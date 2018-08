dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.08.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/VW-Vertriebschef: WLTP-Freigabe für Golf 'in den nächsten Tagen'

WOLFSBURG - Volkswagen kommt kurz vor der Einführung der neuen Abgas-Prüfverfahren bei den Freigaben für die Volumenmodelle voran.



Für 7 von 14 Modellen der Kernmarke VW Pkw gebe es die entsprechende Genehmigung, sagte Deutschland-Vertriebschef Thomas Zahn am Donnerstag. Darunter seien auch die Baureihen Polo und Passat. Für den Golf sowie den Stadtgeländewagen Tiguan werde dies "in den nächsten Tagen und Wochen" erwartet. Bis Ende September sollten weitere Freigaben folgen.

Kreise: Chinesischer Fosun-Konzern auch an Metro-Paket von Ceconomy interessiert

DÜSSELDORF - Um den Ceconomy -Anteil am Einzelhändler Metro bahnt sich womöglich ein Bieterwettkampf an. In die Übernahmegespräche hat sich Kreisen zufolge nun auch der chinesische Mischkonzern Fosun International eingeschaltet. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, geht es in den Verhandlungen zwischen Ceconomy und Fosun um ein Aktienpaket in Höhe von rund 9 Prozent an der Metro.

ROUNDUP: Fielmann wie erwartet mit Ergebnisrückgang - Jahresziele bleiben

HAMBURG - Einem schwachen ersten Halbjahr zum Trotz will die Optikerkette Fielmann ihr Vorsteuerergebnis in diesem Jahr stabil halten. Der MDax-Konzern bestätigte zur Vorlage seiner endgültigen Halbjahreszahlen die bisherigen Ziele. In den ersten sechs Monaten des Jahres hatten den Hanseaten Wetterkapriolen, höhere Personalkosten und Wechselkursschwankungen insbesondere beim Schweizer Franken zu schaffen gemacht, wie Fielmann am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Börse reagierte entspannt auf die Zahlen, da der Konzern bereits Ende Juni auf ein rückläufiges Ergebnis eingestellte hatte.

ROUNDUP/Trump lässt nicht locker: US-Präsident legt sich mit Google an

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump lässt mit seinem Vorwurf der Parteilichkeit gegen Google , Facebook und Twitter nicht locker. Am Mittwochabend postete er ein Video, mit dessen Hilfe nachgewiesen werden sollte, dass Google die Reden "zur Lage der Nation" seines Vorgängers Barack Obama intensiver auf der Homepage beworben hatte, als die Trumps. Google konterte und erklärte, Trump habe 2017 noch gar keine "State of the Union" gehalten. 2018 sei sie sehr wohl mit einem Livestream verbreitet worden.

NordLB führt Sondierungsgespräche mit möglichen Investoren

HANNOVER/MAGDEBURG - Auf der Suche nach frischem Kapital hat die Landesbank NordLB erste Sondierungsgespräche mit potenziellen Investoren aufgenommen. Verschiedene Modelle zur Stärkung der Kapitalquoten würden geprüft - zu den Optionen zähle auch eine mögliche Beteiligung externer Investoren, sagte Vorstandschef Thomas Bürkle am Donnerstag. Kapitalpolster sind für Geldhäuser wichtig, um Krisen abfedern zu können.

Bayer erhält US-Zulassung für Jivi zur Behandlung der Bluterkrankheit

BERLIN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat in den USA eine Zulassung für das Medikament Jivi gegen die Bluterkrankheit erhalten. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA habe Jivi zur routinemäßigen Prophylaxe von Blutungen bei Hämophilie A bei bereits vorbehandelten Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren zugelassen, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. In der Europäischen Union (EU) und in Japan laufen die Zulassungsanträge noch. Zum erwarteten Umsatz mit Jivi macht Bayer keine Angaben.

Prozess um KTG-Agrar-Pleite - 'Wie konnte es zur Insolvenz kommen?'

HAMBURG - Im Zivilprozess um die Insolvenz des Agrarkonzerns KTG Agrar haben die Parteien zum Auftakt um Vorstandspflichten und Geschäftsprognosen gestritten. "Es zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Darlegungen, das alles ganz, ganz großartig war", hielt die Vorsitzende Richterin am Hamburger Landgericht den Anwälten der Beklagten vor. "Die Frage ist, wie es dann zur Insolvenz kommen konnte", ergänzte sie.

Weitere Meldungen

-Roche erzielt Erfolg in Phase-III-Studie mit Blutermittel Hemlibra

-Mehr als jede vierte Frau im Job Opfer von sexueller Belästigung

-Chaos Computer Club warnt vor Sicherheitslücken bei Smart Home

-Hopfenernte in sämtlichen Anbaugebieten unterdurchschnittlich

-Tankstellen auf Aldi Süd-Parkplätzen geplant

-Umbau bei Gruner + Jahr - Abgestoßenes Holland-Geschäft kostet Umsatz

-Mischkonzern Bouygues profitiert von Telekomgeschäft

-Rockband Metallica verkauft jetzt Whiskey

-Wie erwartet: Vodafone findet Lösung für verlustreiches Australien-Geschäft

-Samsung rückt ins Geschäft mit 8K-Fernsehern vor

-Stada-Chef Albrecht verlässt Unternehmen doch komplett

-ROUNDUP: Ein Jahr Carsharing-Gesetz: Startsignal oder Symbolik?

-Bericht: Justizministerium legt Gesetz gegen Abmahnungsmissbrauch vor

-Prozess in Oldenburg: EWE-Manager werden zur Spendenpraxis befragt

-Wirtschaftsminister Althusmann berät über Krise bei Nordseewerken

-Bertelsmann erzielt wachsende Umsätze dank Digitalgeschäft

-Weniger Schiffslasten sorgen für Gewinnplus bei DZ Bank

-Innogy erhält vorläufiges Ok der britischen Wettbewerbshüter für Npower-Fusion

-Dyson will Flugplatz zur Auto-Teststrecke umbauen

-Haushaltsgeräte-Konzern Haier plant Milliardeninvestition in Europa

-Andrea Nahles zu Hambacher Wald: RWE muss entscheiden

-Studie: Kommunale Betriebe legen Managergehälter selten offen

-Anwalt wirft VW Behinderungsstrategie durch Vergleiche vor

-Ein Jahr Carsharing-Gesetz: Verband fordert mehr Tempo

-ROUNDUP: Technik-Schau IFA in Berlin eröffnet

-Motorbrand-Serie: Polizei durchsucht Südkorea-Zentrale von BMW

-Givaudan kommt beim Sparprogramm voran - Rohstoffpreise dürften steigen°

