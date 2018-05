dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.05.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Chinesische Ningbo will Autozulieferer Grammer übernehmen

AMBERG - Nach dem gescheiterten Vorstoß der bosnischen Investorenfamilie Hastor wird der Autozulieferer Grammer nun womöglich doch noch übernommen - allerdings durch seinen bisherigen Großaktionär Ningbo Jifeng.



Den hatte Grammer zur Abwehr von Hastor im vergangenen Jahr an Bord geholt. Nun verhandeln die Chinesen mit dem Unternehmen aus Amberg über einen Komplettverkauf, wie Grammer am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

ROUNDUP 2: Rocket Internet sucht nach Übernahmezielen - Gewinne zum Jahresstart

BERLIN - Die Startup-Schmiede Rocket Internet wartet auf den nächsten großen Griff. Die Beteiligungsgesellschaft halte derzeit Ausschau nach weiteren möglichen Investitionsobjekten, sagte Unternehmenschef Oliver Samwer am Dienstag bei der Vorstellung der Quartalsbilanz. Infrage kämen Fintech-Unternehmen, branchenspezifische Marktplätze aber auch das Geschäft mit künstlicher Intelligenz.

Milliardärs-Clan Reimann kauft Sandwich-Kette Pret A Manger

LONDON - Die Milliardärsfamilie Reimann geht weiter auf Einkaufstour. Über ihre Vermögensholding JAB schnappt sie sich die britische Sandwich-Kette Pret A Manger. Das Geschäft soll noch in diesem Sommer unter Dach und Fach sein, teilte JAB am Dienstag in London mit. Einen Kaufpreis für die weltweit 530 Läden umfassende Kette wurde nicht genannt. Nach Informationen der "Financial Times" soll JAB 1,5 Milliarden britische Pfund (1,7 Mrd Euro) auf den Tisch legen.

Tesla-Chef: Model 3 kommt im ersten Halbjahr 2019 nach Europa

PALO ALTO - Teslas Elektroauto Model 3 soll nach Angaben von Firmenchef Elon Musk im ersten Halbjahr 2019 auch in Europa ausgeliefert werden. Auch Fahrer in Asien sollen dann das Model 3 bekommen, schrieb Musk in einer Antwort auf eine Frage bei Twitter. Eine Version mit Rechtslenker etwa für Großbritannien oder Japan solle zur Jahresmitte 2019 fertig sein. Tesla kündigte den Beginn der Auslieferungen in Europa bisher nur allgemein für 2019 an.

Rocket Internet startet mit schwarzen Zahlen in das neue Jahr

BERLIN - Die Startup-Schmiede Rocket Internet ist mit schwarzen Zahlen in das neue Jahr gestartet. Die Beteiligungsgesellschaft der Brüder Samwer konnte einen Konzerngewinn von 75 Millionen Euro einstreichen, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin bekanntgab. 2017 war dagegen ein verlustreiches Jahr für das Unternehmen gewesen, das seit März im MDax notiert ist. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte Rocket Internet noch einen Fehlbetrag in Höhe von 86 Millionen Euro hinnehmen müssen. Der Umsatz kletterte nun im Jahresvergleich von 9 auf 10 Millionen Euro.

Aroundtown verdient zu Jahresbeginn deutlich mehr

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown ist dank höherer Mieten und jüngsten Zukäufen mit mehr Gewinn ins neue Jahr gestartet. Das operative Ergebnis (FFO 1) wuchs im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent auf 91,2 Millionen Euro, wie das seit wenigen Monaten im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Der Überschuss stieg um 50 Prozent auf 370,6 Millionen Euro. Neben höheren Mieteinnahmen profitierte die Gesellschaft vor allem auch von einer höheren Bewertung der Immobilien.

Max Conze tritt als Chef von ProSiebenSat.1 an

MÜNCHEN - "Ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm" - nach der Zuschauerschelte und dem Abgang des langjährigen ProSiebenSat.1 -Chefs Thomas Ebeling tritt am Mittwoch Max Conze die Nachfolge an. Fernsehzuschauer dürfen von dem früheren Chef des Staubsauger-Herstellers Dyson frischen Schwung erwarten.

Privatbank Metzler mit Wachstumszuversicht für 2018

FRANKFURT - Die Frankfurter Privatbank Metzler rechnet auch 2018 mit guten Geschäften und will weiter Personal einstellen. "Wir hatten einen guten Start ins neue Jahr und sind auch für den weiteren Jahresverlauf optimistisch gestimmt", sagte der Partner des 1674 gegründeten Traditionshauses, Emmerich Müller, am Dienstag in Frankfurt. Potenzial für Wachstum sieht das Institut etwa bei Dienstleistungen rund um die betriebliche Altersvorsorge.

