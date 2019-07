dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.07.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Pfizer findet in Mylan Lösung für ehemalige Blockbuster wie Viagra

HERTFORDSHIRE/PITTSBURGH/NEW YORK - Der Pharmakonzern Pfizer hat eine Lösung für sein Geschäft mit ehemaligen Blockbustern gefunden.



So sollen frühere Umsatzbringer wie etwa Viagra und der Cholesterinsenker Lipitor in den kleineren Konkurrenten Mylan eingebracht werden. Im Gegenzug soll Pfizer die Mehrheit an dem neu geformten Generikakonzern bekommen, teilten beide Konzerne am Montag mit. Am Wochenende hatten bereits mehrere Medien über das Zusammengehen spekuliert.

Pfizer mit Gewinnplus

NEW YORK - Der Pharmakonzern Pfizer hat im zweiten Quartal mehr verdient. Der Nettogewinn stieg um fast ein Drittel auf gut 5 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Montag in New York mitteilte. Der Umsatz sank um 2 Prozent auf knapp 13,3 Milliarden Dollar. Aus eigener Kraft erzielte Pfizer ein Plus von 2 Prozent, angetrieben von einem robusten Biopharmageschäft, etwa bei Schlüsselmedikamenten wie dem Gerinnungshemmer Eliquis.

LSE und Refinitiv besprechen Fusion - Deutsche Börse beerdigt Kaufpläne

FRANKFURT - Die Deutsche Börse wird in ihrem Expansionsdrang gestoppt und bei angepeilten Zukäufen nun vom Londoner Konkurrenten LSE ausgebremst. Mit ihrem Vorstoß für einen Milliarden-Kauf des Finanzdatenanbieters Refinitiv fahren die Londoner dem deutschen Börsenanbieter in die Parade. Der Dax -Konzern wollte eigentlich die Devisenplattform von Refinitiv erwerben.

US-Behörden: T-Mobile und Sprint dürfen unter Auflagen fusionieren

WASHINGTON - Fast am Ziel: Die US-Wettbewerbshüter haben dem Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint zugestimmt - allerdings unter strengen Auflagen. Für die Genehmigung mussten die Unternehmen weitreichende Zugeständnisse machen, wie das Justizministerium am Freitag in Washington mitteilte.

ROUNDUP: Brexit und Preiskampf zehren an Ryanair-Gewinn - Aktie legt dennoch zu

DUBLIN - Der Brexit-Wirrwarr und ein harter Preiskampf in Deutschland halten Europas größten Billigflieger Ryanair finanziell im Sinkflug. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni brach der Gewinn deutlich ein, wie die Easyjet-Rivalin am Montag in Dublin mitteilte. Einerseits schwollen die Kosten für Sprit und Personal an, andererseits musste Ryanair-Chef Michael O'Leary die Ticketpreise senken, um genügend Passagiere in seine Flieger zu locken. Und weiterhin grassiert die Unsicherheit wegen der Flugverbote für den Boeing-Mittelstreckenjet 737 Max.

ROUNDUP 2: Probleme in der Labordiagnostik bremsen Siemens Healthineers aus

ERLANGEN - Beim Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers halten die Schwierigkeiten im Diagnostikgeschäft an. Hohe Anlaufkosten, verzögerte Installationszeiten sowie Vertriebsprobleme in den USA für das neue Laborsystem Atellica bremsten das Wachstum im dritten Geschäftsquartal. Das Management kappte das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr deutlich. Als Konsequenz tauscht die Siemens-Tochter nun den Diagnostikchef aus. Konzernchef Bernd Montag übernimmt künftig selbst die Verantwortung für den Bereich.

ROUNDUP 2: Scania füllt VW-Lastwagentochter Traton die Kasse

MÜNCHEN - Der schwedische Lastwagenbauer Scania hat der VW -Nutzfahrzeugtochter Traton im ersten Halbjahr einen Gewinnsprung beschert. Das Betriebsergebnis stieg um ein Viertel auf 1,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Allerdings hat sich der Nachfrageboom in Europa inzwischen deutlich abgeschwächt, der Auftragseingang ist gesunken. Für das Gesamtjahr stellte Traton deshalb nur einen leichten Umsatzzuwachs sowie eine höhere Gewinnmarge als im Vorjahr in Aussicht.

ROUNDUP/Fusionspläne: Lieferdienste Takeaway.com und Just Eat bei Preis einig

AMSTERDAM/LONDON - Unter den Essens-Lieferdiensten bahnt sich ein milliardenschwerer Zusammenschluss an. Die niederländische Lieferando-Mutter Takeaway.com will ihren britischen Wettbewerber Just Eat kaufen. Weil der Deal komplett über einen Aktientausch stattfinden soll, dürften am Ende allerdings die Just-Eat-Aktionäre die Mehrheit an dem fusionierten Unternehmen halten, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Just Eat-Aktien legten am Montag um 21 Prozent zu, während Takeaway-Aktien leicht nachgaben.

ROUNDUP 3/EuGH: Auch Websites beim 'Like'-Button mit in der Verantwortung

LUXEMBURG - Auf Internet-Nutzer dürfte ein weiterer Einwilligungs-Klick beim Aufruf diverser Websites zukommen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied, dass die Seiten-Betreiber für Erhebung und Übermittlung von Daten durch Facebooks "Like"-Button mit verantwortlich sind. Deshalb müssen sie die die Nutzer darüber informieren und eventuell deren Zustimmung dazu einholen - und zwar bevor die Website benutzt wird.

^

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Pharmakonzern Sanofi erhöht nach starkem Quartal Prognose

-'HB': Lufthansa prüft schlankere Struktur

-Novartis verpasst in Studie mit Herzmittel Ziele knapp

-ROUNDUP: Angst der Unternehmen vor No-Deal-Brexit wächst - auch in Deutschland

-Siemens-Personalchefin vor Weggang - Konzern und IG Metall schweigsam

-ROUNDUP: Apples Kamera-Autos fahren in München, Stuttgart und Frankfurt los

-Tüv nimmt BER unter die Lupe

-Laufzeitverlängerung für belgische Atommeiler verstößt gegen EU-Recht

-Gekündigte Deutsche-Bank-Händler hatten Zugang zu ihren Firmenmails

-Credit Suisse und UBS erhalten von US-Aufsehern mehr Zeit für Notfallpläne

-Chevron darf trotz Sanktionen vorerst weiter Öl in Venezuela fördern

-ROUNDUP: 'Dieselklagen'-Welle gegen Daimler am Landgericht Stuttgart

-Söder will Bahntickets über Mehrwertsteuer-Senkung billiger machen

-Erste KBA-Genehmigung für Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Autos°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha