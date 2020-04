dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.04.2020 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Corona-Krise und 737-Max-Debakel brocken Boeing Verlust ein

CHICAGO - Die Corona-Pandemie und das Debakel rund um den Unglücksflieger 737 Max haben Boeing im ersten Quartal in die roten Zahlen gebracht.



Unterm Strich fiel ein Verlust von 641 Millionen Dollar (591 Mio Euro) an, wie der US-Luftfahrtkonzern am Mittwoch in Chicago mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Boeing noch einen Gewinn von 2,1 Milliarden Dollar erzielt. Der Umsatz des Airbus-Erzrivalen sank um 26 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar.

ROUNDUP 2: Corona-Krise reißt Airbus in die roten Zahlen - Aktie im Auf und Ab

TOULOUSE - Die Corona-Krise und Sonderabschreibungen haben den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus im ersten Quartal in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 481 Millionen Euro nach einem Gewinn von 40 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Toulouse mitteilte. Der Einbruch im laufenden Geschäft fiel zwar nicht ganz so heftig aus wie von Analysten erwartet. Doch für eine neue Prognose ist die Lage nach Ansicht von Airbus-Chef Guillaume Faury noch viel zu unsicher.

ROUNDUP: VW erwartet wegen Corona 2020 'gravierend rückläufiges Ergebnis'

WOLFSBURG - Der VW -Konzern stellt sich wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf deutlich schlechtere Geschäftszahlen im laufenden Jahr ein. Man erwarte ein "im Vorjahresvergleich gravierend rückläufiges" operatives Ergebnis, das aber noch im positiven Bereich landen werde. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mit. Auch der Umsatz dürfte "voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen", hieß es.

ROUNDUP: Corona-Krise sorgt für heftigen Gewinneinbruch bei Daimler

STUTTGART - Die Coronavirus-Krise setzt den zuletzt ohnehin schwächelnden Autobauer Daimler noch stärker unter Druck und reißt tiefe Löcher in die Kasse. Im ersten Quartal kommt der Konzern um rote Zahlen zwar gerade noch so herum. Im schon laufenden zweiten Vierteljahr rechnet der Konzern aber mit noch schlechteren Zahlen. Um das Geld zusammenzuhalten, kürzt Vorstandschef Ola Källenius weiter bei Investitionen und den Ausgaben für Forschung und Entwicklung, allerdings explizit nicht bei Zukunftsthemen wie Elektrifizierung und Digitalisierung, wie er am Mittwoch betonte. "Diese Schlüsseltechnologien für die Zukunft stehen nicht zur Disposition", sagte Källenius.

ROUNDUP: Munich Re warnt vor Rechtsänderung zu Pandemie-Risiken - Quartalsgewinn

MÜNCHEN - Munich-Re-Chef Joachim Wenning warnt die Politik davor, Versicherer trotz anderslautender Verträge zur Deckung von Pandemie-Schäden zu verpflichten. Es gebe derzeit weltweit eine Diskussion zu der Frage, ob Versicherer für pandemiebedingte Kosten von Unternehmen und Privatpersonen haften müssen, selbst wenn sie dies in den Policen ausgeschlossen hätten, sagte der Chef des Rückversicherers am Mittwoch bei der Hauptversammlung in München. Ein rückwirkender Eingriff in Verträge sei mit rechtsstaatlichen Prinzipien jedoch unvereinbar.

ROUNDUP 2: Deutsche Bank erwartet schwieriges Jahr - Aktie legt weiter zu

FRANKFURT - Die Deutsche Bank erwartet nach fünf Verlustjahren in Folge ein erneut schwieriges Jahr. "Der Start ins Jahr war zwar besser als erwartet, aber es ist noch nicht abzusehen, wie sich der Rest des Jahres entwickeln wird", sagte Finanzvorstand James von Moltke am Mittwoch in einer Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung der detaillierten Zahlen zum ersten Quartal. Ob es wie bisher angestrebt im Gesamtjahr zu einem Gewinn vor Steuern reichen wird, blieb offen. Es sei derzeit zu früh, um Aussagen zur Profitabilität zu treffen, sagte von Moltke.

ROUNDUP: Covestro nur knapp in der Gewinnzone - Dividendenhöhe unklar

LEVERKUSEN - Der Kunststoffspezialist Covestro bekommt die Coronavirus-Krise mit voller Wucht zu spüren. Der Stillstand in vielen Lebens- und Wirtschaftsbereichen machte dem Dax -Konzern zum Jahresstart zusätzlich zum ohnehin hohen Konkurrenzdruck das Leben schwer. Die Höhe der Dividende für 2019 ist zudem offen. Die Aktien setzen am Mittwochvormittag davon unbeeindruckt ihre jüngste Erholung mit einem Plus von 1,67 Prozent auf 31,020 Euro fort. Seit dem Beginn der Corona-Krise im Februar beläuft sich das Minus damit aber immer noch auf rund 22 Prozent.

ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet legt im ersten Quartal trotz Corona-Krise zu

MOUNTAIN VIEW - Die Google -Mutter Alphabet wird von der Corona-Krise deutlich gebremst und stellt sich auf harte Monate ein. Im März seien die Anzeigenerlöse um rund 15 Prozent geschrumpft und das laufende Quartal werde schwierig, warnte Finanzchefin Ruth Porat. Getragen von einem starken Start ins Jahr verbuchte der Internet-Riese jedoch im gesamten ersten Vierteljahr Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Konzernchef Sundar Pichai will zugleich stärker ins Geschäft mit Unternehmen kommen, die für den Weg aus der Krise auf digitalen Wandel setzen. Hier könne Google unter anderem mit seinen Cloud-Diensten punkten.

US-Biotechkonzern Gilead kommt bei Covid-19-Wirkstoff voran

FOSTER CITY - Die US-amerikanische Biotech-Firma Gilead landet mit dem Wirkstoff Remdesivir zur potenziellen Behandlung von Covid-19 einen Zwischenerfolg. In einer vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführten Studie habe das Mittel den primären Endpunkt erreicht, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Detaillierte Informationen dazu soll es demnächst durch das Forschungszentrum selbst geben. Noch sei Remdesivir nicht lizensiert oder zugelassen und habe sich auch nicht als sichere oder effektive Behandlungsmethode gegen Covid-19 erwiesen. Gilead führe jedoch auch eigene Studien mit dem Mittel durch und stehe im kontinuierlichen Austausch mit den Behörden über die mögliche Verwendung als Covid-19-Therapie.

Weitere Meldungen

-Siemens Healthineers kann Corona-Tests in Europa ausliefern

-British-Airways-Mutter IAG: 12 000 Jobs stehen auf der Kippe

-'WSJ': US-Behörden ermitteln wegen Produktionsmängeln gegen Boeing

Weitere Meldungen

- Deutsche Telekom veranstaltet Online-Hauptversammlung - Dividende unverändert

-Deutsche-Bank-Tochter DWS rechnet wegen Corona-Turbulenzen mit Ertragsrückgang

-GlaxoSmithKline macht mehr Umsatz als gedacht - Ziele unter Vorbehalt bestätigt

-AUA hat in Österreich 767 Millionen Euro an Hilfen beantragt

-Corona-Krise: Ford erwartet fünf Milliarden Dollar Quartalsverlust

-Corona-Krise setzt Starbucks zu - Quartalsgewinn mehr als halbiert

-Standard Chartered erhöht Risikovorsorge - Ergebnis aber besser als erwartet

-Samsung warnt vor Folgen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal

-Icelandair baut wegen Corona-Krise 2000 Stellen ab

-Hamsterkäufe bescheren Carrefour Umsatzsprung

-Mastercard macht trotz Geschäftszuwächsen deutlich weniger Gewinn

-Risikovorsorge drückt auf Barclays-Gewinn - Lebhafte Geschäfte zum Jahresauftakt

-ROUNDUP: Fast jeder Zweite lehnt Grenzöffnungen für Sommerurlaub ab

-Umfrage: Knapp die Hälfte der Deutschen für Autokaufprämie

-Daimler-Chef Källenius für möglichst breite Förderung mit Kaufprämien

-Maschinenbauer Krones steigert Ergebnis trotz Umsatzrückgang - keine Prognose

-Chipfirma AMD steigert Quartalsumsatz um 40 Prozent

-Hilfe für Austrian Airlines: Lufthansa-Chef trifft Österreichs Regierungsspitze

-Rhön-Vorstand will außerordentliche Hauptversammlung einberufen

-TLG Immobilien sagt Hauptversammlung ab

-ROUNDUP: Bundesregierung verlängert weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni

-Auch Porsche büßt im ersten Quartal Gewinn ein

-Streit über Reise-Gutscheine: EU-Kommission erwägt Korrektur

-Beiersdorf will trotz Corona investieren - Vorstand verzichtet auf Gehalt

-ROUNDUP: Aus für das Cannstatter Volksfest wegen Corona

-Lufthansa plant langsam wieder mehr Flüge

-Autobauer Volvo will 1300 Stellen in Schweden abbauen

-ROUNDUP: Corona-Krise: Regierung will Verfahren für Bauvorhaben ändern

-Staatsanwaltschaft stellt VW-Ermittlungen wegen CO2-Angaben ein

-Fielmann blickt auf solides Finanzpolster und will weiter investieren

-Abo-Geschäft bringt Spotify bisher gut durch Corona-Krise

-Intershop nach harten Einschnitten in den schwarzen Zahlen

-Stromversorger Vattenfall mit höherem Quartalsgewinn

-ROUNDUP: Sensorhersteller AMS hält an Zeitplan für Osram-Übernahme fest

-Tourismusbranche gibt Sommerurlaub noch nicht verloren

-Wertheim-Village darf geöffnet werden

-LG Electronics rechnet wegen Corona-Krise mit Nachfrageeinbruch

-Initiative stellt Know-how für Corona-Warn-App zur Verfügung

-Frankfurter Flughafen nimmt sanierte Bahn wieder in Betrieb

-Auch Google greift Zoom in Corona-Krise mit besseren Videochats an

-IRW-News: Megafanstore Marketing Ltd.: Megafanstore Marketing Ltd. (WKN A2P3BJ) - vereinbart strategische Kooperation mit YDX Innovation (WKN: A2PXKL) einem führenden Entwickler von VR- und AR-Technologien

-GE bekommt Corona-Krise zu spüren - Verkauf treibt Nettogewinn

-Gerichtshof bestätigt 800-Quadratmeter-Beschränkung für Geschäfte in Hessen

-Lichtblick darf Heizstrom-Geschäft von Eon übernehmen

-Gute Geschäfte 2019 geben Rewe Kraft in der Corona-Krise

-Astrazeneca übertrifft Erwartungen zum Jahresstart - Prognose bestätigt

-Deutsche Wohnen wird Hauptversammlung online durchführen°

