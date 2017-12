dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.12.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Warren Buffett und Singapur stocken bei Lanxess auf

LEVERKUSEN - US-Starinvestor Warren Buffett und der Staat Singapur haben ihre Anteile am Spezialchemiekonzern Lanxess hochgefahren.



Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hält nun über die Rückversicherungstochter General Reinsurance gut 5 Prozent am MDax-Konzern, wie am Donnerstag aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorging. Zuvor hatte Buffett etwas mehr als 3 Prozent der ehemaligen Bayer-Tochter im Portfolio. Singapur erhöhte seinen Stimmenanteil von 3,4 auf gut 5 Prozent.

ROUNDUP/Kreise: Niki soll an British-Airways-Mutter IAG verkauft werden

BERLIN - Der Verkauf der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki geht auf die Zielgerade. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die österreichische Fluglinie an die IAG -Holding gehen, zu der unter anderem die British Airways und die Iberia gehören.

Streitlustig bis zuletzt: Media-Markt-Mitbegründer Erich Kellerhals ist tot

INGOLSTADT - Er war einer der reichsten Männer Deutschlands und einer der streitlustigsten - zumindest wenn es um sein wichtigstes Werk, den Media Markt, ging: Erich Kellerhals. Der Mitbegründer der bekannten Elektronikmarkkette starb am 25. Dezember im Alter von 78 Jahren im Kreis seiner Familie, wie ein Sprecher seines Unternehmens am Donnerstag bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien über den Tod des Milliardärs berichtet.

Irische Aercap zurrt Kauf von weiteren 50 Airbus-Mittelstreckenjets fest

DUBLIN - Die irische Leasingfirma Aercap hat eine Option zum Kauf von 50 modernen Mittelstrecken-Jets des europäischen Luftfahrtkonzerns Airbus gezogen. Die Maschinen der Modellfamilie A320neo sollen ab 2022 ausgeliefert werden, wie Aercap am Donnerstag in Dublin mitteilte. Nach Listenpreisen ist der Auftrag umgerechnet bis zu 5,3 Milliarden Euro schwer - allerdings sind in der Branche satte Rabatte üblich.

ROUNDUP/Kartellamt: Lufthansa für höhere Preise verantwortlich

FRANKFURT - Im Streit um möglicherweise überhöhte Ticketpreise hat das Bundeskartellamt der Lufthansa einen Dämpfer verpasst. Die Argumentation der deutschen Fluglinie, sie habe die Preise nicht erhöht, sondern das computerbasierte System habe diese automatisch der gestiegenen Nachfrage angeglichen, wollte der Präsident des Kartellamts in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag) nicht gelten lassen. Unternehmen könnten sich nicht hinter Algorithmen verstecken, sagte Andreas Mundt. Diese würden schließlich nicht "im Himmel vom lieben Gott geschrieben".

Allianz-Chef: Keine teuren Übernahmen

FRANKFURT - Der Chef des Versicherungskonzerns Allianz , Oliver Bäte, lehnt Großakquisitionen ab. "Solche Übernahmen wären sehr teuer und gefährlich", sagte er in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag). Zwar sei die Allianz in der luxuriösen Situation, erstmals seit 10 Jahren mehr Kapital zu generieren als intern zu investieren. Durch den Börsenboom seien andere Unternehmen sehr teuer geworden. Das gelte insbesondere für Sachversicherungen, die den Konzern interessierten. "Wir beobachten aber den Markt, und glauben Sie mir, wir werden nicht ewig Aktienrückkäufe tätigen."

Aurubis-Chef will Kupferkonzern auch mit Zukäufen breiter aufstellen

HAMBURG - Der seit Juli 2016 amtierende Aurubis-Chef Jürgen Schachler will den Konzern breiter aufstellen und durch Übernahmen verstärken. "Vor allem in den Vereinigten Staaten und Südamerika sehe ich Potential für Zukäufe", sagte Schachler der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ, Donnerstag).

Weitere Meldungen

