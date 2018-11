dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.11.2018 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/'HB': Spekulationen über Arbeitsplatzabbau bei Bayer

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer schnürt womöglich nach dem kostspieligen Monsanto-Kauf den Gürtel enger: Laut einem Bericht des "Handelsblatt" will der Konzern Ausgaben sparen und dafür auch Arbeitsplätze abbauen.



Besonders betroffen sei die kriselnde Sparte Consumer Health, die verschreibungsfreie Medikamente wie Aspirin herstellt, schrieb die Zeitung (Mittwoch). Aber auch in der Pharmaforschung und in der Agrarsparte sollen dem Blatt zufolge Jobs wegfallen. Konkrete Zahlen wurden in dem Bericht nicht genannt, und ein Sprecher wollte die Informationen auf Nachfrage auch nicht kommentieren.

ROUNDUP: VW drosselt Produktion in Emden - Weitere Kurzarbeit vereinbart

EMDEN - Das VW -Werk im ostfriesischen Emden stellt sich auf weitere Schließtage und Kurzarbeit im Januar ein. Nach den Weihnachtsferien bis zum Ende der ersten Januarwoche solle die Produktion weitere 13 Tage bis zum 23. Januar ruhen, sagte ein Werkssprecher am Mittwoch. Zuvor hatten die "Emder Zeitung" und die "Ostfriesen-Zeitung" darüber berichtet.

Munich Re steigt wegen US-Drucks aus Iran-Geschäft aus

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re zieht sich wegen der US-Sanktionen gegen den Iran aus seinen Geschäften in der Islamischen Republik zurück. "Wir steigen da aus", sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Dienstagabend in München. "Wir haben in den USA mehr zu verlieren als wir im Iran zu gewinnen haben." Ein großer Markt ist der Iran für die Münchner Rück ohnehin nicht, das Geschäftsvolumen beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf unter 30 Millionen Euro.

ROUNDUP: Vapiano enttäuscht mit schwachen Zahlen und neuer Gewinnwarnung

KÖLN - Die Restaurant-Kette Vapiano gilt gerade bei jüngerer Kundschaft als beliebt - doch aktuell gerät das Geschäft der Pizza- und Pastaköche ins Stottern. Die teure Expansion des Unternehmens zahlt sich weniger aus als erhofft, neue Restaurants blieben hinter den Erwartungen zurück. Nach den ersten neun Monaten steht nun ein dickes Minus in den Büchern, wie Vapiano am Mittwoch in Köln mitteilte. Nachdem das Unternehmen bereits am Vorabend seine Ziele für das Gesamtjahr zum zweiten Mal gesenkt hatte, flohen die Anleger aus der Aktie.

ROUNDUP: Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown mit kräftigem Gewinnzuwachs

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown bleibt auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten erweiterte der Luxemburger Konzern sein Portfolio an Hotels und Bürogebäuden um einige renommierte Adressen. Höhere Mieten und ein geringerer Leerstand seiner Gebäude verhalfen dem Unternehmen zu einem deutlichen Ergebnisanstieg.

Pfeiffer Vacuum will beim Umsatz zulegen - Kosten drücken zunächst auf Marge

ASSLAR - Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum will in den kommenden drei bis fünf Jahren beim Umsatz jährlich im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Dabei strebe das Unternehmen einen weltweiten Marktanteil in der Vakuumbranche von über 20 Prozent an, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Kapitalmarkttag in Asslar mit. Gleichzeitig warnte das Unternehmen: Aufgrund von Investitionen und höheren Kosten etwa in Forschung und IT werden sich die Gewinnmargen in dem Zeitraum nicht wesentlich verbessern.

Versicherer Axa will Aktionäre stärker am Gewinn beteiligen

PARIS - Europas zweitgrößter Versicherer Axa will seine Aktionäre mehr an der Geschäftsentwicklung beteiligen. Für das laufende Jahr sollen 50 bis 60 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Gewinns als Dividende ausgeschüttet werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Kapitalmarkttag in Paris mit. Bislang lag die Quote bei 45 bis 55 Prozent. Auch sieht der Versicherer zusätzliche Möglichkeiten für Aktienrückkäufe.

Umstrittene Klimaziele: Osterloh warnt vor Arbeitsplatzverlusten

WOLFSBURG - Volkswagen -Betriebsratschef Bernd Osterloh hat erneut vor Stellenstreichungen im Falle höherer Klimaziele gewarnt. Ein Rückgang beim CO2-Ausstoß um 30 Prozent bis 2030 sei zu schaffen, alles andere bedeute unplanbare Arbeitsplatzverluste, sagte er nach dpa-Informationen am Mittwoch auf der VW -Betriebsversammlung. Osterloh warb um Unterstützung aus der Politik, äußerte sich zugleich aber enttäuscht. Vor allem die europäischen Sozialisten, zu denen auch die SPD zählt, hätten sich als "völlig unbeweglich" herausgestellt.

Uniper fordert von Frankreich Lösung für Kohle-Ausstieg

DÜSSELDORF - Der Kraftwerksbetreiber Uniper hat von der französischen Regierung erneut eine verbindliche Klärung des Fahrplans für den Kohleausstieg und konkrete Lösungsvorschläge für die betroffenen Unternehmen gefordert. Die von der Regierung am Vortag veröffentlichten Aussagen reichten "als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen" nicht aus, kritisierte der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf.

Online-Händler Zalando: Keine Berliner Messe Bread & Butter 2019

BERLIN - Der Online-Händler Zalando stoppt vorerst seine Berliner Modemesse Bread & Butter. Eine Sprecherin bestätigte am Mittwoch einen Bericht des "Handelsblatts". Vor drei Jahren hatte Zalando die insolvente Messe übernommen und in neuer Form als Festival ausgerichtet.

Cebit-Aus wegen rückläufiger Buchungen für 2019

HANNOVER - Die Computershow Cebit wird wegen rückläufiger Buchungen für 2019 eingestellt. Industrienahe Themen sollten in die Hannover Messe, die weltgrößte Industriemesse, eingebunden werden, teilte die Deutsche Messe AG am Mittwoch mit. Digitalisierung sei bei nahezu allen Branchenfachmessen das beherrschende Thema, eine Messe wie die Cebit stoße daher zunehmend auf eine sinkende Nachfrage. Messechef Oliver Frese bat den Aufsichtsrat um Entbindung von seinen Aufgaben zum 31. Dezember - das Gremium stimmte zu. Bernd Althusmann, Aufsichtsratschef und Niedersachsens Wirtschaftsminister, sprach von "Bedauern und Respekt".

