dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Allianz will europäischen Online-Versicherer und mehr Gewinn bis 2021

MÜNCHEN - Einfachere Verträge und einheitliche Angebote für ganz Europa: Die Allianz will einen neuen Online-Versicherer starten und ihren Gewinn in den nächsten Jahren weiter steigern.



"Wir wollen ein einheitliches Angebot für die Kunden über ganz Europa hinweg", sagte Allianz-Chef Oliver Bäte am Freitag beim Kapitalmarkttag des Konzerns in München. Für Kunden und Mitarbeiter soll es einfacher werden, und die Kosten sollen sinken. Auch ein Stellenabbau sei möglich. "Dieser ist aber nicht das Ziel", sagte Bäte.

ROUNDUP: Razzia bei Deutscher Bank fortgesetzt - Aktie unter Druck

FRANKFURT - Die Durchsuchungen bei der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche dauern an. Die Razzia sei am Freitag fortgesetzt worden, um weiteres Material zu sichten, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Es geht um umfangreiche Unterlagen auch zu bislang unbekannten Verdächtigen.

ROUNDUP: SMA senkt Jahresprognose erneut - Aktie bricht um fast 20 Prozent ein

NIESTETAL - SMA Solar hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt. Der Geschäftsrückgang habe sich im November entgegen den Erwartungen fortgesetzt, teilte das Unternehmen am Freitag in Niestetal mit. Die Restrukturierungsmaßnahmen würden nun verstärkt. Dem Unternehmen machten in diesem Jahr ein Preisdruck im Geschäft mit Solaranlagen sowie ein Markteinbruch in China zu schaffen. Die im SDax notierte Aktie brach zeitweise um fast 20 Prozent ein.

Kreise: Treffen deutscher Automanager im Weißen Haus am Dienstag

WASHINGTON - Die Chefs der drei großen Autobauer Volkswagen , Daimler und BMW nehmen offenbar an einem Treffen mit dem Weißen Haus teil. Der genaue Zeitplan könne noch verändert werden, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Herbert Diess, Dieter Zetsche und Harald Krüger würden sich mit US-Regierungsvertretern treffen, hieß es. Zuvor hatte das "Handelsblatt" (HB) berichtet, die Einladung komme vom US-Botschafter in Berlin. Richard Grenell teilte den Konzernen dem HB zufolge mit, dass an den Gesprächen der US-Handelsbeauftragte Robert Lightizer und Wirtschaftsminister Wilbur Ross teilnehmen würden.

Über 28 000 Dieselfahrer schließen sich Klage gegen VW an

BERLIN - In weniger als einer Woche haben sich bereits mehr als 28 000 Dieselfahrer der Verbraucherklage gegen Volkswagen angeschlossen. Damit kann die Klage vor Gericht verhandelt werden. Denn die Verhandlung kann nur beginnen, wenn sich in zwei Monaten mindestens 50 Betroffene in das Register eintragen.

ROUNDUP: Rocket Internet lässt sich mit größerem Investment Zeit

BERLIN - Die Start-up-Fabrik Rocket Internet sitzt nach den Börsengängen einiger wichtiger Beteiligungen auf einem üppigen Finanzpolster von gut zwei Milliarden Euro. Mit einem größeren Investment will sich Vorstandschef Oliver Samwer jedoch weiter Zeit lassen, er wartet auf die richtige Gelegenheit. Die habe sich bislang noch nicht geboten, deutete er am zur Vorlage der Zwischenbilanz in einer Telefonkonferenz am Freitag an. "Kurzfristig ist nichts geplant."

ROUNDUP/Starke Nachfrage: Triebwerksbauer MTU erwartet weiter steigende Gewinne

LONDON/MÜNCHEN - Der Münchner Triebwerksbauer MTU rechnet für 2019 und darüber hinaus mit einem weiteren Gewinnwachstum. "Bis 2025 dürften die Gewinne stetig zunehmen", teilte der MDax-Konzern am Freitag zu seinem Kapitalmarkttag in London mit. Die Wachstumsaussichten für alle Geschäftsbereiche seien besser als bisher angenommen. 2019 soll vor allem das Geschäft mit neuen Triebwerken und Ersatzteilen für Verkehrsflugzeuge stark zunehmen.

ROUNDUP: Hacker stehlen Daten von halber Milliarde Starwood-Hotelgästen

BETHESDA - Der Hotelkette Marriott sind Daten von bis zu einer halben Milliarde Gästen der Tochtermarke Starwood gestohlen worden. Im Fall von 327 Millionen Hotelgästen gehe es um Informationen wie Namen, E-Mail-Adressen, Anschriften, Passnummern, Geburtsdatum sowie den Aufenthaltszeitraum, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bei einigen Gästen seien auch verschlüsselte Kreditkarten-Daten erbeutet worden. Dabei könne Marriott bisher nicht ausschließen, dass auch die zur Entschlüsselung nötigen Dateien gestohlen worden seien.

^

Weitere Meldungen

-Kreise: US-Notenbank Fed untersucht Goldman Sachs im malaysischen Fonds-Skandal

-IPO/ROUNDUP: Softbank will mit Mobilfunk-Börsengang Milliarden erlösen

-Verdi fordert 6 Prozent mehr Geld für Bankbeschäftigte

-Neuer Kuka-Chef gibt Mitarbeitern Standortgarantie bis 2023

-IPO/ROUNDUP: Deutsche Familienversicherung geht Anfang Dezember an die Börse

-Babbel steigt ins Geschäft mit Sprachreisen ein

-ROUNDUP: 4,4 Millionen Bahnfahrer auf Neubaustrecke München-Berlin

-Madrid führt 'historische' Verkehrseinschränkungen ein

-Erneuter Wechsel an der Spitze des Autobauers Borgward

-Bahn verdoppelt Fahrgastzahl zwischen Berlin und München

-Jack Wolfskin wird an US-Golfausstatter Callaway verkauft

-Zusätzliche Windräder: Bundestag verabschiedet Energiepaket

-ROUNDUP 2: Kryptogeld-Werbung: Hohe Strafen für Boxer Mayweather und DJ Khaled

-Telekom darf iranischer Bank nicht fristlos die Verbindung kappen

-Kalter Hackerkrieg: Westen rüstet sich gegen russische Cyberangriffe

-Bundestag verlängert betäubungslose Ferkelkastration

-Telekom darf iranischer Bank nicht fristlos die Verbindung kappen

-Schwieriges Flüssigkristall-Geschäft: Merck streicht 400 Stellen

-Kettcar-Hersteller Kettler will 200 Stellen streichen

-ROUNDUP 2: Galeria-Kaufhof-Chef verlässt Konzern mit weiteren Vorständen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha