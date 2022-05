dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.05.2022 - 15.00 Uhr

Siemens erhält aus Ägypten größten Auftrag der Firmengeschichte

MÜNCHEN - Der Industriekonzern Siemens hat einen weiteren Milliardenauftrag aus Ägypten unter anderem für ICE-Züge erhalten. Zusammen mit zwei Partnern habe man einen Vertrag über den Bau des sechstgrößten Hochgeschwindigkeitssystems der Welt unterzeichnet, teilte das Münchner Unternehmen am Samstagabend mit. Demnach entfällt allein auf Siemens ein Auftragswert von 8,1 Milliarden Euro. Darin sind auch 2,7 Milliarden Euro für die erste Strecke enthalten, die bereits im vergangenen Jahr vereinbart wurde.

Annäherung bei Sondervermögen - Rüstungsbestellungen rücken näher

BERLIN - In ihren Verhandlungen über ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr haben sich Koalition und Union angenähert. Damit rücken Waffenbestellungen bei der Rüstungsindustrie in großem Stil näher. Nach zwei zunächst ergebnislosen Verhandlungsterminen wollten Vertreterinnen und Vertreter von CDU/CSU und der Ampel-Koalition am Sonntagabend erneut über die gesetzlichen Grundlagen dafür beraten.

HANNOVER/VDMA: Wachstum hängt an Energie und China - Totalausfall Russland?

HANNOVER - Der Maschinenbau als eine der wichtigsten deutschen Exportbranchen knüpft seine Hoffnungen in diesem Jahr an die Energiesicherheit und eine Entspannung der Handelsprobleme in China. Zu Beginn der Hannover Messe am Montag sprach der Präsident des Verbands VDMA, Karl Haeusgen, von Belastungen aus dem Ukraine-Krieg, in den Lieferketten und beim Nachschub, die auf die Konjunktur drückten. "Aber zugleich können wir auf ein sehr hohes Auftragspolster blicken", ergänzte er. "Deshalb rechnen wir für 2022 weiter mit einem realen Produktionswachstum, müssen unsere Prognose aber von bisher plus 4 Prozent auf plus 1 Prozent reduzieren."

Kreise: Brookfield und Cellnex wollen gemeinsam für Telekom-Funktürme bieten

TORONTO/MADRID - Brookfield Asset Management erwägt Kreisen zufolge mit der spanischer Cellnex Telecom ein gemeinsames Gebot für die Funkturmsparte der Deutschen Telekom . Der kanadische Investor diskutiere mit Cellnex, Europas größtem Funkturmbetreiber, über ein entsprechendes Vorhaben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend unter Berufung auf mit Angelegenheit vertraute Personen. Zugleich könnte Brookfield auch alleine vorpreschen, um sich das wohl mit rund 20 Milliarden Euro bewertete Funkturmgeschäft inklusive Schulden zu schnappen. Sprecher der möglichen Bieter hätten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt, hieß es.

HANNOVER/ROUNDUP/Microsoft-Deutschland-Chefin: Metaverse wird Industrie erobern

HANNOVER - Das digitale Parallel-Universum Metaverse wird künftig auch in der Industrie eine maßgebliche Rolle spielen. Darauf hat die Deutschland-Chefin von Microsoft , Marianne Janik, am Montag zur Hannover Messe hingewiesen. Die Pandemie habe nicht nur dem Homeoffice und anderen Varianten des neu organisierten Arbeitens endgültig zum Durchbruch verholfen, sagte Janik der Deutschen Presse-Agentur. Sehr viele Unternehmen mussten sich demnach auch mit Verfahren auseinandersetzen, bei dem bestimmte Szenarien virtuell durchgegangen werden, bevor sie in der Produktion oder der Entwicklung von Produkten in die Realität umgesetzt werden. "Das ist quasi das industrielle Metaverse."

HANNOVER/ROUNDUP: Neustart für größte Industrieschau - viele Krisenthemen

HANNOVER - Der Krieg in der Ukraine und die handelspolitischen Verwerfungen durch die Energiepreis- und Corona-Krise überlagern bei der Hannover Messe die Kernthemen Klimaschutz und Digitalisierung. Am Montag ist der erste Ausstellungstag der größten Industrieschau. Zur Eröffnung wurde deutlich: CO2-Reduktion, mehr Energieeffizienz und digitale Produktionstechnik bekommen aktuelle Brisanz - nicht zuletzt wegen der Suche nach alternativen Rohstoffquellen außerhalb Russlands und neuer Debatten über wirtschaftliche Abschottung.

Norwegian will 50 Boeing 737 Max 8 kaufen

OSLO - Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian will vom US-Konzern Boeing 50 Passagiermaschinen vom Typ 737 Max 8 kaufen. Darauf haben sich die beiden Unternehmen im Grundsatz geeinigt, wie Norwegian am Montag mitteilte. Bis Ende Juni soll planmäßig der finale Vertrag unterschrieben werden. Die Grundsatzvereinbarung beinhaltet demnach außerdem eine Option zum Kauf von weiteren 30 Flugzeugen.

ROUNDUP 2/Discounter nach Terminaltausch: Kartenzahlung wieder möglich

ESSEN - Nach tagelangen Problemen mit Kartenzahlungen können Verbraucher nach Angaben der betroffenen Discounter bald wieder überall bargeldlos einkaufen. Nachdem unter anderem in vielen Aldi-Nord-Filialen nur Zahlungen mit Bargeld möglich waren, vermeldete das Unternehmen am Montag Fortschritte. Die Kartenzahlung werde "kurzfristig in allen Märkten wieder möglich sein", sagte ein Aldi-Nord-Sprecher. Zahlungsgeräte mit den Problemen würden durch neue Modelle ersetzt. "Ein Teil der Märkte wurde bereits am Wochenende umgerüstet, die restlichen folgen in den nächsten Tagen."

Weitere Meldungen

-Investoren halten für Übernahme knapp drei Viertel an Aareal Bank

-Größter Gasspeicher soll ab Juni 'mit großem Schwung' befüllt werden

-Kassen-Auswertung: Mehr Krankschreibungen im ersten Quartal

-Studie: Lebensmittelpreise dürften 2022 um über 10 Prozent steigen

-Umweltschützer kritisieren Tesla-Pläne zur Erweiterung von Gelände

-Berlin lehnt Investitionsgarantien wegen Menschenrechten in China ab

-Kartellamt will niedrigere Kraftstoffsteuer intensiv überwachen

-Spargelbauern leiden unter Kaufzurückhaltung

-L'Oréal ruft Vichy-Produkt zurück

-Verbraucher in Deutschland sorgen sich zunehmend um Lebensunterhalt

-Deutschlands großer Sommer-Test für Busse und Bahnen

-Innenministerin: Investitionen in Cybersicherheit deutlich erhöhen

-Branchenverband: Make-up und Parfüm sind wieder gefragter

-Bundesverkehrsminister: Infrastruktursparte der Bahn soll 2024 starten

-Offshore-Windkraft in der Ostsee soll sich bis 2026 verdoppeln

-Landesverkehrsminister Hermann kritisiert Mercedes für Luxusstrategie

-Neuer chinesischer Raumflug mit drei Astronauten erwartet

-Verbände: Biobetriebe von Futtermittelknappheit nur leicht betroffen

-Novartis mit weiterer US-Zulassung für personalisierte Zelltherapie Kymriah

-Materialmangel: Maschinenbau senkt erneut Produktionsprognose

-US-Börsenaufsicht untersucht Musks Einstieg bei Twitter

-Ryanair fordert niedrigere Flughafengebühren am BER

-Bobic bestätigt Transfer von Torwart Lotka zu Borussia Dortmund

-Verdi ruft Hamburger Beschäftigte bei Buchhändler Thalia zu Warnstreik auf

-Easyjet streicht in den kommenden zehn Tagen mehr als 200 Flüge

-Tschechien plant weitere Rüstungslieferungen an Ukraine

-Umfrage: Jeder Dritte möchte keine Bankdaten auf dem Smartphone

-Serbien bekommt weiter günstig Erdgas aus Russland

-Club-Chef Watzke setzt große Hoffnung in Terzic: Kennt BVB-Seele

-Modehändler Gerry Weber rechnet mit einem Verlustjahr

-Daimler Truck erprobt E-Lkw mit Reichweite von 500 Kilometern

-Aktuare: Inflation schlägt in allen Versicherungssparten durch

-Vor Steuerentlastung: Spritpreis steigt

-Hamburger Otto Group steigert Gewinn auf 1,8 Milliarden Euro

-Bahn kassiert Pünktlichkeitsziel für 2022

-ROUNDUP: Rauchen fordert in Deutschland jährlich rund 75 500 Menschenleben

-Bund-Länder-Gruppe diskutiert über Zukunft von Standort Schwedt

-Hubert Burda Media kann sich weitere Zukäufe vorstellen

-Kollege Roboter - 5G-Helfer für Gastronomie, Hotels und Pflege

-Keine kostenlose Sitzplatzwahl mehr bei Lufthansa-Billigtickets

-Bahn verkaufte bislang 2,7 Millionen 9-Euro-Tickets

-Heiztechnikhersteller Vaillant profitiert von Wärmepumpen-Boom

-ROUNDUP: Otto Group mit Gewinnsprung - Umsatz steigt zweistellig

-Gewerkschaft: Bahn-Kunden werden durch 'Tal der Tränen' gehen

-Bahn kündigt 'Generalsanierung' wichtiger Strecken ab 2024 an

-Bayern fordert vom Bund zehn Milliarden Euro für Katastrophenschutz°

