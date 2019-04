dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.04.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Beiersdorf startet mit starkem Umsatzplus ins Jahr - Aktie steigt

HAMBURG - Der Nivea- und Tesa-Hersteller Beiersdorf hat seinen Umsatz im ersten Quartal deutlich steigern können.



Wechselkurse wirkten sich dabei ebenso wie Zukäufe in der Klebstoffsparte Tesa positiv aus. Von Januar bis März zogen die Erlöse um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 1,95 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Aus eigener Kraft kletterte der Umsatz um 6,0 Prozent. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie des Dax-Unternehmens zog zu Handelsstart um gut 3 Prozent an und war somit der beste Wert im deutschen Leitindex.

ROUNDUP: Aixtron schneidet besser ab als erwartet - aber schwache Auftragslage

HERZOGENRATH - Aixtron ist besser ins Jahr gekommen als die meisten Experten erwartet hatten. Zu schaffen macht dem Spezialanlagenbauer allerdings weiter die Investitionszurückhaltung vieler Kunden. Dies drückte auf den Auftragseingang. Angesichts der jüngsten Schwäche der Halbleiterindustrie, einem wichtigen Abnehmer Aixtrons, war dies aber für Experten auch keine allzu große Überraschung.

ROUNDUP: Nemetschek macht weiter Tempo - Aktie auf neuem Rekordhoch

MÜNCHEN - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek hat einen überraschend starken Jahresstart erwischt. Weil der Softwareanbieter für Architekten und Bauplaner zunehmend vom Trend zu Programmen aus dem Internet profitiert, klettern die Umsätze weiter kräftig und bescheren dem Konzern vor allem planbares Geschäft für die Zukunft. Das Unternehmen habe auch dank des höheren Gewichts des Auslandsgeschäfts ein außergewöhnlich starkes erstes Quartal erzielt, sagte Vorstandssprecher Patrik Heider am Dienstag in München.

ROUNDUP 2: EU-Strafe drückt Alphabet-Gewinn - Google-Wachstum enttäuscht

MOUNTAIN VIEW - Eine weitere EU-Milliardenstrafe hat den Gewinn des Google -Mutterkonzerns Alphabet zu Jahresbeginn belastet. Verglichen mit dem Vorjahreswert sank der Überschuss unterm Strich um knapp 30 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar (6,0 Mrd Euro), wie der Internetkonzern am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Anleger treiben allerdings eher Wachstumssorgen als mangelnder Profit um. Die Investoren sind auch unzufrieden damit, wie sehr Google am Tropf der Werbeeinnahmen hängt.

ROUNDUP: McDonald's steigert Absatz kräftig - 'Bacon Event' lockt Kunden

CHICAGO - Dank Sonderangeboten wie dem "Bacon Event" hat McDonald's zu Jahresbeginn überraschend viele neue Kunden in seine Schnellrestaurants gelockt. Der Absatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, stieg im ersten Quartal weltweit um 5,4 Prozent, wie der US-Konzern am Dienstag in Chicago mitteilte.

ROUNDUP 2: Deutsche Börse trotzt mauem Aktienmarktumfeld - Aktie steigt

FRANKFURT - Die Deutsche Börse hat im ersten Quartal trotz eines für den Börsenbetreiber mauen Aktienmarktumfelds dank der breiten Aufstellung deutlich mehr verdient. Der um Sondereffekte wie Kosten für den Stellenabbau und Übernahmen bereinigte Gewinn sei um acht Prozent auf fast 292 Millionen Euro geklettert, teilte der im Dax gelistete Börsenbetreiber am Montag in Frankfurt mit. Unter dem Strich verdiente die Deutsche Börse 275 Millionen Euro und damit elf Prozent mehr als vor einem Jahr.

ROUNDUP: Flugzeugboom beschert MTU starken Jahresstart - Aktie auf Rekordhoch

MÜNCHEN - Der Triebwerksbauer MTU ist dank der boomenden Flugzeug-Nachfrage mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um elf Prozent auf gut 1,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte um sieben Prozent auf 188 Millionen Euro zu. Der Überschuss sprang um 19 Prozent auf rund 127 Millionen Euro nach oben. Dabei übertraf MTU durchweg die Erwartungen von Analysten.

Knorr-Bremse trennt sich von Vorstandschef Deller - Aktienkurs sackt ab

MÜNCHEN - Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse trennt sich überraschend von seinem Vorstandschef Klaus Deller. Grund für sein Ausscheiden sind unterschiedliche Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Das Ausscheiden erfolge mit sofortiger Wirkung in beiderseitigem Einvernehmen, hieß es.

US-Pharmakonzern Merck & Co. erhöht Jahresprognosen

NEW JERSEY - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat nach einem starken Jahresauftakt die Prognosen für das laufende Jahr erhöht. 2019 soll der Umsatz nun von knapp 42,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 43,9 bis 45,1 Milliarden Dollar klettern, wie Merck & Co am Dienstag in New Jersey mitteilte. Bisher hatte Merck einen Umsatz von 43,2 bis 44,7 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Das um Zu- und Verkäufe, Umbaukosten und andere Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) dürfte nun im laufenden Jahr auf 4,67 bis 4,79 Dollar klettern. Bisher wurden hier 4,57 bis 4,72 Dollar je Aktie angepeilt.

General Electric übertrifft Erwartungen - warnt vor 737-Max-Problemen

BOSTON - Die kriselnde US-Industrie-Ikone General Electric (GE) hat zu Jahresbeginn wieder schwarze Zahlen geschrieben. Im ersten Quartal wurde ein Überschuss von 3,6 Milliarden US-Dollar (3,2 Mrd Euro) erzielt, wie der Siemens -Rivale am Dienstag in Boston mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der angeschlagene Großkonzern noch einen Verlust von mehr als einer Milliarde Dollar gemacht. Der Umsatz fiel aber - insbesondere wegen anhaltender Schwierigkeiten in der Kraftwerksparte - um zwei Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar.

