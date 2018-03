dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.03.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Kreise: Renault und Nissan sprechen über Komplett-Fusion

BOULOGNE-BILLANCOURT/YOKOHAMA - Renault -Chef Carlos Ghosn feilt offenbar endgültig am Autoweltkonzern: Der französische Autobauer und sein langjähriger Partner Nissan sollen laut Kreisen nun zu einem Unternehmen verschmolzen werden.



Der 64-jährige Ghosn, der vor Kurzem erst eine Vertragsverlängerung als Renault-Vorstandschef bis 2022 erhielt, treibe das Vorhaben in Gesprächen voran, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Personen. Entstehen soll ein neues Schwergewicht unter den Massenherstellern. Haken könnte es am Staatseinfluss: Die französische Regierung hat bei Renault ein gewichtiges Wörtchen mitzureden.

Kreise: Fusionspartner Linde und Praxair wegen EU-Kartellprüfung in Sorge

MÜNCHEN/BRÜSSEL - Die Gasehersteller Linde und Praxair sorgen sich Kreisen zufolge um die Zustimmung der EU-Kartellbehörden bei ihren Fusionsplänen. Die beiden Konzerne fürchteten, ihnen würden höhere Auflagen für einen Zusammenschluss gemacht als sie zu erfüllen bereit wären, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag.

ROUNDUP: Bausoftwarehersteller RIB Software steigert Gewinn und Dividende

STUTTGART - Der Bausoftwarehersteller RIB Software hat im vergangenen Jahr gut ein Viertel mehr verdient und erhöht die Dividende. Unter dem Strich kletterte das auf die Aktionäre entfallende Nettoergebnis um mehr als ein Viertel auf 18,4 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Dabei profitierte der Konzern unter anderem von der Neubewertung von Beteiligungen.

Vor Stahlfusion: Tata tritt Befürchtungen der IG Metall entgegen

ESSEN - Der indische Konzern Tata hat auf Befürchtungen der IG Metall reagiert, die Stahlfusion mit Thyssenkrupp könnte zu Lasten der deutschen Seite gehen. Die Gewerkschaft befürchtet, Tata wolle Gewinne seines niederländischen Werks in Ijmuiden nicht in das Gemeinschaftsunternehmen einbringen. Dazu erklärte ein Tata-Sprecher am Donnerstag, beide Unternehmen hätten sich verpflichtet, einen einheitlichen Rahmen für alle Geschäftsbereiche zu entwickeln.

ROUNDUP: Swiss Re und Softbank bleiben im Gespräch - Aktie steigt

ZÜRICH - Der Rückversicherer Swiss Re ist weiterhin in Gesprächen mit Softbank über einen möglichen Einstieg des japanischen Telekom-Riesen. "Der Verwaltungsrat von Swiss Re prüft nun mögliche strategische und finanzielle Implikationen einer etwaigen Partnerschaft", teilte der Rückversicherer am Donnerstag in Zürich mit. Dabei stünden die Interessen des Unternehmens und seiner Aktionäre im Vordergrund. Ob es zu einer Einigung komme, sei jedoch weiterhin ungewiss - ebenso wie die Ausgestaltung einer möglichen Transaktion. Eine Kapitalerhöhung ziehe Swiss Re nicht in Erwägung.

ROUNDUP: S&T peilt Milliardenumsatz und Ergebnisplus an - Aktie legt kräftig zu

LINZ - Der österreichische Technologiekonzern S&T will im laufenden Jahr weiterhin die Milliardengrenze beim Umsatz knacken. Bis 2023 soll sich der Umsatz dann auf zwei Milliarden Euro verdoppeln, wie das Unternehmen am Donnerstag in Linz mitteilte. Auch die Ergebnisse sollen weiter steigen: Der operative Gewinn (Ebitda) soll 2018 auf 80 Millionen Euro klettern. Dabei will S&T vom stark wachsenden Geschäft mit der Digitalisierung wie mit dem Internet der Dinge (IoT) und der Industrie 4.0 profitieren.

Nex Group empfiehlt Übernahme durch US-Börsenbetreiber CME Group

CHICAGO/LONDON - Der weltweit größte Börsenbetreiber CME Group und sein britisches Übernahmeziel Nex Group sind sich handelseinig geworden. Die Chicago Mercantile Exchange Group (CME) bietet insgesamt 3,9 Milliarden britische Pfund (4,5 Mrd Euro), wie die Unternehmen am Donnerstag in London mitteilten. Für jedes Nex-Papier sollen die Aktionäre 500 Pence in bar sowie 0,0444 CME-Aktien erhalten. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten zugestimmt. Europäischer Hauptsitz des vereinten Konzerns soll trotz des Brexit London sein, wie Nex-Chef Michael Spencer sagte.

Bausoftwarehersteller Nemetschek peilt weiteres Wachstum an

MÜNCHEN - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek hat sich für die kommenden Jahre neue Wachstumsziele gesetzt. Im laufenden Jahr sieht das Unternehmen ein Umsatzplus von 396 Millionen auf 447 bis 457 Millionen Euro, wie Nemetschek am Donnerstag in München mitteilte. Die operative Marge (Ebitda) soll trotz Investitionen im vom Unternehmen definierten Zielkorridor von 25 bis 27 Prozent verbleiben. 2017 erreichte das Unternehmen 27,3 Prozent. 2020 strebe Nemetschek dann einen Konzernumsatz von mehr als 600 Millionen Euro an.

ROUNDUP: Facebook verbannt Datenhändler von seiner Werbeplattform

MENLO PARK - Nach dem Skandal um Cambridge Analytica sperrt Facebook externe Datenhändler von seiner Werbeplattform aus. Bisher werden zum Teil auch die von Firmen wie Axciom oder Experian anderswo gesammelten Daten über Nutzer bei der Personalisierung von Werbeanzeigen verwendet. Diese Funktion werde in den kommenden sechs Monaten abgeschaltet, kündigte Facebook in der Nacht zum Donnerstag an. Der Schritt solle den Schutz der Privatsphäre auf Facebook verbessern - auch wenn der aktuelle Zustand dem üblichen Vorgehen in der Branche entspreche, hieß es in einer knappen Mitteilung.

ROUNDUP: Volkswagen verlängert Umtauschprämie für alte Diesel

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern verlängert seine Umtauschprämie für alte Diesel-Autos bis Ende Juni 2018 - allerdings gilt dies nur noch beim Kauf eines Euro-6-Diesels. Fast acht Monate nach Einführung der Prämie seien mehr als 170 000 alte Diesel mit der Abgasnorm Euro 1 bis Euro 4 aus dem Verkehr gezogen und verschrottet worden, teilte Volkswagen am Donnerstag mit.

ROUNDUP 2: Behörde gibt grünes Licht für weitere Rodungen am RWE-Tagebau Hambach

ARNSBERG - Die umstrittenen Rodungen im rheinischen Braunkohlegebiet Hambacher Wald dürfen trotz des massiven Widerstands von Umweltschützern weitergehen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat den sogenannten Hauptbetriebsplan für den Tagebau bis 2020 genehmigt

Uber schließt Vergleich mit Familie von Roboterwagen-Unfallopfer

GLENDALE - Uber hat sich mit den Hinterbliebenen der Frau, die jüngst bei einem Unfall mit einem Roboterwagen ums Leben kam, auf einen Vergleich geeinigt. Die Angelegenheit sei beigelegt, teilte die Anwältin der Familie am Donnerstag mit. Details der Vereinbarung mit dem Fahrdienstvermittler wurden nicht genannt. Die Tochter und der Ehemann der Verunglückten würden sich nicht weiter dazu äußern, erklärte ihre Anwältin Cristina Perez Hesano. Von Uber gab es zunächst keine Stellungnahme.

