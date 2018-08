dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.08.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Vonovia erhöht nach Übernahme von Victoria Park erneut Jahresziel

BOCHUM - Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia hat nach der erfolgreichen Übernahme des schwedischen Konkurrenten Victoria Partner sein Gewinnziel erneut nach oben geschraubt.



Für 2018 wird nun ein operatives Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations 1 (FFO 1) - in Höhe von 1,05 bis 1,07 Milliarden Euro erwartet, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Freitag in Bochum mitteilte. Das wären rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Telekom mahnt 'verlässliche Rahmenbedingungen' für 5G an

BERLIN - Die Deutsche Telekom hat verlässliche Rahmenbedingungen für den Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G angemahnt. "Wir sind bereit, Milliarden Euro zu investieren, müssen dafür aber auch die Chancen abschätzen können", sagte Telekom-Vorstand Dirk Wössner am Freitag auf der IFA in Berlin. Wössner verwies auf den harten Preisdruck in der Telekommunikationsbranche. "Für uns ist es wichtig, abzusehen, unter welchen Bedingungen wir uns bei neuen Geschäftsbereichen einlassen." Die bei der anstehenden Frequenz-Auktion zugesicherten Rahmenbedingungen enthielten noch "viel zu viele Unsicherheiten".

Beteiligungen an Metro und Ceconomy bringen Haniel fast eine Milliarde Verlust

DUISBURG - Der schlechte Lauf der Metro- und Ceconomy -Aktien hat Großaktionär Haniel im ersten Halbjahr tiefrote Zahlen eingebrockt. Haniel musste im ersten Halbjahr Wertberichtigungen vornehmen und hat insgesamt 872 Millionen Euro auf die Beteiligungen an den beiden Unternehmen abgeschrieben. Insgesamt summierte sich der Verlust aus den beiden Aktienpaketen auf knapp eine Milliarde Euro, wie die Franz Haniel & Cie. GmbH am Freitag in Duisburg mitteilte.

IFA: Telekom startet zur Aufholjagd zu Netflix und Amazon

BERLIN - Die Deutsche Telekom will den wachsenden Video-Streaming-Markt nicht den führenden Anbietern Netflix und Amazon aus den USA überlassen. Das eigene Video-Angebot Entertain TV steht künftig auch den Kunden offen, die nicht über einen Telekom-Vertrag ins Netz gehen, kündigte der Konzern am Freitag auf der IFA an und bestätigte damit jüngste Medienberichte. "Damit öffnen wir uns mit Entertain TV für eine wesentlich größere Zielgruppe" sagte Telekom-Manager Michael Hagspihl.

ROUNDUP: Eigentümer fordern immer höhere Mieten - Anstieg größer als Inflation

BERLIN/FRANKFURT - Der Mietanstieg in vielen Teilen Deutschlands setzt sich ungebremst fort. Eigentümer verlangen bei Neuvermietungen kräftige Aufschläge: Die Angebotsmieten kletterten jüngst im Bundesschnitt mehr als doppelt so schnell wie die allgemeine Inflation. Das zeigt eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Chris Kühn, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

ROUNDUP: Automatisierungspezialist Isra legt weiter kräftig zu - Aktie zieht an

DARMSTADT - Der Maschinenenbauer Isra Vision profitiert weiter vom Automatisierungsboom in der Industrie. Umsatz und Gewinn legten erneut kräftig zu. Der Erlös kletterte in den neun Monaten bis Ende Juni um zehn Prozent auf knapp 103 Millionen Euro, wie der seit Frühjahr im TecDax gelistete Automatisierungsspezialist am Freitag in Darmstadt mitteilte.

Dünger für Kleinbauern - K+S baut Geschäft in Uganda auf

KASSEL/KAMPALA - Der Dünger- und Salzproduzent K+S will sich in Afrika auf neuem Wege Geschäftsfelder erschließen. "Die Subsahara ist für uns eine Region mit sehr großem Wachstumspotenzial, das an Brasilien, Indien oder China der vergangenen Jahrzehnte erinnert", erklärte K+S-Vorstand Burkhard Lohr am Freitag in Kassel. Er traf sich mit einem Vertreter des ugandischen Partner-Agrarunternehmens Grainpulse. K+S investiere derzeit im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich in Agrarinfrastruktur in Uganda wie Düngermischanlagen und Anlagen zum Umschlag von Getreide. Der Konzern will im zweiten Schritt eine digitale Handelsplattform dort aufbauen.

ROUNDUP: Neuer Technikchef soll Ausbau des Flughafens BER vorantreiben

BERLIN - Für den künftigen Hauptstadtflughafen BER gibt es einen neuen Bau- und Technikchef. Der Bauingenieur Carsten Wilmsen aus München wird im November Jörg Marks auf dem Posten ablösen. Dies beschloss der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg am Freitag in Berlin, wie das Unternehmen mitteilte.

VW mit Absichtserklärung zum Aufbau von Fahrzeugmontage in Nigeria

ABUJA - Volkswagen hat am Rande des Besuchs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Nigeria eine Absichtserklärung über den schrittweisen Aufbau einer Fahrzeug-Montage unterzeichnet. Das teilte ein Regierungssprecher am Freitag in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, mit. Über das Volumen des Projekts zwischen der Volkswagen Group South Africa und der Regierung des westafrikanischen Landes wurde zunächst nichts bekannt. Bereits bei Merkels Stopp in Ghana hatte VW ein Rahmenabkommen für den Aufbau einer lokalen Kfz-Montage unterzeichnet.

IFA: Sony-Chef stellt Roboterhund Aibo für Fans in Europa in Aussicht

BERLIN - Sony will den bislang nur in Japan verfügbaren smarten Roboterhund Aibo möglicherweise auch nach Europa bringen. Man werde die Entscheidung vom Interesse der Besucher auf der IFA abhängig machen, sagte Sony-CEO Kenichiro Yoshida auf der Messe in Berlin. Sony hatte eine Neuauflage des legendären Roboterhundes Anfang des Jahres in Japan auf den Markt gebracht und will im Herbst in den USA starten.

Coca-Cola übernimmt Kaffeemarke Costa

ATLANTA - Der US-Getränkeriese Coca-Cola drängt weiter in den Kaffeemarkt vor. Dafür schnappt sich der Limonaden-Hersteller die britische Kaffeemarke Costa. Der Konzern zahlt dem bisherigen Eigentümer Whitbread für die Costa Limited 5,1 Milliarden US-Dollar (rund 4,4 Mrd. Euro), wie Coca-Cola am Freitag in Atlanta mitteilte.

ROUNDUP/Autobauer: Pläne für freiwillige Software-Updates bei KBA eingereicht

BERLIN - Die deutschen Autobauer haben nach eigenen Angaben ihre Konzepte für die zugesagten freiwilligen Updates von Abgas-Software bei älteren Dieselwagen fristgerecht fertiggestellt. Vom 1. September (Samstag) an will das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nun prüfen, ob die neuen Programmfunktionen zur besseren Entfernung von Schadstoffen genehmigt werden können. Die Hersteller hatten solche Updates teils selbst angeboten, um den Stickoxid-Ausstoß zu senken.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Elbvertiefung wird für Hamburg wohl deutlich teurer

-Vonovia-Chef: Wollen bei Modernisierungen früher auf Mieter zugehen

-Swiss Life schließt Zukauf der deutschen Immobilienfirma Beos ab

-ROUNDUP: Google macht seinen Assistant zweisprachig

-Russland wichtigster Rohöllieferant für Deutschland

-Ex-Deutsche-Bank-Chef Fitschen: Staatshilfe hätte Vorteile gehabt

-AstraZeneca verfehlt mit wichtiger Medikamentenstudie das Ziel

-Reeder-Verband dank besserer Frachtraten optimistisch

-Kieler Institut für Weltwirtschaft muss auf Rücklagen zugreifen

-Landtags-SPD fordert keinen Rodungsaufschub im Hambacher Forst

-Treffen soll französisch-britischen 'Jakobsmuschel-Krieg' beilegen

-Autobesitzer sollen Wagen bald online neu zulassen können

-ROUNDUP: Handelsportal Dawanda hat dichtgemacht - Nutzer werden umgeleitet

-ROUNDUP: Juncker: EU-Kommission will Zeitumstellung abschaffen

-Verdi: Vereinbarung im Tarifstreit der Unikliniken

-Grüne wollen EU-weite Pflichten für Textilproduzenten

-EU läutet Ende der Halogenlampe ein°

