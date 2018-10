dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.10.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Lufthansa will höheren Kerosinpreis an Kunden weitergeben

FRANKFURT - Die Lufthansa tritt angesichts des Flugchaos vom Sommer und explodierender Treibstoffpreise auf die Wachstumsbremse.



Im Sommer 2019 will sie ihr Flugangebot nur noch halb so stark ausweiten wie im laufenden Jahr. Kunden müssen sich auf steigende Ticketpreise einstellen. Die Airlines müssten zumindest einen Teil des höheren Ölpreises über die Tickets wieder hereinholen, sagte Konzernchef Carsten Spohr am Dienstag in Frankfurt. Im laufenden Jahr konnte die Lufthansa die Mehrkosten bisher wettmachen und erwartet weiterhin den zweithöchsten Gewinn ihrer Geschichte.

ROUNDUP: Zulieferer Schaeffler rechnet wegen Flaute in China mit weniger Gewinn

HERZOGENAURACH - Das schlechtere Umfeld für die Automobilindustrie zwingt auch den Zulieferer Schaeffler zu einer Gewinnwarnung. Vor allem weil es im Zuliefergeschäft in China nicht mehr so rund läuft, rechnet der MDax-Konzern nach Angaben vom Dienstag nun mit weniger Umsatz und Gewinn im Gesamtjahr als bisher. Schon das dritte Quartal verlief für den Konzern aus Herzogenaurach nach vorläufigen Zahlen enttäuschend. An der Börse stürzten die Schaeffler-Aktien zunächst scharf ab, erholten sich dann aber.

ROUNDUP: Volkswagen bekommt neuen Abgasstandard und Dieselbußgeld zu spüren

WOLFSBURG - Der Volkswagen-Konzern ist im abgelaufenen Quartal kräftig von der Einführung neuer Abgastests sowie einer Geldbuße in der Dieselaffäre belastet worden. Vor allem weil der Konzern bei der Neu-Zertifizierung seiner Fahrzeugmodelle nach dem neuen Abgas- und Verbrauchsstandard WLTP in Europa nicht hinterherkam, lief es im Tagesgeschäft deutlich schlechter als ein Jahr zuvor. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern rutschte um 18,6 Prozent auf 3,51 Milliarden Euro ab, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. Das war allerdings ein geringerer Rückgang als von Analysten zuvor befürchtet.

ROUNDUP: Deutsche Börse verdient weiter prächtig an Finanzmarkt-Turbulenzen

FRANKFURT - Der Marktbetreiber Deutsche Börse hat weiter von der Unsicherheit an den Finanzmärkten profitiert. Erlöse und Ergebnis zogen im dritten Quartal im Jahresvergleich erneut kräftig an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um ein Fünftel auf 351 Millionen Euro gestiegen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Montag in Frankfurt mit. Bei den Nettoerlösen im operativen Geschäft ging es um 13 Prozent auf 651 Millionen Euro nach oben. Damit schnitt der Konzern etwas besser ab, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.

ROUNDUP: General Electric schreibt 22,8 Milliarden Dollar Quartalsverlust

BOSTON - Eine massive Abschreibung in der kriselnden Kraftwerksparte hat der angeschlagenen US-Industrie-Ikone General Electric (GE) einen riesigen Quartalsverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand in den drei Monaten bis Ende September ein Minus von 22,8 Milliarden Dollar (20,1 Mrd Euro), wie der Siemens -Rivale am Dienstag in Boston mitteilte. Zudem ist der Konzern mit Ermittlungen von US-Behörden konfrontiert - das kam an der Börse nicht gut an.

ROUNDUP: Coca-Cola steigert Gewinn kräftig - zuckerfreie Softdrinks gefragt

ATLANTA - Coca-Cola profitiert weiter vom Schwenk zu weniger zuckerhaltigen Getränken. Im Jahresvergleich stieg der Gewinn im dritten Quartal um 30 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Dollar (1,7 Mrd Euro), wie der US-Getränkeriese am Dienstag in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mitteilte. Der Pepsi-Rivale verzeichnete eine hohe Nachfrage nach seiner "Coca-Cola Zero Sugar" sowie nach zuckerarmen oder -freien Varianten der Klassiker Fanta und Sprite.

ROUNDUP: Wirecard wächst schneller als erwartet - Ergebnisprognose bestätigt

ASCHHEIM - Der Zahlungsdienstleister Wirecard kann weiter auf den Schub vom Onlineshopping zählen. Das Unternehmen konnte auch im vergangenen Quartal Umsatz und operatives Ergebnis kräftig steigern, wie der Dax-Neuling am Dienstag in Aschheim bei München mitteilte. Das Management blieb bei den Jahreszielen aber vorsichtig. An der Börse konnte die Aktie nach den sehr wechselhaften Vorwochen nur leicht zulegen.

ROUNDUP: Fresenius kauft Kliniken in Kolumbien - Weg zum Rekordjahr steiniger

BAD HOMBURG - Fresenius treibt den internationalen Ausbau seines Krankenhausgeschäfts voran. Über die spanische Kliniktochter Quironsalud kauft der Gesundheitskonzern den privaten Krankenhausbetreiber Clinica Medellin in Kolumbien. Dies kündigte das Dax -Unternehmen am Dienstag an. Der Betreiber unterhalte zwei Kliniken mit zusammen 185 Betten, die zentral in Medellin liegen, einer der größten Städte Kolumbiens mit 2,5 Millionen Einwohnern.

