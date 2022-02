dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

US-Starinvestor Buffett steigert Gewinn kräftig

OMAHA - Dank der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise hat die Investmentgesellschaft von US-Staranleger Warren Buffett zum Jahresende glänzend verdient. Im Schlussquartal 2021 steigerte Berkshire Hathaway den Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahreswert laut eigener Mitteilung vom Samstag um 45 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar (6,5 Mrd Euro). Das Versicherungsgeschäft lief nach roten Zahlen im Vorjahreszeitraum wieder besser. Auch andere Sparten wie die Güterbahngesellschaft BNSF legten deutlich zu.

BP trennt sich von Anteilen am russischen Energieriesen Rosneft

LONDON - Der britische Energiekonzern BP trennt sich von seinen Anteilen am russischen Ölunternehmen Rosneft . BP hatte seit 2013 einen Anteil von 19,75 Prozent der Rosneft-Aktien gehalten. Mit dem Ausstieg sei auch der Rückzug von BP-Chef Bernard Looney und seinem Vorgänger Bob Dudley als Verwaltungsratsmitglieder von Rosneft verbunden, hieß es in einer Mitteilung des Konzerns am Sonntag. Britischen Medienberichten zufolge gab BP mit dem Schritt Druck aus der Regierung in London nach.

ROUNDUP 2: Bundeswehr erhält 100 Milliarden Euro für Rüstungsvorhaben

BERLIN - Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine will Deutschland die Bundeswehr massiv aufrüsten. Über ein Sondervermögen soll sie 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten. Das Geld werde mit dem Bundeshaushalt 2022 bereitgestellt, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag im Bundestag an. Zugleich sagte er zu, Deutschland werde "von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren". Dies war seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr der Fall.

Nächster Frust für Dortmund: Bayern entwischen nach 1:1 in Augsburg

AUGSBURG - Borussia Dortmund hat nach dem internationalen K.o. ohne seine Offensiv-Trümpfe Marco Reus und Erling Haaland gleich das nächste Frusterlebnis gehabt. Der BVB musste sich am Sonntag in der Fußball-Bundesliga beim abstiegsbedrohten FC Augsburg mit einem 1:1 (1:0) begnügen und kann bei nun wieder acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter und Serienmeister Bayern München wohl auch die letzte minimale Titelchance in der Premierensaison unter Trainer Marco Rose abschreiben. Der FCA dagegen erkämpfte einen wertvollen Bonuspunkt im Abstiegskampf und gab den Relegationsplatz an Hertha BSC ab.

Bericht: Spaniens Liga will Barça bei Haaland-Verpflichtung helfen

BARCELONA - Die spanische Fußball-Liga will dem FC Barcelona Medienberichten zufolge bei der angestrebten Verpflichtung von Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland helfen. Ziel sei es, die Attraktivität der Primera División zu steigern, hieß es. Deshalb seien auch die Schulden des FC Barcelona in Höhe von 1,35 Milliarden Euro "kein Problem sein", schrieb am Sonntag die katalanische Fachzeitung "Sport". Die Verpflichtung des 21-Jährigen sei "die absolute Priorität" des Clubs um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen für die kommende Saison und inzwischen "kein Traum mehr".

'Kicker': Herthas Ersatztorwart Lotka vor Wechsel nach Dortmund

BERLIN - Marcel Lotka von Fußball-Bundesligist Hertha BSC wechselt nach Informationen des "Kicker" in der kommenden Saison zu Borussia Dortmund . Beim BVB soll der 20-Jährige für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz kommen. Lotka hatte am Samstag sein Bundesliga-Debüt für die Berliner gefeiert und beim 0:3 in Freiburg trotz der klaren Niederlage einen guten Eindruck hinterlassen. Sein Vertrag bei der Hertha läuft nach der Saison aus.

Mailänder Fashion Week: Gucci kooperiert mit Adidas

MAILAND - Wenn sich zwei renommierte Marken zusammentun, elektrisiert das für gewöhnlich die Modewelt. Der neueste Coup ist am Freitag auf der Mailänder Fashion Week präsentiert worden: Gucci kooperiert mit Adidas . Die Markenzeichen des deutschen Sportartikelgiganten, die drei Streifen und das Dreiblatt-Logo, waren omnipräsent in der Show des italienischen Luxushauses mit der Kollektion Herbst/Winter 2022/23.

Norwegischer Aker-Konzern steigt in deutschen Offshorewind-Markt ein

HAMBURG - Der norwegische Aker-Konzern will in das deutsche Geschäft mit Windenergie auf See einsteigen. Konzentrieren will sich das Unternehmen dabei auf Windturbinen, die auf Schwimmfundamenten in tiefen Gewässern installiert werden. "Da, glauben wir, liegt die Zukunft, weil eben die Bereiche, wo Sie Fundamente noch im Boden verankern können für Windturbinen, begrenzt sind - wohingegen die Tiefwasserbereiche nahezu grenzenlos sind", sagte der Chef der neu gegründeten Aker Offshore Wind Europe, Holger Matthiesen. "Bei dem Energiebedarf, der in Zukunft erforderlich ist, ist das aus unserer Sicht der nächste große Schritt."

Magdeburg könnte Zuschlag für Intel-Chipfabrik erhalten

MAGDEBURG - Magdeburg könnte in den kommenden Tagen den Zuschlag für eine milliardenschwere Chipfabrik des US-Konzerns Intel bekommen. Entsprechende Medienberichte wurden am Samstag der Deutschen Presse-Agentur von einer mit der Sache vertrauten Person im Grundsatz bestätigt. Über die Pläne haben auch andere Medien berichtet, darunter die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", die "Magdeburger Volksstimme" und der MDR.

Mobilfunkstandard 5G erreicht 57,5 Prozent der Fläche Deutschlands

BONN - Der Mobilfunk-Ausbau mit 5G-Antennen schreitet voran. Der Funkstandard erreichte im Januar 57,5 Prozent der Fläche Deutschlands und damit gut vier Prozentpunkte mehr als im Oktober, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Der Wert bedeutet, dass auf der Fläche mindestens einer der drei deutschen Mobilfunk-Netzbetreiber 5G-Antennen hat. Beim Ausbau am weitesten vorangekommen ist die Deutsche Telekom mit einer Abdeckung von 91 Prozent - dieser Wert bezieht sich auf die Haushalte und nicht auf die Fläche. Vodafone kommt bei 5G auf 55 Prozent der Haushalte und Telefónica (O2) auf mehr als 30 Prozent. Alle drei Firmen bauen stark aus.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: EU will russische Staatsmedien RT und Sputnik verbieten

-Branchen-Initiative für mehr Tierwohl künftig auch für Rinder

-ROUNDUP: Putzmittelstudie warnt vor Atemwegsbelastung durch Schadstoffpartikel

-Ifo-Chef: Verschiebung des Atom- und Kohleausstiegs prüfen

-British Airways streicht alle Kurzstreckenflüge von London Heathrow

-Wegen ESC-Ausschluss: Russische Medien verlassen Rundfunkunion

-Agenturen-Verbund schließt russische Staatsagentur vorläufig aus

-Höhere Kosten treffen auch Stifthersteller

-Elon Musk aktiviert Starlink in der Ukraine

-Russischen Schiffen droht Einlaufverbot in Häfen in der EU

-Japan schließt sich Swift-Ausschluss von russischen Banken an

-Heckler & Koch einigt sich im Patentstreit mit US-Magazinhersteller

-Polizei-Abhörskandal in Israel: NSO Group verklagt Zeitung

-ROUNDUP: Russland setzt Arbeit am Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana aus

-Mailänder Fashion Week: Ferrari auf dem Laufsteg

-Prämie für E-Autos: 4,6 Milliarden Euro vom Staat seit 2016

-Air Baltic setzt Flüge nach Russland aus

-Schalke reagiert auf Äußerungen von Watzke zu Gazprom

-ROUNDUP: Auch Italien sperrt Luftraum für Russland - 110 Millionen für Kiew

-Von der Leyen kündigt Luftraumsperre für alle russischen Flugzeuge an

-ROUNDUP: Ukraine soll für 500 Millionen Euro Waffen und Ausrüstung bekommen

-Kanada zieht mit Sperrung von Luftraum für russische Flieger nach

-ROUNDUP 2: Deutschland sperrt russische Flieger aus - Lufthansa plant um

-Öffentlich-Rechtliche begrüßen Ausschluss Russlands vom ESC 2022

-Youtube schränkt russischen Staatssender RT ein

-ROUNDUP 3: 'Wir werden umsteuern' - Scholz will raschen Bau von LNG-Terminals

-ROUNDUP: Funke Mediengruppe registriert Cyberangriffe auf Zeitungswebseiten

-ROUNDUP: Russland beschränkt Facebook teilweise

-Twitter-Nutzer melden Probleme in Russland

-Gemeinsam gegen Plastik: UN-Versammlung strebt weltweites Abkommen an

-Aida Cruises schickt LNG-Schiff 'Aidacosma' auf Jungfernfahrt

-Taxigewerbe unter Druck - Kräftige Preiserhöhung erwartet

-Deutsche Telekom-Tochter setzt russischen Sender RT in Österreich aus

-Gazprom liefert weiter russisches Gas nach Europa

-Twitter und Facebook reagieren auf Russlands Invasionskrieg

-ROUNDUP: Bahn lässt Geflüchtete aus der Ukraine umsonst nach Deutschland

-Corona-Impfungen mit Novavax-Präparat nehmen Fahrt auf

-Kreise: Nach Swift-Schritt Energieversorgungssicherheit gewährleistet°

