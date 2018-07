dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.07.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Gea trumpft mit gutem Quartal auf - Aktie springt

DÜSSELDORF - Der kriselnde Maschinenbauer Gea Group kämpft sich weiter voran.



Im zweiten Quartal konnte der Konzern den höchsten Auftragseingang verbuchen, der je in einem Vierteljahr erzielt wurde. Dank der jüngsten Übernahmen war auch der Umsatz auf einem Rekordstand. Gea wird deshalb für die Entwicklung der Erlöse 2018 optimistischer, bangt jedoch weiter um seine Margen. Auch machte der Euro dem Unternehmen erneut zu schaffen. An der Börse kamen die Nachrichten dennoch sehr gut an, hatten Analysten zuletzt doch heftig gestritten, ob und inwieweit Gea bei seinen Zielen zurückrudern muss.

ROUNDUP: Brasilien-Geschäft belastet Bierbrauer Heineken im WM-Jahr

AMSTERDAM - Bei den großen Brauereikonzernen läuft das Geschäft im Jahr der Fußball-WM nicht so gut wie gedacht. Nachdem der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev bereits in der vergangenen Woche enttäuschende Zahlen vorgelegt hatte, strich der niederländische Bierbrauer Heineken am Montag seine Gewinnerwartungen für 2018 zusammen. Eine Ursache liegt im umkämpften Markt Brasilien: Der Konzern gewinnt dort zwar überraschend viele Kunden, verdient aber pro Flasche weniger als in anderen Ländern.

ROUNDUP: Eon bei Innogy am Ziel - Aktienkurs unter Druck

ESSEN - Der Energiekonzern Eon hat sein Übernahmeangebot für die RWE -Ökostrom- und Netztochter Innogy abgeschlossen. Insgesamt seien bis zum Ende der Nachlauffrist weitere 9,4 Prozent der Anteile angedient worden, teilte Eon am Montag in Essen mit. Damit erhöhe sich der Gesamtanteil an Innogy auf 86,2 Prozent. Allerdings verpasst Eon damit die möglichen Squeeze-out-Schwellen von 90 und 95 Prozent, bei denen sie die übrigen Aktionäre gegen eine Barabfindung ausschließen kann. Die Eon-Aktie verlor am Mittag knapp 2 Prozent und war damit Dax-Schlusslicht.

US-Baumaschinenhersteller Caterpillar erhöht erneut Gewinnprognose

DEERFIELD - Brummende Geschäfte in China und anziehende Öl- und Schiefergasförderungen in Nordamerika lassen den US-Baumaschinenhersteller Caterpillar erneut optimistischer werden. Der Konzern rechnet nun für das Gesamtjahr 2018 mit einem um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn je Aktie in der Spanne von 11 bis 12 US-Dollar - das sind 0,75 Dollar je Anteilsschein mehr als bisher. Damit erhöhte Caterpillar die Prognose für das laufende Jahr ein zweites Mal. Die Aktie legte vorbörslich deutlich zu.

Deutsche Piloten stimmen für Streik bei Ryanair

FRANKFURT/DUBLIN - Beim Billigflieger Ryanair stehen weitere Streiks vor der Tür. Bei einer am Montag beendeten Urabstimmung stimmten nun die in Deutschland stationierten Piloten einem Arbeitskampf zu, um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Die Zustimmung habe 96 Prozent betragen, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt mit.

ROUNDUP: Führungskrise bei Thyssenkrupp - Chefaufseher Lehner geht am Dienstag

ESSEN - Zwei Wochen nach dem überraschend zum Monatsende angekündigten Rücktritt von Thyssenkrupp -Aufsichtsratschef Ulrich Lehner ist noch immer kein neuen Chefaufseher gefunden. Sollte es zunächst keine Einigung auf einen Kandidaten geben, werde der stellvertretende Aufsichtsratschef Markus Grolms von der IG Metall ab Mittwoch die Geschäfte des Gremiums weiter führen, berichtete ein Unternehmenssprecher in Essen. Lehner hatte seinen Rücktritt nur wenige Tage nach dem Abgang von Thyssenkrupp-Vorstandschef Heinrich Hiesinger angekündigt. Beide Manager hatten ihren Rückzug mit einem mangelnden Rückhalt bei den Großaktionären des Konzerns begründet.

ROUNDUP: Siemens Healthineers verdient im dritten Quartal weniger

ERLANGEN - Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers hat im dritten Geschäftsquartal weniger verdient als ein Jahr zuvor. Negative Währungseffekte, Anlaufkosten für das Diagnostiksystem Atellica sowie einmalige Aufwendungen für einen kürzlich an Land gezogenen Automatisierungsauftrag lasteten in den drei Monaten bis Ende Juni auf dem Ergebnis. Unter dem Strich verfehlte das Unternehmen dabei die Erwartungen von Branchenexperten. Die Aktie lag am Montagvormittag zuletzt mit rund 1,7 Prozent im Minus.

-Starker Euro drückt weiter auf Air-Liquide-Bilanz

-Keine Preiserhöhungen: Auch deutsche Pharmakonzerne beugen sich Trump

-Wirecard sieht sich wegen bargeldlosem Zahlungsverkehr weiter im Aufwind

-Fraport hält in Griechenland ab 2020 Gewinne für möglich

-United Internet fühlt sich bei neuen Mobilfunklizenzen benachteiligt

-'Sunday Times': Thomas Cook erwägt teilweisen Verkauf des Fluggeschäfts

-ROUNDUP 2: Bauern dringen auf rasche Milliardenhilfe wegen Dürre-Schäden

-Wirecard kooperiert mit Partnern bei erweitertem Bezahlangebot in Singapur

-ROUNDUP: Starker Euro dämpft Wachstum beim Autozulieferer ZF

-Ministerium: Entscheidung über Hilfen für Bauern in Deutschland Ende August

-ROUNDUP/Staatsanwaltschaft: Führen kein weiteres Verfahren gegen Winterkorn

-Daimler-Betriebsratschef will Update-Pflicht für alle Hersteller

-ROUNDUP 2: Super-Sommer und höhere Preise retten Brauereien das Geschäft

-Tom Cruise springt an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts

-Nachgebessert: FDA nimmt Mercks neuen Zulassungsantrag für MS-Mittel an

-Fairphone erreicht Mindestziel bei Crowdfunding-Kampagne

-ROUNDUP: Das Smartphone als Geldbörse - Sparkassen starten Bezahldienst

-Baselworld setzt nach Rückzug von Swatch auf Modernisierung

-VW-Tochter Moia startet regulären Betrieb

-Winterkorns Kontoauszüge: Überraschungsfund in den Ermittlungsakten

-Umfrage unter Cyber-Experten: Mitarbeiter sind Schwachpunkt

-ROUNDUP/Das Volk der Rumsitzer: Die Deutschen leben ungesund

-Online-Supermarkt Picnic will in NRW weiter expandieren

-Viel Sonne: Deutlich mehr Solarstrom erzeugt°

