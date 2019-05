dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.05.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: US-Investor verhandelt über Einstieg bei Axel Springer - Kurssprung

BERLIN - Der Medienkonzern Axel Springer will sich den US-Finanzinvestor KKR an Bord holen und mit einem solchen Milliardendeal das Wachstum vorantreiben.



Der Vorstand sowie die Großaktionärin Friede Springer verhandeln mit der US-Beteiligungsgesellschaft über eine "mögliche strategische Beteiligung", wie Springer am Mittwochabend in Berlin mitteilte.

Boeing-Chef Muilenburg räumt nach Flugzeugabstürzen Fehler ein

NEW YORK - Nach zwei Flugzeugabstürzen mit insgesamt 346 Toten hat Boeing -Chef Dennis Muilenburg Fehler zugegeben. Bei den Unglücksfliegern der Baureihe 737 Max habe sein Unternehmen ein Warnsystem in den Cockpits nicht korrekt implementiert, bestätigte Muilenburg am Mittwochabend (Ortszeit) im US-Sender CBS. "Unsere Kommunikation diesbezüglich war nicht, wie sie hätte sein sollen".

ROUNDUP 2: Aldi eröffnet erstmals zwei Filialen in China

SHANGHAI/MÜLHEIM - Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet in Shanghai seine ersten beiden Filialen in China. Während Aldi Süd schon seit 2017 online auf dem chinesischen Massenmarkt verkauft, folgen am Freitag nächster Woche zwei Märkte in der ostchinesischen Hafenmetropole, wie Aldi China am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die Läden werden lokal beschaffte und importierte Waren anbieten - von Rindfleisch und Milch direkt aus Australien bis hin zu Fertiggerichten, berichtete der Discounter.

Champions-League-Finale: DAZN blockierte Übertragung im Free-TV

BERLIN - Eine Übertragung des Champions-League-Endspiels zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur im Free-TV ist am Internet-Streamingdienst DAZN gescheitert. "Ja, wir haben uns bewusst gegen eine Sublizenzierung der Rechte entschieden", sagte DAZN-Manager Thomas de Buhr der Deutschen Presse-Agentur. Der Anbieter sei stolz, das Finale zeigen zu können: "Dabei bleiben wir nach wie vor bei unserem Angebot, dass Neukunden das Spiel im Rahmen einer einmonatigen Testphase gratis sehen können."

Vizemeister Dortmund will mit Trainer Favre verlängern

DORTMUND - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will den Vertrag mit Trainer Lucien Favre zeitnah verlängern. "Natürlich werden wir mit ihm in die Gespräche gehen, und ich persönlich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Donnerstag). "Wir alle fühlen uns in dieser Konstellation wohl." Aktuell laufen die Gespräche aber noch nicht, wie Zorc sagte. Der Kontrakt des 61-Jährigen ist noch bis 30. Juni 2020 datiert.

BGR: Deutschland muss keine Engpässe bei Seltenen Erden befürchten

HANNOVER - Die Wirtschaft in Deutschland muss keine Lieferengpässe bei Seltenen Erden befürchten, falls sich der Handelskrieg zwischen den USA und China verschärfen sollte. Zu dieser Einschätzung kommt die Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe in Hannover (BGR). "Wir sehen die Gefahren kurz und mittelfristig als eher niedrig an", sagte Harald Elsner, Wirtschaftsgeologe bei der BGR, der Deutschen Presse-Agentur.

Weitere Meldungen

-RTL und Nitro: Bis zu 4,18 Millionen sehen Europa-League-Finale

-Sozialverbände und Gewerkschaften fordern CO2-Steuer

-ROUNDUP: Massiver Widerstand in Union gegen Regierungspläne zum Kohleausstieg

-António Guterres: Europa hat Führungsrolle beim Klimaschutz

-Novartis vermeldet positive Resultate bei möglichem Asthmamittel

-ROUNDUP: New Yorker Taxi-Gesetze verbessern die Luft

-ROUNDUP/Studie: Europas Fußball-Markt wächst - Bundesliga Umsatz-Zweiter

-ROUNDUP/Studie: Jeder wirft im Schnitt 85 Kilo Essen weg°

