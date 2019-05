dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 31.05.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Uber meldet Milliardenverlust - Umsatz steigt kräftig

SAN FRANCISCO - Der Fahrdienst-Vermittler Uber hat zu Jahresbeginn tiefrote Zahlen geschrieben, aber einen kräftigen Umsatzanstieg verbucht.



Im ersten Quartal fiel ein Verlust von einer Milliarde Dollar (900 Mio Euro) an, wie Uber am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte es einen Gewinn von 3,8 Milliarden Dollar gegeben, was allerdings an hohen Sondererlösen durch Verkäufe von Auslandsbeteiligungen lag.

ROUNDUP: US-Klage gegen Bayer-Tochter Monsanto wegen Umweltschäden

LOS ANGELES - Dem Bayer -Konzern steht neuer rechtlicher Ärger wegen der US-Tochter Monsanto ins Haus. Der Landkreis Los Angeles reichte am Donnerstag (Ortszeit) beim zuständigen kalifornischen Bundesbezirksgericht Klage wegen angeblich vor Jahrzehnten schon verursachter Umweltschäden ein. Das Unternehmen müsse sich an den Kosten für die Säuberung von Dutzenden mit PCB-Chemikalien verseuchten Gewässern beteiligen und Strafschadenersatz zahlen, fordern die Kläger.

ROUNDUP: Allianz stärkt Sachversicherungsgeschäft in Großbritannien

MÜNCHEN - Auf der Suche nach Übernahmezielen ist Europas größter Versicherer Allianz gleich zweimal in Großbritannien fündig geworden. Kurz vor dem Brexit bauen die Münchener ihre Präsenz auf der Insel mit Zukäufen im Sachversicherungsgeschäft aus. Das bisher mit der Liverpool Victoria Friendly Society (LVFS) geführte Gemeinschaftsunternehmen LV General Insurance Group (LV GIG) übernimmt der Konzern für 578 Millionen Pfund (654 Mio Euro) nun komplett.

Großaktionär United Internet erhöht Druck auf Beteiligung Tele Columbus

MONTABAUR - Der Telekommunikationsanbieter United Internet will seiner Beteiligung Tele Columbus strenger auf die Finger schauen. Dazu soll der Aufsichtsrat des angeschlagenen Kabelnetzbetreibers neu besetzt werden. Nachdem im vergangenen Jahr fast das gesamte Management ausgetauscht wurde, sei jetzt auch ein Neuanfang im Aufsichtsgremium bei Tele Columbus dringend erforderlich, teilte United Internet am Freitag in Montabaur mit. Das im MDax notierte Unternehmen hält derzeit knapp 30 Prozent der Anteile.

Wüstenrot Bank gehört nun der Oldenburgischen Landesbank

LUDWIGSBURG - Der Verkauf der Wüstenrot Bank AG mit ihren rund 100 Mitarbeitern an die Oldenburgische Landesbank (OLB) ist unter Dach und Fach. Dies teilte der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (Wüstenrot & Württembergische ) am Freitag im baden-württembergischen Ludwigsburg mit. Schon im Sommer 2018 hatte das börsennotierte Unternehmen angekündigt, die Bank veräußern zu wollen, um sich auf die Geschäftsbereiche Wohnen, Versichern und digitale Aktivitäten zu konzentrieren. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt.

ROUNDUP: Kaufprämie für Elektroautos wird verlängert

BERLIN - Autofahrer können beim Kauf von Elektroautos länger als bisher geplant eine staatliche Prämie bekommen. Um die weiter schwache Nachfrage anzukurbeln, verlängert die Bundesregierung die Prämie bis Ende 2020. Die Förderung kann aber schon vorher auslaufen, wenn der Prämien-Topf von insgesamt 1,2 Milliarden vor Ende 2020 leer ist. Ob es auch in den Jahren danach eine Förderung gibt, ist offen.

ROUNDUP: Deutsche Autoindustrie bleibt erfinderisch

MÜNCHEN - Die deutsche Autoindustrie bleibt erfinderisch: Autobauer und Zulieferer aus Deutschland liegen bei den Patentanmeldungen sowohl für traditionelle Verbrennungsmotoren als auch für Hybrid- und Elektromotoren in Deutschland nach wie vor weit vorn. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten neuen Jahresbericht des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) in München hervor.

VW-Chef: Kohleausstieg kommt zu spät - Massive Kritik an Regierung

BERLIN - Volkswagen -Chef Herbert Diess hat die Energiepolitik der Bundesregierung massiv kritisiert und hält einen Kohleausstieg bis 2038 für zu spät. Um das Klima zu schützen, sollte Deutschland zuerst aus der Kohleverstromung aussteigen und dann erst aus der Atomenergie, sagte Diess in einem Interview des Fachdienstes "Tagesspiegel Background Mobilität & Transport". Union und SPD täten in der Regierung viel zu wenig für den Klimaschutz: "Wenn man sieht, wie zaudernd mit dem Thema Elektromobilität oder der Energiewende umgegangen wird, dann gleicht das fast einer Schockstarre. Ich kann schon verstehen, dass die Jugend deshalb auf die Barrikaden geht."

Weitere Meldungen

-Bericht: Hamburg will 'Containern' legalisieren

-Hochschulforschung: NRW meldet die meisten Patente an

-Volkswagen treibt Umbau zur ersten E-Fabrik in Zwickau voran

-ROUNDUP: Minibus rufen statt zur U-Bahn laufen - Städte setzen auf Fahrdienste

-Verdi ruft zu Warnstreik bei Karstadt- und Kaufhof-Warenhäusern in Hamburg auf

-ROUNDUP/Leuna: Investitionen und Forschung für neue Energiequelle

-Gericht hebt Eigenverwaltung der Insolvenz bei 'Lila Bäcker' auf

-Raiffeisen-Genossenschaften gründen digitale Handelsplattform

-Studie: Autobauer schrauben im Mai die Rabatte zurück

-ROUNDUP: Philippinen schicken Müll nach Kanada zurück

-Ende des Wochenendtickets - Fahrgastverband will Vereinfachung

-Verkehrsbetriebe: Fahrdienste als ÖPNV behandeln

-ROUNDUP: Künstliche Intelligenz schlägt Menschen auch bei Team-Spielen

-ROUNDUP: Umweltsenator erwägt Ende der Dieselfahrverbote in Hamburg

-ROUNDUP: Masern-Fälle in den USA auf höchstem Stand seit 27 Jahren°

