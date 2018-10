dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.10.2018 - 10.00 Uhr

ROUNDUP/Flugchaos und Kerosinpreis: Lufthansa tritt bei Wachstum auf die Bremse

FRANKFURT - Die Lufthansa tritt angesichts des Flugchaos vom Sommer und explodierender Treibstoffpreise auf die Wachstumsbremse.



Im Sommer 2019 will sie ihr Flugangebot nur noch halb so stark ausweiten wie im laufenden Jahr. Dann dürfte auch der stark gestiegene Kerosinpreis auf den Gewinn durchschlagen. Im laufenden Jahr schlägt sich die Lufthansa trotz der holprigen Integration eines Großteils der Air-Berlin-Flotte wacker. Vorstandschef Carsten Spohr erwartet weiterhin den zweithöchsten Gewinn der Konzerngeschichte.

ROUNDUP: Volkswagen bekommt neuen Abgasstandard und Dieselbußgeld zu spüren

WOLFSBURG - Der Volkswagen-Konzern ist im abgelaufenen Quartal kräftig von der Einführung neuer Abgastests sowie einer Geldbuße in der Dieselaffäre belastet worden. Vor allem weil der Konzern bei der Neu-Zertifizierung seiner Fahrzeugmodelle nach dem neuen Abgas- und Verbrauchsstandard WLTP in Europa nicht hinterherkam, lief es im Tagesgeschäft deutlich schlechter als ein Jahr zuvor. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern rutschte um 18,6 Prozent auf 3,51 Milliarden Euro ab, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. Das war allerdings ein geringerer Rückgang als von Analysten zuvor befürchtet.

Wirecard wächst schneller als erwartet - Ergebnisprognose bestätigt

ASCHHEIM - Der Zahlungsdienstleister Wirecard ist im dritten Quartal etwas schneller gewachsen als am Markt erwartet. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 549,2 Millionen Euro, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Aschheim bei München mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um 36 Prozent auf 150,1 Millionen Euro. Bei beiden Werten schnitt das Unternehmen etwas besser ab als von Experten zuvor geschätzt. Die Jahresprognose für das operative Ergebnis bestätigte das Management um Chef Markus Braun, es soll nach wie vor zwischen 530 und 560 Millionen Euro landen. Analysten rechnen bereits mit einem Wert am oberen Ende der Spanne.

Weg zum Rekordjahr wird für Fresenius holpriger

BAD HOMBURG - Der Medizinkonzern Fresenius SE bekommt auf dem Weg zu einem neuerlichen Rekordjahr immer mehr Hindernisse zu spüren. Im abgelaufenen dritten Jahresviertel wurde das Bad Homburger Unternehmen wie bereits bekannt von schleppenden Geschäften der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC ) und in seinen deutschen Helios-Kliniken ausgebremst. Das anhaltend florierend Geschäft mit Nachahmermitteln in der Sparte Kabi konnte dies nicht komplett ausgleichen, wie Fresenius am Dienstag bei der Vorlage seiner endgültigen Zahlen in Bad Homburg mitteilte.

Fresenius treibt internationale Expansion im Klinikgeschäft mit Zukauf voran

BAD HOMBURG - Der Medizinkonzern Fresenius treibt die internationale Expansion seines Klinikgeschäfts voran. Über die spanische Kliniktochter Quironsalud übernimmt das Dax-Unternehmen den privaten Krankenhausbetreiber Clinica Medellin in Kolumbien, wie Fresenius am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.

Telefonica Deutschland etwas optimistischer bei Ergebnisprognose

MÜNCHEN - Der Mobilfunker Telefonica Deutschland (O2) hat nach dem dritten Quartal die Latte für das Jahresergebnis etwas höher gelegt. Nun rechnet der Konzern beim um Sonder- und Regulierungseffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fest mit einem leichten Plus gegenüber dem Vorjahreswert, wie der im MDax notierte Konzern am Dienstag in München mitteilte. Bisher war das lediglich das obere Ende der Prognosespanne, am unteren Ende hatte der Konzern auch noch ein operatives Ergebnis lediglich auf Vorjahresniveau für möglich gehalten.

Aixtron erhöht nach erfolgreichem Quartal Jahresprognose

HERZOGENRATH - Die anhaltend gute Nachfrage aus der Chipindustrie hat das Ergebnis des Spezialanlagenbauers Aixtron im dritten Quartal nach oben getrieben. Das Unternehmen schnitt besser ab als erwartet und erhöhte seine Prognosen für das laufenden Geschäftsjahr erneut. So erwartet Aixtron nun ein operatives Ergebnis (Ebit) zwischen 35 bis 40 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mitteilte. Bislang war Aixtron von einem Wert von 10 Prozent des Umsatzes ausgegangen, was etwa 26 Millionen Euro entsprach.

ROUNDUP: Steigende Mieten treiben Gewinn bei TAG Immobilien

HAMBURG - Bei TAG Immobilien laufen die Geschäfte dank anziehender Mieten aufgrund fehlender Wohnungen in Ballungszentren weiter rund. Zudem profitierte die im MDax notierte Gesellschaft von gesunkenen Kosten. Auch für das kommende Jahr rechnet das Management mit steigenden Mietpreisen und deshalb auch mit mehr Gewinn.

Beiersdorf wächst in den ersten neun Monaten dank Luxuskosmetik

HAMBURG - Der Nivea- und Tesa-Hersteller Beiersdorf ist in den ersten neun Monaten kräftig gewachsen und sieht sich für das Gesamtjahr auf Kurs. Am Dienstag bestätigte der Dax-Konzern seine Prognose, wonach der Umsatz im Gesamtjahr aus eigener Kraft um rund 5 Prozent steigen und die operative Marge (Ebit) auf Vorjahresniveau herauskommen soll. "Wir haben allen Grund, mit Zuversicht in die Zukunft unseres Unternehmens zu blicken", sagte der scheidende Vorstandschef Stefan Heidenreich laut Mitteilung.

