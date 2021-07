dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Balerdi wechselt endgültig vom BVB zu Olympique Marseille

BERLIN - Innenverteidiger Leonardo Balerdi wird den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund endgültig verlassen und zu Olympique Marseille wechseln.



Der BVB gab am Samstag offiziell die Transfervereinbarung mit dem einstigen französischen Serienmeister bekannt, an den der 22-jährige Argentinier bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen war. Laut einer OM-Mitteilung hat Balerdi nach der erfolgreichen sportmedizinischen Untersuchung einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Medienberichten zufolge erhält die Borussia für den Defensivspieler eine Ablösesumme von elf Millionen Euro plus Boni. Balerdi war 2019 für 15,5 Millionen Euro von Boca Juniors nach Dortmund gewechselt, hatte aber nie die Erwartungen erfüllen können. Er kam auf nur sieben Einsätze in der Bundesliga.

Lufthansa wieder mit mehr Dienstreisen - Auch Bahn erwartet Zunahme

BERLIN - Aufgrund der gesunkenen Corona-Infektionszahlen wächst nach Angaben der Lufthansa die Nachfrage nach Dienstreisen - und auch die Deutsche Bahn rechnet mit mehr geschäftlichen Fahrten. "Wir erleben derzeit ein Comeback der Dienstreise. Gerade in Deutschland und Europa zieht die Nachfrage der Unternehmen nach Flugreisen wieder deutlich an", sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister der "Welt am Sonntag". "Seit vier Wochen registrieren wir eine verstärkte Nachfrage nach dienstlichen Flügen für September, Oktober und November. Das ist ein deutliches Signal."

Trainer Rose startet in BVB-Mission - Kehl lobt: Toller Typ

DORTMUND - Wenige Tage nach seiner offiziellen Vorstellung hat Marco Rose am Sonntag erstmals als neuer Trainer des DFB-Pokalsiegers Borussia Dortmund auf dem Fußball-Platz gestanden. Der 44-Jährige begrüßte um 10.30 Uhr den vor allem wegen der EM noch dezimierten Kader des achtmaligen deutschen Meisters. "Ich kenne ihn lange, auch privat, und weiß, was für einen tollen Typen wir bekommen haben", sagte Sebastian Kehl, der im kommenden Jahr die Nachfolge von Sportdirektor Michael Zorc antreten wird, über Rose. Der ehemalige BVB-Profi Kehl spürt, dass "die Spieler richtig Bock auf diesen Verein haben. Wir wollen etwas bewegen in dieser Saison."

EU-Industriekommissar Breton: EU soll Ausbau von Ladesäulen anweisen

STUTTGART - EU-Industriekommissar Thierry Breton hat sich dafür ausgesprochen, die Mitgliedstaaten zum Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für Brennstoffzellen- und E-Autos zu verpflichten. "Ich möchte, dass die Mitgliedstaaten verbindliche Vorgaben für den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Antriebe bekommen", sagte Breton der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Montag). "Die Vorgaben könnten sich etwa an der Flottengröße von Autos mit E-Antrieb oder Brennstoffzelle im jeweiligen Mitgliedstaat orientieren", sagte Breton. Er fordert dafür als EU-Gesetz eine Verordnung aus Brüssel. Dabei müssten die EU-Vorgaben eins zu eins in die nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten haben dann keine Möglichkeit mehr für eine eigene Auslegung.

Chinas Digital-Aufsicht geht gegen Fahrdienst-Vermittler Didi vor

PEKING - Der chinesische Fahrdienst-Vermittler Didi Chuxing ist kurz nach seinem Börsengang in New York ins Visier der chinesischen Aufsicht geraten. Die Pekinger Cyberspace-Aufsichtsbehörde ordnete am Sonntag die Löschung der Didi-App aus chinesischen AppStores an. Bei einer Untersuchung seien "schwerwiegende Verstöße" bei der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch Didi festgestellt worden, hieß es. Das Unternehmen müsse die Probleme zunächst lösen.

Auswertung: Alterungstrend der Neuwagenkäufer schwächt sich ab

DUISBURG - Bekommt die jüngere Zielgruppe wieder mehr Lust aufs eigene Auto? Diese Entwicklung könnten Daten nahelegen, die der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer ausgewertet hat. Laut einer aktuellen Analyse auf Basis der privaten deutschen Pkw-Neuzulassungen sank das Durchschnittsalter der Käuferinnen und Käufer zuletzt leicht. Mittelfristig scheint es sich zudem auf einem gewissen Niveau stabilisiert zu haben, seit 2015 gab es keinen weiteren Anstieg.

ROUNDUP 2/Sturmgewehr-Auftrag: Kartellamt kritisiert Bundeswehr-Beschaffungsamt

BONN - Im Streit um einen Sturmgewehr-Großauftrag gerät das Beschaffungsamt der Bundeswehr in das Visier von Kritikern. Wie aus einer Entscheidung des Bundeskartellamts hervorgeht, beging die Koblenzer Behörde einen schweren Fehler in dem Vergabeverfahren. Die Behörde hatte die Bieter nach dem letztmöglichen Angebot kontaktiert und zugelassen, dass der eigentlich unterlegene Bieter C.G.Haenel sein Angebot noch ändern konnte - und dadurch am Konkurrenten Heckler & Koch vorbeizog. Dies sei "unzulässig" gewesen, so die Richter der beim Kartellamt angesiedelten Vergabekammer.

ROUNDUP: Gesundheitsexperte fordert weniger Kliniken in Deutschland

BERLIN - Deutschland hat nach Ansicht des Chefs der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, Josef Hecken, zu viele Krankenhäuser. "Wir haben zurzeit 1900 Krankenhäuser, 1200 wären genug", sagte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Deutschland und russischer Ural wieder per Direktfluglinie verbunden

MOSKAU/DÜSSELDORF - Ungeachtet aktueller Corona-Reisebeschränkungen ist erstmals seit Jahren wieder eine direkte Flugverbindung zwischen Deutschland und der russischen Ural-Region eingerichtet worden. Die Lufthansa -Tochter Eurowings werde künftig einmal pro Woche von Düsseldorf in die Millionen-Metropole Jekaterinburg und zurück fliegen, teilte die deutsch-russische Auslandshandelskammer (AHK) am Sonntag mit. Es handele sich um die erste Direktverbindung zwischen dem Ural - "einer industriellen Herzregion Russlands" - und Deutschland seit sieben Jahren.

Mallorca hofft trotz steigender Corona-Zahlen auf gute Sommersaison

PALMA - Trotz wieder zunehmender Corona-Infektionen hoffen die Politik und die Tourismusbranche auf der Deutschen liebsten Ferieninsel Mallorca auf eine gute Sommersaison. "Die Lust aufs Reisen ist groß. Wir hoffen auf eine Saison, die weit bis in den Herbst hinein anhält", zitierte die "Mallorca Zeitung" Regionalpräsidentin Francina Armengol. Auch die Managerin von Hotels der Gruppe Melía in Magaluf, Belén Sanmartín, äußerte sich vorsichtig optimistisch. Sie hoffe in diesem Sommer auf eine Auslastung von 50 bis 60 Prozent, berichtete die Zeitung "Diario de Mallorca" am Samstag.

Weitere Meldungen

