am Vatikan eröffnet trotz Protesten -Bargeld statt Karte: Lesegeräte streiken in Österreich stundenlang -Größter Markt der Welt: China will Elfenbeinhandel verbieten -Hochseefischerei-Verband warnt vor Brexit-Folgen°

