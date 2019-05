dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Mai-Feiertag

ROUNDUP 2: VW steigert US-Absatz weiter kräftig

DETROIT/HERDON - Volkswagen hat seine Verkäufe auf dem insgesamt eher schwächelnden US-Automarkt im April abermals kräftig gesteigert.



Dank eines reißenden Absatzes des neuen Jettas und anhaltend hoher Nachfrage nach den SUVs Atlas und Tiguan wurde das Unternehmen laut Mitteilung vom Mittwoch 31 309 Neuwagen mit dem VW -Logo bei US-Kunden los. Das entspricht einem Anstieg von 8,7 Prozent verglichen mit dem Vorjahreswert. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Absatzplus von 3,9 Prozent zu Buche.

ROUNDUP 2: Apple steuert bei iPhone-Rückgängen gegen

CUPERTINO - Die iPhone-Verkäufe sinken weiter, Apple sieht sich aber inzwischen in der Lage, den Rückgang abzubremsen. Zum Ende des vergangenen Quartals habe sich die Lage deutlich gebessert, sagte Apple-Chef Tim Cook am Dienstag (Ortszeit). Der iPhone-Umsatz sank im Jahresvergleich dennoch um 17,3 Prozent auf gut 31 Milliarden US-Dollar (27,7 Mrd Euro). Nach Berechnungen der Analysefirma IDC ging es bei den Stückzahlen mit einem Minus von 30,2 Prozent auf 36,4 Millionen Geräte noch viel steiler bergab. Ein höherer Durchschnittspreis der verkauften iPhones dürfte das Absatzminus aber abgefedert haben.

Einigung mit Apple bringt Qualcomm bis zu 4,7 Milliarden Dollar

SAN DIEGO - Die Einigung im langwierigen Patentstreit mit Apple wird dem Chipkonzern Qualcomm im laufenden Quartal 4,5 bis 4,7 Milliarden Dollar einbringen. Es ist der erste Hinweis auf die Größenordnung der Apple-Zahlung im Zuge des vor zwei Wochen erzielten Vergleichs. Qualcomm rechnete bei der Zahl allerdings auch damit weggefallene Verpflichtungen gegenüber Apple und den iPhone-Fertigern mit rein.

Pharmakonzern GlaxoSmithKline bekräftigt Prognose nach robustem Jahresstart

LONDON - Kräftig anziehende Geschäfte mit neuen Medikamenten haben dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline einen robusten Jahresstart beschert. Zudem profitierte das Unternehmen von seinem Sparkurs. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie legte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 30,1 britische Pence zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Der Aktienkurs legte um mehr als ein Prozent zu.

Amgen mit wenig spektakulärem Jahresstart

THOUSAND OAKS - Der weltweit größte Biotechkonzern Amgen hat zum Jahresstart wie von Experten erwartet seinen Umsatz stabil gehalten. Die Erlöse hätten im ersten Quartal mit 5,6 Milliarden Dollar quasi auf dem entsprechenden Vorjahreswert verharrt, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Der Gewinn fiel unter dem Strich leicht auf knapp 2 Milliarden US-Dollar. Hier waren die Experten zuvor skeptischer gewesen.

Londoner Börse steigert Erlöse trotz 'herausfordernden Marktumfelds'

LONDON - Die Londoner Börse hat im ersten Quartal 2019 trotz eines Rückgangs im Aktienhandel ihren Umsatz erhöht. Das teilte die London Stock Exchange (LSE) am Mittwoch vor der Jahreshauptversammlung der Anteilseigner mit.

BASF und LetterOne planen Börsengang von Wintershall Dea in 2. Jahreshälfte 2020

LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF und LetterOne haben nach Zustimmung aller Behörden den Zusammenschluss von Wintershall und DEA vollzogen. "Mit Wintershall Dea schaffen wir das führende unabhängige europäische Explorations- und Produktionsunternehmen mit internationalen Aktivitäten in Kernregionen", sagte Hans-Ulrich Engel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BASF am Mittwoch laut Mitteilung. Die Integration werde in etwa einem Jahr abgeschlossen sein. Ein Börsengang werde für die zweite Jahreshälfte 2020 angestrebt.

Boeing macht Chefjustiziar nach Abstürzen zum 737-Max-Rechtsberater

CHICAGO - Der US-Luftfahrtkonzern Boeing stellt nach den Abstürzen zweier 737-Max-Flugzeuge und angesichts einer drohenden Klagewelle seine Rechtsabteilung neu auf. Der bisherige Chefjustiziar J. Michael Luttig wird sich ab sofort ganz der rechtlichen Aufarbeitung der Unglücke in Indonesien und Äthiopien widmen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte.

Axel Springer verkauft Online-Plattformen für Ferienhäuser

BERLIN - Das Medienhaus Axel Springer hat den Mehrheitsanteil an seiner Online-Plattform für Ferienhäuser verkauft. Käufer der @Leisure-Gruppe sei das internationale Ferienhaus- und Hotelunternehmen OYO Hotels & Homes (OYO), teilte der MDax -Konzern am Mittwoch in Berlin mit. Axel Springer flössen insgesamt rund 180 Millionen Euro zu. Die Transaktion soll im Juni abgeschlossen werden, hieß es weiter.

ROUNDUP: 'Die Zukunft ist privat': Facebook verspricht Datenschutz-Neuanfang

SAN JOSE - Facebook -Chef Mark Zuckerberg verspricht nach den Daten-Skandalen der vergangenen Monate, den Schutz der Privatsphäre in den Mittelpunkt des Online-Netzwerks zu stellen. "Die Zukunft ist privat", verkündete Zuckerberg auf der Entwicklerkonferenz F8 im kalifornischen San Jose am Dienstag. "Privatsphäre gibt uns die Freiheit, wir selbst zu sein." Insbesondere mit der zunehmenden globalen Vernetzung würden solche Rückzugsräume besonders wichtig.

Weitere Meldungen

-FAA erlässt wegen Lage in Venezuela Einschränkungen beim Luftverkehr

-ROUNDUP/CDU-Chefin widerspricht Altmaier: Brauchen Regelung für Paketboten

-Rund 1800 Bergarbeiter sitzen zeitweise in Mine in Südafrika fest

-BVB-Sportdirektor Zorc: Gehen mit Trainer Favre in neue Saison

-Gebühren für Telefonate ins EU-Ausland werden gedeckelt

-Schlichter vermittelt im Pilotenstreik - SAS sagt Flüge für Donnerstag ab

-ROUNDUP: Kind lässt 50+1-Antrag ruhen - Hannover dementiert mögliches Ende

-TV-Quote: Nonnen von 'Um Himmels Willen' vorn

-E-Tretroller auf Gehwegen? Länder wollen Fußgänger schützen

-ROUNDUP: Merkel sieht CO2-Steuer skeptisch - Scholz will keine Mehrbelastung

-Geändertes Bundesimmissionsschutzgesetz tritt in Kraft

-ROUNDUP: Mammutaufgabe Kanalsanierung: Kommunen müssen Milliarden aufbringen

-Scandlines transportiert weniger Passagiere - und macht mehr Gewinn

-Forscher fordern strengere Überwachung von Gen-Experimenten

-VW-Chef Diess: Politik muss echte Energiewende vorantreiben

-Ringen um Finanzmittel: Vapiano verschiebt erneut Jahresabschluss

-Verkauf von Generali Leben an Viridium ist perfekt

-Rostocker Hotelgruppe Arcona verkauft 17 Stadthotels

-Ryanair dünnt Flugplan am Hahn wegen 'schwacher Performance' aus

-Protest gegen steigende Mieten in Berlin

-Marktforscher: Huawei wächst rasant im Smartphone-Geschäft

-Ex-Google-Chef Schmidt verlässt Alphabet-Verwaltungsrat

-ROUNDUP/Experte zur 5G-Auktion: 'Wer zurückzieht, ist der große Verlierer'

-US-Umweltbehörde stuft Glyphosat weiter als nicht krebserregend ein°

