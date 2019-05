dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.05.2019 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 3: Etwas Berlusconi in Deutschland: Mediaset-Einstieg bei ProSiebenSat.



COLOGNO MONZESE/MÜNCHEN - Der Medienkonzern von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi nimmt Deutschland ins Visier: Die Mailänder Privatsendergruppe Mediaset ist als großer Aktionär bei ProSiebenSat.1 eingestiegen. Das erklärte am Mittwoch Mediaset-Chef Pier Silvio Berlusconi, der Sohn des in eine Skandalserie verwickelten Politikers.

ROUNDUP 2/Bau kommt kaum in Schwung: Weiter zu wenige Wohnungen errichtet

WIESBADEN - Für die Wohnungsnot in vielen deutschen Städten ist vorerst keine Linderung in Sicht. Zwar wurden vergangenes Jahr erneut mehr Wohnungen errichtet, doch die Zahlen bleiben weiter unter dem Bedarf. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen stagnierte 2018 beinahe, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Demnach wurden 285 900 Wohnungen fertig - ein kleines Plus von 0,4 Prozent gemessen am Vorjahr. Damit hat die Bundesregierung ihr Ziel von 375 000 neuen Wohnungen pro Jahr abermals verfehlt.

ArcelorMittal reduziert Stahlproduktion auch in Bremen

LUXEMBURG/BREMEN - Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal will aufgrund der schwachen Nachfrage und der hohen Stahl-Importe Ende des Jahres auch in seinem Bremer Werk die Produktion zurückfahren. Im vierten Quartal werde der wegen einer Reparatur anstehende Stillstand von einem der beiden Hochöfen verlängert, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

ROUNDUP: Rocket Internet verdient mehr an jungen Unternehmen

BERLIN - Der Start-up-Investor Rocket Internet hat mit Investitionen in junge Unternehmen im ersten Quartal seinen Gewinn gesteigert. Der auf die Rocket-Aktionäre entfallende Überschuss verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu auf 140 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Für neue Investitionen ist die Kasse zudem gut gefüllt. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 15. Mai auf 3,1 Milliarden Euro.

ROUNDUP: Aroundtown mit deutlichem Zuwachs - Analysten positiv gestimmt

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown ist mit kräftigen Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Dabei profitierte das Unternehmen von Zukäufen, von höheren Mieteinahmen und geringerem Leerstand seiner Immobilien. Analysten zeigten sich in ersten Reaktionen zufrieden. Aroundtown sei einer der Hauptprofiteure des starken deutschen Büroimmobilien-Marktes, hieß es von einem Experten.

ROUNDUP: Huawei sieht 'gefährlichen Präzedenzfall' in Vorgehen der USA

SHENZHEN/SHERMAN - Der chinesische Telekom-Riese Huawei hat das Vorgehen der USA gegen den Konzern als "gefährlichen Präzedenzfall" kritisiert. Der größte Netzwerkausrüster und zweitgrößte Handyhersteller beantragte vor einem Gericht im US-Bundesstaat Texas eine Beschleunigung seiner vorliegenden Klage gegen die "illegalen" Beschränkungen seines USA-Geschäfts, wie der Chefjurist Song Liuping am Mittwoch am Firmensitz in Shenzhen in Südchina berichtete.

ROUNDUP: Knorr-Bremse erhöht Prognose nach gutem Quartal

MÜNCHEN - Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse hat nach einem guten ersten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2019 leicht angehoben. Knorr-Bremse erwartet nun einen Umsatz von 6,875 bis 7,075 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Bisher war der Spezialist für Schienenfahrzeug- und Nutzfahrzeugsysteme von einem Umsatz von 6,8 bis 7 Milliarden Euro ausgegangen. Auch die Ebitda-Marge hoben die Münchner an. Sie soll nun in einer Bandbreite von 18,5 bis 19,5 Prozent liegen, nach zuvor 18 bis 19 Prozent.

Weitere Meldungen

-Telekom und Flugsicherung setzen auf Wachstumsmarkt Flugdrohnen

-Apple: 40 Prozent der eingereichten Apps werden abgelehnt

-ROUNDUP: Bundesweit erster Docmorris-Apothekenautomat bleibt verboten

-DZ Bank strebt nach gutem ersten Quartal Gewinnsteigerung 2019 an

-Linke: E-Autos und Bio-Läden werden Klimaproblem nicht lösen

-Airline-Verband: Flugverbot für Boeing 737 Max dauert noch mindestens bis August

-Schluss mit Klotzen: BVB will großen Kader verkleinern°

