dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.09.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Covestro mit Milliarden-Zukauf - Aktie deutlich unter Druck

LEVERKUSEN - Der Kunststoffkonzern Covestro will seinen kleinsten Geschäftsbereich für Lacke, Klebstoffe und Spezialprodukte mit einem milliardenschweren Zukauf stärken.



Dafür ist der Dax-Konzern bereit, dem niederländischen Chemiekonzern Royal DSM für dessen Geschäftsbereich mit nachhaltigen Beschichtungsharzen 1,61 Milliarden Euro auf den Tisch zu legen. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Covestro am Mittwoch in Leverkusen mit. Der Konzern erhofft sich erhebliches Wachstumspotenzial.

ROUNDUP: Merck punktet im Patentstreit mit Biogen - Sonderertrag winkt

DARMSTADT - Der Pharmakonzern Merck KGaA kann nach dem Ende eines Patentstreits mit dem US-Konzern Biogen mit einem Sonderertrag rechnen. Da ein US-Berufungsgericht dem Dax-Konzern in der Auseinandersetzung Recht gegeben hatte, wollen die Darmstädter nun eine Rückstellung von 365 Millionen Euro auflösen. Davon könnte maximal "ein mittlerer bis hoher zweistelliger Millionenbetrag im Finanzergebnis zu verbuchen sein", wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte.

ROUNDUP 2: Veolia erhöht Angebot für Engies Suez-Paket auf 3,4 Milliarden Euro

PARIS - Der Abfallentsorger Veolia Environment hat im Kampf um den Konkurrenten Suez wie erwartet nachgelegt. Das Gebot für den knapp 30-prozentigen Anteil des Energiekonzerns Engie werde um rund 16 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro erhöht, wie Veolia am Mittwoch in Paris mitteilte. Das entspreche 18 Euro je Suez-Aktie. Veolia-Chef Antoine Frerot hatte bereits vergangenen Freitag angekündigt, die Offerte nachbessern zu wollen. Engie hatte das erste Gebot über 15,50 Euro als zu niedrig und unzureichend erachtet.

IT-Dienstleister S&T bekräftigt Jahresprognose nach Analystenkritik

LINZ - Der österreichische IT-Dienstleister S&T hat nach einer kritischen Analystenaussage seine Jahresprognose bestätigt. Das dritte Quartal sei mit Blick auf Umsatz und Gewinn "sehr gut" verlaufen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Linz mit. Beide Größen seien aus eigener Kraft gesteigert worden. "Daher ist S&T auf gutem Weg, die veröffentliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zu erreichen oder zu übertreffen." Anfang Mai hatte das Unternehmen einen Umsatz von 1,15 Milliarden Euro und einen Gewinn von mindestens 115 Millionen Euro avisiert.

ROUNDUP: Shell kündigt Abbau von bis zu 9000 Stellen an

LONDON - Shell baut wegen des drastischen Ölpreisverfalls während der Corona-Krise Tausende Stellen ab. Bis Ende 2022 sollen 7000 bis 9000 Stellen gestrichen werden, teilte der britisch-niederländische Ölkonzern am Mittwoch in London mit. Darin seien die rund 1500 Mitarbeiter enthalten, die bereits eine Abfindung in einem seit einiger Zeit laufenden Stellenabbau angenommen haben. Shell beschäftigte zuletzt eigenen Angaben zufolge mehr als 80 000 Menschen in über 70 Ländern.

ROUNDUP: Disney kündigt wegen Corona-Krise rund 28 000 Mitarbeitern

BURBANK - Die Corona-Krise legt das Entertainment-Imperium Walt Disney lahm - nun kommt es zu Entlassungen im großen Stil. Weil das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts, Fanartikeln und Kreuzfahrten noch immer stark unter der Pandemie leide, müsse der Konzern rund 28 000 US-Mitarbeiter entlassen, teilte Disney am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Burbank mit. In einem Memo an die Belegschaft bezeichnete Spartenchef Josh D'Amaro die Entscheidung als "herzzerreißend", sie sei aber angesichts der schwierigen Umstände aufgrund der Covid-Krise ohne Alternative.

ROUNDUP/Diess: VW muss neben Elektrifizierung auch digitalen Wandel schaffen

BERLIN - Der Volkswagen -Konzern hat seinen Ausblick für dieses Jahr trotz der Corona-Krise bestätigt. Demnach geht der Dax -Konzern weiter von einem positiven operativen Ergebnis aus, wie der Autobauer am Mittwoch auf der Online-Hauptversammlung in Berlin mitteilte. Die milliardenschweren Zukunftsinvestitionen in die Elektroflotte bekräftigte das Unternehmen. VW-Konzernchef Herbert Diess hob aber auch die Bedeutung des digitalen Wandels für die Branche und den Konzern hervor.

-'WSJ': Boeing will Montage des 787 Dreamliner nach South Carolina verlagern

-Roche und Partner Regeneron erzielen mit Corona-Antikörper-Cocktail gute Daten

-Südafrikanische Airline SAA stellt Betrieb vorübergehend ein

-Volkswagen wehrt sich weiter gegen Sonderprüfer zum Dieselskandal

-Studie: Akutes Risiko für Immobilienblase in München und Frankfurt

-Singapurer Finanzaufsicht verbietet Wirecard Zahlungsgeschäft

-Dobrindt dringt auf Unterstützung für Autobranche in Corona-Krise

-Amazon testet in Tübingen Software für Lieferroboter Scout

-IT-Dienstleister Bechtle mit 100. Zukauf in Konzerngeschichte

-Verdi droht mit weiteren Warnstreiks im Nahverkehr - Ultimatum

-Bundestag will Donnerstag U-Ausschuss zu Fall Wirecard einsetzen

-Insolvenzverfahren bei Galeria Karstadt Kaufhof ist beendet

-Weg für weitere Milliardenspritze an Tui frei

-Curevac startet mit nächster Impfstoff-Phase

-Lila Bäcker ein Jahr nach Neustart in Gewinnzone

-ROUNDUP 2: Ex-Audi-Chef Stadler vor Gericht

-Business Insider: Weitere Hinweise auf Manipulationen bei Porsche-Benzinern

-Prognose: Zahl der produzierten E-Autos in Deutschland steigt rapide

-ROUNDUP: Afrikanische Schweinepest breitet sich in Brandenburg aus

-Vereinschef Watzke sieht BVB als 'Hochburg für Hochbegabte'

-DFL-Chef Seifert schließt Insolvenzen nicht aus: Nicht absolut sicher

-Linke für mehr Agrarflächen in öffentlicher Hand°

