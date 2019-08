dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.08.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: BASF verkauft Pigmentgeschäft an japanischen Chemiekonzern Dic

TOKIO/LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF ist bei der geplanten Umstrukturierung einen Schritt weiter: Die Ludwigshafener veräußern - wie bereits erwartet - ihr Pigmentgeschäft nach Japan.



Käufer ist der Feinchemiehersteller Dic, der für die Sparte 985 Millionen Euro hinlegen will, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Finanzschulden beträgt der Verkaufspreis 1,15 Milliarden Euro.

ROUNDUP: Fielmann will nach Gewinnplus weiter expandieren

HAMBURG - Die Optikerkette Fielmann will nach einem Gewinnplus im zweiten Quartal weiter expandieren. In den nächsten Jahren werde das Unternehmen vier weitere Märkte erschließen, teilte Fielmann am Donnerstag bei der Vorlage des Halbjahresberichts mit. Dies solle über organisches Wachstum und weitere Zukäufe geschehen. Erst Mitte August hatte Fielmann angekündigt, zum 1. September die Mehrheit an dem slowenischen Optiker Optika Clarus zu übernehmen und sich damit den 14. Markt zu erschließen.

Nach nur drei Jahren: Ex-Commerzbank-Chef Blessing verlässt UBS

ZÜRICH - Die Tage des Ex-Commerzbank-Chefs Martin Blessing bei der UBS sind bereits nach drei Jahren wieder gezählt. Der zwischenzeitlich auch als ein möglicher Nachfolger des UBS-Chefs Sergio Ermotti gehandelte deutsche Manager verlässt die Schweizer Bank Ende des Jahres. Dies teilte die UBS am Donnerstag in Zürich mit.

Telefongeschäft treibt Mischkonzern Bouygues weiter an

PARIS - Der Mischkonzern Bouygues profitiert weiterhin von seinem wachsenden Telefongeschäft. Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um 11 Prozent auf knapp 17,5 Milliarden Euro zu, wie Bouygues am Donnerstag in Paris mitteilte. Das operative Ergebnis kletterte um mehr als ein Drittel auf 453 Millionen Euro, damit schnitt der Konzern besser ab als von Analysten erwartet.

Schnapshersteller Pernod Ricard profitiert weiter von Boom in China und Indien

PARIS - Die Geschäfte des französischen Schnapsherstellers Pernod Ricard laufen dank einer hohen Nachfrage in China und Indien weiter bestens. Nachdem der Gewinn im Geschäftsjahr 2018/19 so kräftig wie seit sieben Jahren nicht mehr geklettert ist, rechnet der Konzern mit einer ähnlich starken Fortsetzung. Im laufenden Jahr werde beim operativen Ergebnis ein um Sondereffekte bereinigtes Plus zwischen fünf und sieben Prozent erwartet, teilte der Hersteller von Marken wie Absolut Vodka, Havana Club Rum und Jameson Whiskey am Donnerstag in Paris mit.

Breite Zustimmung der Mitarbeiter für Konzernumbau bei Daimler

STUTTGART - Der Autobauer Daimler bekommt beim Umbau des Konzerns in mehrere eigenständige AGs breite Rückendeckung aus der Belegschaft. Von mehr als 130 000 betroffenen Beschäftigten hätten deutlich weniger als 0,5 Prozent ihrem Übergang von der Daimler AG in eine der neuen Sparten widersprochen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Aktionäre des Autobauers hatten die neue Struktur bei der Hauptversammlung im Mai beschlossen. Demnach gibt es unter dem Dach der Daimler AG künftig eine Mercedes-Benz AG für das Pkw- und Van-Geschäft, eine Daimler Truck AG für Lastwagen und Busse und eine Daimler Mobility AG für Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen.

Apple wird Nutzer um Erlaubnis zum Anhören von Siri-Aufnahmen bitten

CUPERTINO - Apple wird als erster Anbieter von Sprachassistenten die Nutzer ab Herbst ausdrücklich um eine Erlaubnis zum nachträglichen Anhören von Mitschnitten durch Mitarbeiter fragen. Der iPhone-Konzern hatte diesen Schritt bereits Anfang des Monats in Aussicht gestellt, nachdem das Bekanntwerden der Praxis massive Kritik ausgelöst hatte. Außerdem wird Apple von Unterhaltungen der Nutzer mit der Sprachassistentin Siri keine Aufzeichnungen mehr langfristig speichern.

Weitere Meldungen

-Roche-Medikament Tecentriq erhält EU-Zulassung für Brustkrebs-Kombitherapie

-Fußball-Bundesliga: DAZN will für weitere Übertragungsrechte bieten

-Studie: Klimawandel verstärkt Hochwasser in Deutschland

-DZ Bank steigert Halbjahresgewinn deutlich

-Digitalgeschäft treibt Bertelsmann an - 'bestes erstes Halbjahr'

-Ehemalige HSH Nordbank sieht sich auf gutem Weg

-ROUNDUP: NordLB rechnet für 2019 weiter mit Verlust

-Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus kritisiert Mietendeckel

-Apple gewährt freien Werkstätten Zugang zu Original-Ersatzteilen

-AstraZeneca hofft nach Studienerfolg auf Start für Lupus-Medikament

-Klöckner will übergreifende Klima-Nothilfen für den Wald

-Messe IFA will Umsatzflaute in der Unterhaltungselektronik trotzen

-ROUNDUP: E-Commerce wird für Douglas immer wichtiger

-Schwache Märkte und Brexit-Angst: Britische Autoproduktion weiter auf Talfahrt

-Elektrisch und digital - Fahrradmesse Eurobike zeigt Neuheiten

-ROUNDUP: Bewährungsstrafe für Samsung-Erbe Lee soll geprüft werden

-Fluglinie SAS muss Passagiere nach Pilotenstreik nicht entschädigen

-ROUNDUP: Facebook verschärft Regeln für politische Werbung vor US-Wahl 2020

-Verdi schließt Tarifvertrag für LGW-Flugbegleiter°

