dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.12.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/VW grätscht dazwischen: Konzern rät von Diesel-Nachrüstungen ab

BERLIN - Dieselbesitzer haben auch kurz vor dem Start ins neue Jahr keine Gewissheit über Hardware-Nachrüstungen bei älteren Dieselautos.



Zwar legte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag technische Vorschriften für die Umbauten vor. Volkswagen aber reagierte umgehend: Der Branchenführer warnte vor einem höheren Verbrauch nach einer Umrüstung und vor negativen Folgen bei der Zuverlässigkeit der Autos: "Dies können wir als Automobilhersteller im Sinne unsere Kunden weder befürworten noch dafür haften. Deshalb raten wir von Hardware-Nachrüstungen ab."

ROUNDUP: Paketversender drehen an Preisschraube - DHL erhöht Filialporto

BONN - Das Versenden von Paketen in Deutschland wird teurer. Die Deutsche Post erhöht zum 1. Januar das Porto für Pakete bis 5 Kilogramm, die Privatkunden in einer Filiale frankieren lassen. Der Preis steige um 50 Cent auf 7,49 Euro, teilte DHL Paket am Freitag mit. Online frankierte Pakete bis 5 Kilo kosteten auch weiterhin 5,99 Euro. Auch alle anderen Preise bleiben unverändert. Die letzte Preiserhöhung für 5-Kilo-Pakete habe es 2014 gegeben.

'WSJ': Baseballclub Yankees spricht mit Amazon über Kauf von Sportsender

NEW YORK - Der US-Baseballclub New York Yankees sucht offenbar Partner für die Übernahme des Regionalsportsenders Yes. Der Club spreche mit Amazon sowie der Rundfunkgruppe Sinclair Broadcast über ein gemeinsames Angebot für den Sender, der unter anderem die Spiele der Yankees überträgt, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ/Freitag) unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Hilfskredit für Air Berlin: Staat hat fast 100 Millionen zurück

BERLIN - Nach dem Hilfskredit für die insolvente Fluglinie Air Berlin bekommt der Staat immer mehr Geld zurück. Bis Ende Dezember seien rund 98 Millionen Euro zurückgezahlt worden, sagte Insolvenzverwalter Lucas Flöther der "Bild"-Zeitung (Freitag). Die Bundesregierung hatte der Airline ein Darlehen von 150 Millionen Euro gewährt, um sie in der Luft zu halten und den Verkauf zu ermöglichen.

ROUNDUP/Studie: US-Konzerne dominieren die Weltbörsen stärker denn je

FRANKFURT - US-Konzerne haben ihren Vorsprung an den internationalen Börsen trotz der Kursturbulenzen in diesem Jahr weiter ausgebaut. Deutschlands Börsenschwergewichte rutschten dagegen im weltweiten Ranking der wertvollsten Unternehmen insgesamt ab, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervorgeht. Lediglich zwei deutsche Konzerne finden sich demnach noch unter den Top 100. Im Jahr zuvor waren es noch sechs Firmen.

ROUNDUP: Einbruch bei Rüstungsexporten - Industrie geht auf die Barrikaden

BERLIN - Bei den deutschen Rüstungsexporten zeichnet sich das dritte Jahr in Folge ein Rückgang ab. Bis zum 13. Dezember wurden nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums Ausfuhren von Waffen und anderen Rüstungsgütern im Wert von 4,62 Milliarden Euro genehmigt. Im gesamten Vorjahr waren es noch 6,24 Milliarden Euro. Die Industrie reagiert mit scharfer Kritik an der Bundesregierung, wirft ihr Unzuverlässigkeit vor und droht sogar mit Schadenersatzforderungen.

'HB': Ex-Aufsichtsratschef Rehnig rechnet mit Übernahmeangebot für Wirecard

DÜSSELDORF - Der Erstinvestor und frühere Aufsichtsratsvorsitzende des Zahlungsdienstleisters Wirecard , Klaus Rehnig, spekuliert auf eine Übernahme des Dax -Konzerns. "Ich rechne damit, dass bald ein internationaler Investor kommen wird und Wirecard kaufen will", sagte er dem "Handelsblatt" (Freitag). Bei einem Angebot würde er seine Aktien verkaufen, so Rehnig. Wieviel Aktien er noch hält, erläuterte er nicht, er sei "gut dabei". Zum Start hielt er eigenen Angaben 20 Prozent, investierte aber zwischenzeitlich in andere Bereiche.

Eon-Chef Teyssen bleibt nach Fusion mit Innogy Konzernchef

ESSEN - Eon -Chef Johannes Teyssen wird auch nach der geplanten Übernahme von Innogy durch Eon den neuen Konzern leiten. Das sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Ludwig Kley dem "Handelsblatt". Ihm stehe eine Menge Arbeit bevor: "Es reicht ja nicht, einen Deal zu machen. Viel wichtiger ist es, dass man ihn auch zum Erfolg führt", zitiert die Zeitung Kley.

^

