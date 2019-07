dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.07.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Lufthansa sieht kein Ende der Preisschlacht - Aktie in Turbulenzen

FRANKFURT - Die Preisschlacht mit Ryanair und trübe Aussichten für den Rest des Jahres machen der Lufthansa zu schaffen.



Vor allem in Deutschland und Österreich kämpften Airlines mit aggressiven Preisen um Passagiere, berichtete Finanzvorstand Ulrik Svensson bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Dienstag in Frankfurt. Der Dax-Konzern wolle seine Marktanteile jedoch verteidigen. "Daher ist es sinnvoll, einige Einbrüche in unserer Gewinn- und Verlustrechnung hinzunehmen." Von ihrem ursprünglichen Gewinnziel für 2019 haben sich Svensson und Lufthansa-Chef Carsten Spohr bereits verabschiedet.

ROUNDUP: Schlechtes US-Wetter stimmt Bayer vorsichtig - Glyphosat-Klagen steigen

LEVERKUSEN - Ein schwieriges Geschäft mit US-Landwirten stimmt den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer für das Gesamtjahr ein wenig vorsichtiger. Der Dax-Konzern bestätigte bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal am Dienstag in Leverkusen zwar den Jahresausblick, bezeichnete ihn aber als "zunehmend ambitioniert". Grund sind eher schwache Agrargeschäfte in den USA, da dort schlechtes Wetter mit Überschwemmungen die Produktion der Landwirte behinderte. Ein deutliches Wachstum des Pharmageschäfts konnte das nur teilweise ausgleichen. Dem Analysten Richard Vosser von der US-Großbank JPMorgan zufolge könnten die Gewinnerwartungen des Marktes für 2019 nun weiter sinken.

ROUNDUP 2: Fresenius schraubt Umsatzziele hoch - Aktie dreht ins Minus

BAD HOMBURG - Der Medizinkonzern Fresenius hat unter anderem dank guter Geschäfte mit künstlicher Ernährung die Ziele für 2019 erhöht. Im zweiten Quartal lief es zum Teil besser als Experten erwartet hatten. So legten von April bis Ende Juni die Umsätze um acht Prozent auf 8,8 Milliarden Euro zu, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 6 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis lag bei 1,12 Milliarden Euro und damit 5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Unter dem Strich blieb mit 471 Millionen Euro aber ein Prozent mehr hängen als zuvor. Hier hatten Analysten mit weniger gerechnet.

ROUNDUP: RWE erhöht wegen guter Geschäfte im Energiehandel Prognose

ESSEN - Der Energiekonzern RWE erhöht dank eines starken Energiehandelsgeschäfts seine Prognosen. Der Energiehandel habe im ersten Halbjahr mit einem außergewöhnlich hohen Ergebnis abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Das Unternehmen erwartet daher für sein Kerngeschäft für 2019 ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 1,4 Milliarden bis 1,7 Milliarden Euro. Zuvor war RWE von 1,2 bis 1,5 Milliarden ausgegangen.

ROUNDUP 2: Bauboom liefert HeidelbergCement kräftigen Rückenwind

HEIDELBERG - Der Bauboom in Europa und vor allem in Deutschland hat beim Baustoffkonzern HeidelbergCement im ersten Halbjahr Umsatz und das operative Ergebnis nach oben getrieben. Allerdings drückten Aufwendungen für den Verkauf von Geschäftsbereichen auf den Nettogewinn.

ROUNDUP: Schaeffler bekommt maue Autokonjunktur immer stärker zu spüren

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler bekommt die maue Autokonjunktur immer deutlicher zu spüren. Angesichts der anhaltenden Schwäche der globalen Autoindustrie senkte der SDax-Konzern die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr, wie die Franken am Montagabend nach Handelsschluss in Herzogenaurach mitteilten.

ROUNDUP: Finanzdienstleister Grenke senkt Gewinnprognose - Aktie stürzt ab

BADEN-BADEN - Der Finanzierungsdienstleister Grenke wird pessimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Weil sich die Gesamtwirtschaft eintrübe und damit Zahlungsausfälle der Kunden zunehmen, rechnet der Konzern 2019 mit weniger Gewinn als zuvor gedacht. Das teilte das Unternehmen am Montagabend in Baden-Baden mit. Die seit einigen Wochen im MDax notierte Aktie stürzte am Dienstag in den ersten Handelsstunden ab.

ROUNDUP: Chipentwickler Dialog Semiconductor weiter im Aufwind

LONDON - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor rechnet für das laufende dritte Quartal des Geschäftsjahrs mit überraschend viel Geschäft. Zwischen Juli und Ende September soll der Umsatz zwischen 360 und 400 Millionen US-Dollar liegen, wie das im MDax-Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage seiner endgültigen Zahlen für das zweite Quartal in London mitteilte.

ROUNDUP: Siemens Gamesa hinkt bei der Profitabilität hinterher - Aktie im Fall

ZAMUDIO - Trotz eines starken Umsatzwachstum im dritten Geschäftsquartal wird der Windanlagenbauer Siemens Gamesa für die Gewinnentwicklung vorsichtiger. So wuchs die Siemens-Tochter wegen eines dicken Auftragsbuches zwar stärker als erwartet, die Ergebnisentwicklung hinkt jedoch wegen niedrigerer Preise sowie Problemen bei einigen Projekten weiter erheblich hinterher. Die Aktie fiel an der Börse in Madrid am Vormittag um knapp 13 Prozent.

ROUNDUP: Ölkonzern BP überrascht mit besserem Ergebnis - Aktie legt zu

LONDON - Der Öl- und Gaskonzern BP hat im zweiten Quartal mit einem unerwartete hohen Ergebnis für Überraschung gesorgt. Der bereinigte Gewinn blieb mit 2,8 Milliarden US-Dollar (2,5 Milliarden Euro) stabil im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie BP am Dienstag in London mitteilte. Experten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet. Anleger an der Börse reagierten erfreut über die unverhofft guten Zahlen. Der Kurs der BP-Aktie legte am Dienstagvormittag in der Spitze um bis zu 3,7 Prozent zu.

Procter & Gamble schreibt 8 Milliarden Dollar auf Gillette ab

CINCINNATI - Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G) ist wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf die Rasierermarke Gillette im vierten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz und das Ergebnis je Aktie (Kern-EPS) übertrafen jedoch die Erwartungen der Analysten. Die Erlöse kletterten von April bis Juni um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 17,1 Milliarden US-Dollar (rund 15,4 Mrd Euro), wie der Hersteller von Pampers-Windeln, Braun-Rasierern und Ariel-Waschmittel am Dienstag in Cincinnati mitteilte. Organisch - sprich bereinigt um Zu- oder Verkäufe sowie Währungseffekte - betrug das Plus 7 Prozent.

Mastercard profitiert weiter von hoher Ausgabenfreude

PURCHASE (dpa-AFX) - Der US-Kreditkartenanbieter Mastercard macht dank der Kauflaune von Kreditkartenbesitzern weiter gute Geschäfte. Im zweiten Quartal legte der Gewinn im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 2,0 Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) zu, wie der Visa-Rivale am Dienstag mitteilte. Die Erlöse wuchsen um zwölf Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar. Damit übertraf der Konzern die Markterwartungen.

Wie die Konkurrenten Visa und American Express , die ebenfalls starke Zahlen für das letzte Quartal vorlegten, profitierte Mastercard weiter von der soliden US-Konjunktur. Doch auch in Europa und anderen Regionen stieg das Transaktionsvolumen kräftig an. Die Kreditkarten-Konzerne verdienen an Gebühren, die bei Kartenzahlungen fällig werden. Dadurch kommt ihnen auch der boomende Online-Handel zugute, bei dem dies überdurchschnittlich oft der Fall ist.

Weitere Meldungen

-Philip Morris verlegt f6-Produktion nach Polen und Tschechien

-'Lila Bäcker' sieht Zukunft für mehr als 2180 Jobs und 270 Filialen

-Rechtsstreit um Design des 911ers von Porsche geht weiter

-Gesamtwert der Büros von Alstria Office steigt

-Nintendos Switch-Konsole legt weiter zu

-ROUNDUP: Sony kappt Jahresprognose nach nur drei Monaten

-ROUNDUP: Lieferdienst Delivery Hero kann Umsatz mehr als verdoppeln

-Reckitt Benckiser senkt Umsatzprognose nach schwächerem ersten Halbjahr

-Beyond Meat meldet Umsatzexplosion und Kapitalerhöhung - Aktie fällt ab

-Gute Geschäfte in China treiben Air Liquide weiter an

-Ölpreisrückgang belastet US-Ölkonzern ConocoPhillips

-Kreise: Sandvik-Chef Bjorn Rosengren könnte neuer ABB-Chef werden

-Übernahmekampf um Metro: Großaktionäre stellen sich gegen Kretinsky

-ROUNDUP: Hackerin stiehlt Daten von gut 100 Millionen Bankkunden in den USA

-Nordamerika-Geschäft von Under Armour schwächelt weiter

-ROUNDUP: Huawei bereitet sich auf hohe Belastung durch US-Sanktionen vor

-Jenoptik will sein Militärtechnik-Geschäft verkaufen

-Energiekonzern Engie legt zu - Belgische Atommeiler wieder am Netz

-US-Pharmakonzern Merck & Co traut sich nach starkem Quartal mehr zu

-Uber streicht jeden dritten Job im Marketing

-ROUNDUP/Bilanz: Wenige Naturkatastrophen im ersten Halbjahr

-Kronenbrot-Pleite sorgt für Lieferengpässe bei Aldi Süd°

